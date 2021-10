Héctor Torres, ex representante ante el FMI: "El acuerdo está muy verde y no habrá novedades desde Roma"

El especialista cree que podría haber avances en un préstamo bilateral con "aliados" como Rusia y China: Pero no habrá nada sobre el pedido de Guzmán

La expectativa que genera el viaje oficial al G20 (donde estará Alberto Fernández y Martín Guzmán con la número uno del Fondo y de los países miembro) podría no coincidir con la realidad. Mientras que el elenco oficial viene dando señales confusas (hasta el mismo presidente había dicho que el acuerdo estaba cerrado), quienes siguen de cerca las idas y vueltas advierten que las negociaciones están "muy verdes" y que no habrá novedades importantes en Roma.

Héctor Torres, ex representante del país ante el FMI, cree que la negociación de un programa a 10 años (tal como se está evaluando) aún "está muy verde" y eso es un problema. Además, criticó la reciente frase de Guzmán en una entrevista al canal C5N: "A quien hay que pedirle que se apure es al FMI. Pídanle que elimine los sobrecargos de interés, en vez de apurar al Gobierno a que acuerde con el FMI, si el fondo no revisó todavía esta postura".

El acuerdo está lejos será recién una realidad en el primer trimestre del año próximo, considera Torres

Sin apuro y con muchos vencimientos

Torres explica que el que se tiene que apurar es el país y no el Fondo, porque si éste se apura "será un programa enlatado".

De las reuniones del G20 que se mantendrán en Roma, el ex diplomático de la argentina advirtió que lo que pueda salir es que el Gobierno logre el anuncio de algún préstamo bilateral que permita ganar algo de tiempo con los DEG que se repartieron y muchos países no lo usaron.

"No quiere decir que los vayan a regalar pero eso podría ser si el Gobierno mueve bien las piezas. Facilitar un préstamo bilateral. Eso es un poco más de aire, nada más. Serña importante si después de las elecciones hay buena fe en llegar a un consenso entre el gobierno y la oposición para generar un programa para el país se podrá avanzar", admitió.

Torres cree que el préstamo biletaral podría correr por cuenta de países estratégicos para el kirchnerismo: Rusia y China. "Este gobierno heredó una situación complicada y se complicó más por la pandemia, pero tomaron decisiones que fueron errores. Del acuerdo de Macri quedaban u$s13.000 millones que no se pidieron al Fondo, no sé cómo le regalamos eso. Me pareció un error gravísimo", afirma Torres.

El presidente se reunirá con la titular del Fondo en la reunión del G20

El pedido oficial, sin respuesta

Sea como fuere, y sin un plan económico aún presentado, las fichas del elenco oficial están puestas en la posible decisión del G20 de elevar una recomendación al Fondo Monetario para que reduzcan las sobretasas que viene pagando la Argentina por sus créditos al organismo.

En las últimas semanas, el Presidente vino recolectado buena voluntad de distintos gobiernos sobre ese punto en particular. La última gestión estuvo a cargo de Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, quien se reunió con el consejero nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan.

Hablaron de la relación entre ambos países y del acuerdo de la Argentina con el Fondo.En la Casa Rosada todavía se desconoce en qué momento contarán con ese respaldo clave de la administración Biden. Por lo pronto, no está agendado ningún encuentro -ni siquiera informal- entre el primer mandatario estadounidense y el argentino.