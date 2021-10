El misterio del dólar blue: todos esperaban que subiera tras cepo reforzado pero bajó, ¿por qué?

Luego de las medidas de la CNV para limitar los dólares financieros, analistas anticipaban que el paralelo iba a subir, pero terminó la semana a la baja

Las medidas de la Comisión Nacional de Valores para limitar el cupo de bonos para operar contra dólar MEP y Contado Con Liquidación y extender los plazos para el canje de los mismos con el fin de reducir la compra de esos tipos de cambio en el mercado bursátil y la necesidad de intervención del Banco Central para controlar su precio fueron tomadas ambiguamente y con incertidumbre.

Una de las principales advertencias que hicieron los analistas fue que iban a repercutir al alza en el precio del dólar blue. Muchos esperaban que se diera un salto en la cotización del dólar ilegal durante las 48 horas posteriores a la medida, pero no sucedió así. Por el contrario, pasó de los $187 a los $185.

"Tras una semana de fuerte suba en los tipos de cambio financieros más libres (blue y SENEBI), el Gobierno lanzó, a través de la CNV, nuevas medidas para restringir su operatoria. En particular, una nueva resolución para retardar las operaciones de arbitraje entre los tipos de cambio intervenidos (MEP y CCL en el PPT) y los tipo de cambios implícitos en los activos libres (letras, globales y SENEBI). Estas medidas restringen en general la operación por el término de 30 días y con montos límites semanales", detalla a iProfesional el economista de EcoGo, Sebastián Menescaldi.

La Comisión Nacional de Valores implementó algunas restricciones a la compra de dólares contra bonos.

¿Qué razones explican esta reacción?

Y, si bien Menescaldi espera que, a mediano plazo, la medida determinará un incremento de la brecha cambiaria entre los tipo de cambio más libres y el oficial, explica que, en los días posteriores a la medida, reacción fue inversa.

¿Por qué? "Probablemente por la salida del mercado de los distintos jugadores que participan, en particular de la demanda, por la necesidad de estudiar la nueva normativa", planteó.

En igual sentido, el economista Federico Glustien comenta que "subieron al principio el blue y los financieros, pero bajaron al finalizar la semana" y agrega los siguientes posibles motivos para ese comportamiento:

-Según describe, un elemento clave para la baja fue la aparición de instrumentos financieros que ayudan a aspirar pesos del mercado, como bonos y letras CER, y, además, los buenos resultados obtenidos en las compulsas realizadas por el Economía en la semana, que captaron casi $98.000 millones y le permitió cancelar adelantos transitorios por $75.000 millones con el BCRA.

-También señala que incidió la cantidad considerable de operaciones de MEP y CCL que se registraron, que fueron importantes para que el blue baje. "Al disolverse parte de la incertidumbre con las medidas, se echaron a jugar con los financieros que están entre $7 y $9 más baratos que el blue, a pesar de acotarse el cupo de compra", señala.

-Asimismo, menciona que "es probable que, al no haber impactado todavía las medidas electorales del Gobierno, el dinero no haya llegado a los bolsillos de la gente, entonces, no se ve demanda de blue recalentada".

-Y, por último, opina que otro componente importante es que la presión sobre las reservas disponibles es menor por las medidas. "Eso tiene su correlato con la presión sobre el blue, ya que no se espera que el BCRA pueda quedarse sin reservas para noviembre, sino que se va a llegar un poco más tranquilo a las generales", dice.

Por su parte, el operador de PR Cambio, Gustavo Quintana, advierte que aún es muy prematuro para ver los efectos de las nuevas restricciones en el mercado y que influyó también la llegada del feriado: "No bajó tanto, sino que pareciera que se acomodó a las necesidades de pesos por el fin de semana largo".

Recordemos que la medida se tomó el martes 6 de octubre a la tarde, con los mercado ya cerrados, y se dio en un contexto muy particular en el que los días 8 y 11 (viernes y lunes) de octubre fueron declarados feriados por la conmemoración del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural.

Esto hizo que sólo hubiera dos días hábiles para apreciar el impacto de la medida y justo se dio en un contexto de fuerte demanda de pesos para hacer frente a los gastos para viajes de cara al primer fin de semana largo (de cuatro días) desde que el Gobierno levantó las normas de aislamiento de manera más contundente.

Al ser un fin de semana de cuatro días y el primero con menos restricciones por el Covid, se ve muco movimiento turístico.

El Gobierno igual no puede festejar

En este escenario, el especialista en el mercado de cambios comenta que el jueves pasado hubo pocas operaciones. Así, considera que "hay que ver lo que pasa después del lunes y a medida que se acerque más la fecha de las elecciones del 14 de noviembre".

En la misma línea, Glustein asegura que "se puede esperar un crecimiento del precio del blue más cerca de noviembre. Sucede que, tal como indica el economista especializado en el mercado de capitales, Cristian Buteler, "no es prudente analizar las medidas por los efectos que se ven en las primeras 48 horas de respuesta, sino que hay que verlas más a largo plazo".

El analista sostiene que "cuando uno ve cómo se han desarrollado estos últimos dos años de cepo, se ve que, a mayor restricción, correspondió siempre una suba del dólar blue". Y asegura que eso no es porque la traba del CCL haga que las empresas vayan a sacar $185 millones del banco para pasar por una cueva y comprar u$s1 millón, sino que tiene que ver con una escalada de todos los tipos de cambio.

"Si el CCL libre sube, por una cuestión de arbitraje y de lógica, también se va a acomodar hacia arriba el blue. Todo dólar que no esté regulado, se va a terminar ajustando hacia arriba. Miremos lo que ha pasado con las trabas al dólar que llevaron a que tengamos un tipo de cambio oficial a $104 y un paralelo que rozó los $190", asegura.

Si bien sorprendió que no hubiera una reacción inmediata al alza del blue como suele suceder con este tipo de medidas que refuerzan al cepo, hay consenso entre los analistas acerca de que hay que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas en el mercado del dólar. Y, según Buteler, habrá que prestar atención a la cantidad de pesos que se están emitiendo y se están inyectando en la economía con el fin de apuntalar el consumo de cara a las elecciones.

Sin embargo, hay una variable a monitorear: en las próximas semanas, la puesta en marcha de las Letras de Liquidez del Tesoro (LELITES), que puso en funcionamiento Martín Guzmán esta semana, contribuyan a secar la plaza la próxima semana, lo que podría contrarrestar el efecto de la mayor emisión, aunque sea transitoriamente.

Por último, Glustein agrega que habrá que ver qué impacto tiene en la economía de Estados Unidos la ampliación de deuda, que se aprobó en el Senado y la semana que viene se vota en representantes. "Eso podría dar vuelo a una mayor demanda local de dólares", advierte.