Este gurú de las finanzas recomendó comprar estos activos para protegerse de una inminente crisis global

Robert Kiyosaki, autor del famoso libro "Padre rico, padre pobre" advirtió nuevamente sobre una inminente crisis financiera que afectará a los Estados Unidos. El reconocido inversor opinó que EE.UU. estaba "cayendo en la depresión ". En su expresión a través de su cuenta de Twitter, criticó al presidente Joe Biden y la Reserva Federal (FED) por estar "estafando a la gente ", ya que " necesitan inflación para evitar otra depresión".

Además, enfatizó que "la inflación está destrozando a los pobres. La inflación hace a los ricos más ricos. Biden y la corrupta FED".

Criptíco como de costumbre, Kiyosaki remarcó: "Prepárate: Se viene un choque gigante y luego nueva depresión. A modo de conclusión, recomendó la compra de tres activos en particular: "Sea inteligente: compre oro, plata y bitcoins".

Biden & Fed RIPPING OFF POOR PEOPLE. US sliding into depression. BIDEEN & FED need inflation to prevent New Depression. Inflation rips off the poor. Inflation makes rich richer. Biden and Fed corrupt. Prepare: Giant crash then new depression. Be smart Buy, gold, silver Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 30, 2021