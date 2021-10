Tensión cambiaria: cuántos dólares quedan en las reservas y cuál es el verdadero poder de fuego del BCRA

La escalada del dólar blue amenaza con presionar al mercado oficial, que hoy está contenido por el fuerte cepo. Qué pasa con las reservas del BCRA

El precio del dólar blue se recalentó en los últimos días, alcanzó su máximo histórico de $198 y encendió todas las alarmas en el Gobierno.

Por un lado, esto impacta en el oficialismo por los nervios y expectativas negativas que se generan en el mercado, respecto a la cotización de referencia y a la ampliación de la brecha con el tipo de cambio legal.

Por otra parte, los analistas se preguntan cómo puede impactar esta situación en las reservas del Banco Central y en el mercado oficial de cambios, a pesar que se encuentra bajo un férreo cepo.

Y más allá que este dólar que se comercializa en el segmento libre no proviene de las arcas del organismo monetario y no afecta la cantidad oficial disponible de divisas, debido a que es una transacción entre privados, lo cierto es que un ambiente cambiario tenso empieza a "contagiar" a todo el mercado. Por lo que no pasa desapercibido este temblor verde.

En base a esta radiografía, iProfesional consultó a distintos economistas respecto al nivel actual de reservas disponibles y también cómo puede impactar esta tensión en el precio del dólar blue en las mismas.

La coincidencia general es que el nivel neto de dólares que tiene el Banco Central para hacer frente a los compromisos internacionales es "muy débil".

En cifras, hoy las reservas brutas totales son unos u$s43 mil millones, pero el 84% de ese monto no pertenece al BCRA, por lo que el Gobierno tendría como neto disponible para realizar pagos de compromisos externos e importaciones alrededor de u$s2.500 millones.

Las reservas liquidas del Banco Central, contando oro y DEGs, son alrededor de u$s6.000 millones.

Reservas en la lupa

En el desglose de los u$s43 mil millones de reservas brutas que informa el Banco Central, según el detalle analizado por la consultora de Gabriel Rubinstein (GRA), alrededor de u$s37 mil millones corresponden a pasivos computados.

Estos pasivos son swap con China (u$s20.400 millones), otros swaps y pasivos (u$s4.800), encajes de depósitos (u$s11.580 millones) y cuentas pendientes del Tesoro.

A esta cantidad de pasivos se les suman los fondos disponibles por el organismo, estimados en unos u$s6.000 millones. Ellos están compuestos por las tenencias de oro (u$s3.500 millones) y por las reservas líquidas netas, estimadas en u$s2.500 millones, que incluyen los DEGs (Derechos Especiales de Giro), que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, detalla a iProfesional que, tras haber alcanzado las reservas netas un máximo de u$s10.000 millones en septiembre pasado, de manera posterior al ingreso de los DEGs por parte del FMI, las tenencias del Banco Central "mantuvieron un camino descendente hasta la imposición de las nuevas medidas tomadas por el BCRA y la CNV en la primera semana de octubre", donde se restringieron la compra de divisas a los importadores.

Y agrega: "Ello le ha permitido a la entidad monetaria volver a comprar el excedente comercial en el MULC (cerca de u$s500 millones), y reducir los montos utilizados para contener la brecha en el mercado de bonos. Así, las reservas internacionales netas se ubican en unos u$s6.000 millones, logrando crecer en u$s300 millones desde las nuevas medidas".

Es decir, a fuerza de controles y más cepo, el Central puede mantener su nivel de reservas, pero la suba de precio en la plaza informal puede subir la demanda de divisas en las pocas "ventanas" de compra que aún siguen abiertas de dólares legales.

Las reservas netas del BCRA ascendieron a u$s10.000 millones con el ingreso de los DEGS del FMI el mes pasado, pero luego empezaron a descender.

Por el lado del economista Francisco Gismondi, director de Empiria Consultores, indica a iProfesional que buena parte de las reservas internacionales brutas son préstamos o swaps que "no pueden utilizarse en la práctica, más que por un tiempo muy corto y con costo".

En conclusión, afirma que, sin el swap con China y otros préstamos internacionales que "inflan artificialmente las reservas, quedan unos u$s18 mil millones, de los cuales casi u$s12 mil millones son encajes bancarios. Es decir, la contrapartida de los depósitos de las empresas y las familias. Por lo tanto, las reservas netas son de sólo u$s6 mil millones".

Cuál sería un nivel de reservas "adecuado"

En este escenario, se pone en discusión si las reservas netas reflejadas por el Banco Central son suficientes para afrontar una economía con desequilibrios, cepo cambiario y una brecha en crecimiento.

"El nivel de reservas internacionales netas roza mínimos preocupantes. Su panorama no es alentador", afirma a iProfesional Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

En tanto, Gismondi aclara que las reservas netas de algo más del 1% del PBI del país son "demasiado escasas" para un país emergente.

"Un país emergente debería tener, al menos, un 15% de su PBI en reservas netas para bajar su vulnerabilidad, ante cambios bruscos en las condiciones internacionales", afirma este economista.

Para tener una idea, según Gismondi, la metodología del FMI para el cálculo de las reservas netas, implica restar a las reservas brutas todos los pasivos en moneda extranjera con plazo menor a un año.

Luego, algunos restan ciertos activos por su menor liquidez, como es el caso de los DEGs o el oro, y "esa cuenta ya da negativa", acota a iProfesional.

De todas maneras, esos activos que se restan en las cuentas igual "tienen bastante buena liquidez y hay mecanismos para poder usarlos en caso de ser necesario", tranquiliza de cierta forma Gismondi.

Impacto en el dólar blue

Ahora, bien, todos estos aspectos detallados respecto al nivel neto de las reservas, también influye en las expectativas del mercado cambiario informal.

Para Pablo Repetto, director de la consultora GRA de Gabriel Rubinstein, "la debilidad del nivel de reservas es evidente y genera un grado de estrés cambiario muy significativo".

Y completa: "Las decisiones que ha ido tomando el Banco Central proporciona la evidencia de que no existe margen para operar con libertad en un mercado que, claramente, debería dejar de llamarse MULC, porque de ´Único y Libre´ solo tiene el nombre. En el mercado libre financiero tampoco alcanza con las intervenciones del organismo monetario con reservas, porque la CNV debió apelar a una gran cantidad de restricciones para que el Central no pierda divisas".

En definitiva, Repetto considera a iProfesional que la "fragilidad" del nivel de reservas del BCRA requiere "múltiples acciones represivas que terminan provocando inconsistencias y graves dificultades a la economía real".

Es decir, se refiere a inflación, riesgo de desabastecimiento, imposibilidad de acceso a mercados, entre otros tantos desfasajes.

Las reservas netas del Banco Central están en descenso en medio de un cepo cambiario profundo.

Por su parte, Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultores, sostiene a este medio que "es positivo en un contexto de mayor incertidumbre" el hecho que el Banco Central haya tenido una posición compradora de dólares en las últimas jornadas (salvo este jueves, que debió vender). Y que, además, mantuvo las reservas en torno a los u$s43 mil millones.

"El problema es que esa leve mejoría no se tradujo en un cambio en las expectativas, por el contrario, el mercado profundiza su dolarización de cartera. Los instrumentos dólar linked vuelven a estar entre los más demandados", resume este experto.

El motivo de ello, según argumenta Caprarulo, "es claro", debido a que esta mejor posición que muestra el Banco Central en las reservas es el "resultado de un aumento en el cepo y un incremento en la cantidad de cotizaciones de los dólares financieros paralelos".

En consecuencia, la lectura que predomina es que "no es sostenible esta situación y que, tarde o temprano, el tipo de cambio va a dar un salto", sentencia.

La solución que propone Caprarulo para que el Gobierno pueda resolver este panorama se basa en dos ejes centrales: cerrar un acuerdo lógico y con metas realizables con el FMI. Y, al mismo tiempo, aumentar la oferta de dólares, "lo cual es aún más complejo".

En resumen, acuerdos como los que firmó recientemente con el Banco Mundial por financiamiento en u$s2.000 millones, "van en una línea que debería profundizar", concluye.

Desde la postura de Menescaldi, el problema que existe es que "hacia delante prevemos que continuaría la presión sobre las reservas internacionales netas, dado que las medidas que tomó el BCRA con la CNV son temporales, y a que los inversores le van a encontrar la vuelta para poder seguir realizando arbitrajes en los mercados de bonos".

A ello se le suma, según su opinión, la "necesidad" de tener que pagar la amortización del crédito con el FMI a fin de año, "si no se llega a un acuerdo antes".

En cuanto a los pronósticos para fin de año, para Menescaldi, las reservas netas se ubicarían en torno a los u$s1.300 millones.

"Este valor es exiguo, teniendo en cuenta las necesidades que tiene la economía, pensando en importaciones o los pagos del primer trimestre del año que viene con los organismos financieros internacional. Con lo cual, la escasez prevista de divisas tiende a elevar la expectativa de depreciación de la moneda y, por ende, suben los tipos de cambio informales alternativos", finaliza a iProfesional.