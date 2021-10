Evergrande fracasó en la venta de su unidad y quedó más cerca del colapso

El gigante inmobiliario chino estaba en conversaciones para vender una participación a su rival Hopson Development Holdings por unos u$s2.600 millones

China Evergrande Group dijo que el acuerdo para vender una participación de un 50,1% en su unidad de servicios de propiedad fracasó, lo que propinó un golpe a las esperanzas del desarrollador inmobiliario por evitar una cesación de pagos potencialmente problemática.

Las acciones de China Evergrande, Evergrande Property Services Group y Hopson siguen suspendidas desde el 4 de octubre.

Si hubiese sido exitoso, el acuerdo con una unidad de Hopson Development para la venta de la mitad de Evergrande Property Services habría alcanzado un valor de 20.040 millones de dólares hongkoneses (2.580 millones de dólares), dijo Evergrande.

Las partes dijeron en presentaciones independientes a la bolsa de valores que no pudieron alcanzar un acuerdo sobre los términos de la operación.

Evergrande, al borde del colapso con más de 300.000 millones de dólares en deuda, estaba en conversaciones para vender una participación de Evergrande Property Services a su rival más pequeño Hopson Development Holdings por cerca de 20.000 millones de dólares hongkoneses (2.600 millones de dólares), dijeron previamente fuentes a Reuters.

Las operaciones de las acciones de China Evergrande, Evergrande Property Services Group y Hopson han estado suspendidas desde el 4 de octubre y se espera que se reanuden el 21 de octubre.

Los pagos atrasados, por un valor total de u$s131 millones, dejaron a los inversores en todo el mundo preguntándose si tendrán que aceptar grandes pérdidas cuando finalicen los períodos de gracia de 30 días para los cupones que vencen el 23 y el 29 de septiembre.

Por otra parte, las acciones de la sociedad de inversión especializada en propiedades Chinese Estates, uno de los principales accionistas corporativos del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, se dispararon el jueves tras anunciar una oferta que conllevaría dejar de cotizar en la Bolsa de Hong Kong.

La familia del magnate hongkonés Joseph Lau, que actualmente controla el 78,6% de la compañía, ofrece 4 dólares de Hong Kong (0,51 dólares, 0,44 euros) por acción, lo que supone un aumento del 83,5% con respecto al último precio de cierre y sitúa la valoración de Chinese Estates en unos US$ 7.630 millones de Hong Kong (US$ 980 millones, 848 millones de euros).

Así pues, la operación para hacerse con el resto de las participaciones que todavía no controla ascendería a unos US$ 1.900 millones de Hong Kong (US$ 244 millones, 211 millones de euros).

Chinese Estates había suspendido la negociación de sus títulos el 29 de septiembre, y la reactivó la mañana del jueves.

El valor de los títulos del gigante inmobiliario cayó casi un 80% este año debido a sus problemas para afrontar los más de u$s300.000 millones de deuda.

Actualmente, Chinese Estates todavía controla el 4,39 % del accionariado de la inmobiliaria, aunque el pasado 23 de septiembre anunció planes para deshacerse del total de su participación ante la "preocupación" por los datos de liquidez de Evergrande y por las "posibles consecuencias" de que las medidas anunciadas para remediar la situación "no puedan aplicarse de forma efectiva".

Dejó de cotizar

La inmobiliaria china, la más endeudada del mundo y de la que se teme que su muy posible quiebra sacuda la economía de su país y repercuta en el resto del mundo, había anunciado el lunes la suspensión de la cotización de sus acciones en los mercados de Hong Kong.

La interrupción, según indicaba el grupo en un comunicado a la Bolsa hongkonesa, se produjo a petición de la propia compañía, a la espera de un anuncio "sobre una importante transacción".

Medios chinos ya han adelantado que se trata de la venta de la mayoría de su filial de gestión de inmuebles, Evergrande Property Management, a su rival Hopson Development. Esta firma hongkonesa se haría con el 51% de EPM a cambio de 40.000 millones de dólares hongkoneses, o 5.100 millones de dólares estadounidenses, según el portal financiero Cailian.

Evergrande deja de cotizar a la espera de un salvataje

Las acciones de Evergrande Property Management, una compañía saneada que generó beneficios en el primer semestre de este año, también detuvieron este lunes su cotización en Hong Kong, al igual que las de Hopson.

Cómo sigue

Evergrande, que acumula una deuda de más de u$s300.000 millones o el equivalente al 80% del PIB argentino, está tratando de desinvertir a marchas forzadas en toda una gama de sus activos para obtener liquidez y pagar esas obligaciones. Antes de que termine el primer semestre del año próximo debe saldar deudas por valor de 37.000 millones de dólares. Según la agencia Fitch, entre octubre y diciembre ha de devolver 721 millones de dólares en bonos denominados en dólares y 436 millones de yuanes (68 millones de dólares) en bonos nacionales.

Ya este septiembre no ha podido pagar a su vencimiento los intereses de sendos bonos en dólares, por valor respectivamente de 83,5 y 48 millones de dólares. Sí ha podido hacer frente, en cambio, a los intereses de otro bono denominado en yuanes, y ha anunciado la venta de una participación en la entidad financiera Shenjing Bank por valor de 1.500 millones de dólares. También ha desembolsado un pago del 10% de sus productos de gestión de riqueza que vencían el 30 de septiembre y que habían sido adquiridos, en su mayor parte, por pequeños inversores chinos.

Evergrande acumula una deuda de más de u$s300.000 millones

Según los datos del propio grupo, al término del primer semestre de este año Evergrande era propietario de proyectos inmobiliarios completados por valor de 144.000 millones de yuanes (23.000 millones de dólares), y de 1,3 billones de yuanes (196.000 millones de dólares) en proyectos por completar. Pero la ola de noticias sobre sus problemas económicos parecen haber minado la confianza de los consumidores en el promotor inmobiliario, que prevé que continúe en septiembre el "declive significativo" de ventas que ya detectó en agosto.

Los problemas de liquidez de Evergrande, una compañía fundada en 1996 y que se ha convertido en la segunda inmobiliaria del país con subsidiarias en numerosos sectores, se dispararon el año pasado, después de que el Gobierno chino impusiera una serie de límites al endeudamiento que pueden contraer las empresas en el sector de la vivienda.