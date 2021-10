Gabriel Rubinstein: "Estamos en una situación desesperante con las reservas, es crítica"

El consultor económico dice que la única oportunidad para que baje la brecha es que haya un buen acuerdo con el FMI. Prevé otro año de altísima inflación

Gabriel Rubinstein es el director de GRA Consultora y uno de los economistas que vino alertando sobre la situación cambiaria de la Argentina. Para el especialista, que fue representante del Ministerio de Economía en el Banco Central durante la gestión de Roberto Lavagna, un acuerdo con el Fondo podría darle cierta estabilidad al dólar.

Pero dependerá si el Gobierno termina cumpliendo lo que promete y si es un acuerdo "creíble" por el mercado. No cree que un batacazo electoral el 14 de noviembre ayude demasiado a estabilizar las cosas ya que para las presidenciales del 2023 faltan 2 años y en la Argentina es una eternidad. Prevé una inflación del 45% para el año próximo pero con serios riesgos a que sea 10 puntos más alta.

-¿Cómo sigue la dinámica cambiaria en medio del clima electoral y la falta de señales con el Fondo?

-Estamos con políticas bastante desesperadas del Gobierno que nos aleja de cosas buenas. Eligió exacerbar la emisión pero al mismo tiempo reprime con controles de precios, de importaciones, pero no puede hacerlo en el Contado Con Liquidación (CCL) ya que ahora vende u$s20-25 millones por día. Va perdiendo las reservas y estamos en una situación desesperante con las reservas, es crítica. Y no va a cambiar hasta que no haya un acuerdo con el FMI. Estamos con un gobierno que está haciendo macana tras macana.

-¿Y con ese acuerdo ganás tranquilidad en el dólar o ni siquiera con eso alcanza?

-Hay una cuestión que es importante. Cristina es una maniática del déficit fiscal. Recibió 3% de superávit y dejó 4% de déficit. Absolutamente injustificable. Lo bancó perdiendo todas las reservas del BCRA. Un desastre. Pero ahora hay más idea de ir a bajar el déficit porque lo pide el Fondo. Entonces necesariamente si eso se firma implica una reforma. Si se hace puede bajar la brecha. Pero si se firma dando una señal que en cualquier momento dejas de cumplir hay que ver. Estarían desperdiciando los beneficios de un acuerdo con el FMI.

-¿Un triunfo más holgado de la oposición en las elecciones juega a favor para estabilizar los mercados y tipo de cambio en medio de una dolarización muy fuerte?

-El problema es que faltan dos años para las presidenciales. Si esta gente empieza a tener internas violentas, porque se contradicen todos los días, si es un caos, 2 años es demasiado tiempo. Ahí habría más crisis. Ellos son incapaces de aprovechar el viento de cola para terminar estos 2 años bien. El Fondo quiere acordar con la Argentina y el Gobierno debería aprovechar que tiene una oposición amigable. Y sin embargo hay dudas.

-¿La economía del año que viene cómo va a ser?

-Nuestro escenario base es que acordás con el Fondo y buscás cumplir lo que firmaste. Pero igual la inflación estará en torno al 45% con riesgo a que sea bastante más. Hay una posibilidad de que se vaya a 55% si manejas mal las cosas. Se crecerá poco pero seguirá algo del rebote. Y con las variables descoordinadas todavía.