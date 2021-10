Nuevo "dólar extranjero": el Gobierno lanza otro manotazo de ahogado que promete quedarse corto

La intención de "cazar" las divisas de los turistas extranjeros, según dicen en el mercado, no funcionará. Se suma así a un vendaval de tipos de cambio

El nacimiento del "dólar extranjero" es otro manotazo de ahogado del Gobierno ante la escasez de divisas y una brecha cambiaria insólita del 100%. La medida, que busca captar una parte menor de los dólares que traerán (supuestamente) los turistas extranjeros que lleguen al país a partir de la apertura de fronteras, fue calificada como "poco efectiva" por un banquero que conversó con iProfesional.

"No me veo a mucha gente tomando esta alternativa. Creo que la Argentina tiene hace muchos años tipos de cambio paralelos y ya está todo el negocio armado para que el turista los venda en otros canales. No te olvides que tenemos cepo desde que estaba Cristina y sólo en los primeros años de Macri se quitaron. No creo que vaya a funcionar demasiado", comentó.

El Gobierno intenta que los turistas liquiden al dólar financiero regulado por el BCRA, o sea el MEP que cerró este jueves en torno a $180. Claro que es un tipo de cambio superior al $105 del dólar oficial (tomando el minorista) pero muy lejos aún del $198 al cual cerró el blue este jueves.

Es un 10% más conveniente cambiarlo, para el turista, en los hoteles que abrirse una cuenta en la Argentina. Además, accede al efectivo instantáneamente. Se sabe, en la Argentina incluso se hace un descuento mayor si se usa "cash only".

Pesce quiere que parte de los dólares de los turistas entren a las reservas del BCRA y no vayan al blue

Un festival de tipos de cambio

Pero más allá de eso, resulta curioso que no se pueda sincerar que hay un tipo de cambio distinto para los turistas. No sería novedad ya que casi cada actividad tiene su dólar. A saber:

-El de ahorro y la informalidad económica, o sea el blue, está en $198

-El solidario, el "ahorro" mini de u$s200 por mes o el tipo de cambio para pagar la tarjeta al regreso de un viaje al exterior está en $173

-Comprar dólares vía las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) cuesta un tipo de cambio de $205 al igual que el denominado Senebi entre privados.

-Dolarizarse vía la compra de criptomonedas tiene un implícito de $200

-El dólar contado con liquidación "oficial" y subsidiado por el BCRA que vende entre 20 y 25 millones de dólares para mantenerlo a rajatabla cotiza en $179 (al igual que el MEP)

-El dólar que reciben los exportadores que liquidan sus dólares en la Argentina del complejo agroexportador tienen el peor tipo de cambio, en torno a $66 por cada dólar que le vendieron al Central.

Los turistas podrían cambiar sus dólares a un tipo de cambio de $180 aún lejos del blue

¿Boom turístico por barato?

La distancia entre el dólar oficial y los distintos tipos de cambio van de un mínimo de 94% (el MEP regulado por Miguel Pesce) a 106% en el caso del Senebi.

El Gobierno imagina un boom turístico con el dólar a $200 que tiene que captar de alguna manera porque las reservas son escasas. Pero lo cierto es que la medida que lanzó resulta compleja porque además no paga el dólar "más alto" del mercado sino el que de alguna manera regula el BCRA.

"Creo que no tendrá demasiado efecto. Puede ser que algunos turistas lo utilicen pero la verdad es que resulta engorroso y tampoco el turista está tanto tiempo en la Argentina. Además no creo que se llene el país de extranjeros porque hay mucho viaje reprimido en el mundo y la gente va donde quiere ir, no necesariamente porque estés barato te van a elegir. Argentina está barata pero no creo que sea el destino número uno de tanta gente porque la hotelería y el shopping no está barato", explicó un agente turístico en off the record porque, agregó, espera seguir cambiándole dólares a sus clientes al "blue".