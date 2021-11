Dato crítico: las reservas netas líquidas del Banco Central ya estarían en terreno negativo

La situación de reservas del Banco Central podríamos catalogarla como muy "crítica". Las autoridades gubernamentales tratan de minimizar el tema, pero continuamente buscan cerrar más las clavijas del cepo, dado la seriedad del tema.

Veamos los fríos números:

Al 1° de noviembre de 2021, según cifras del BCRA, las reservas brutas habrían sido de de u$s42.782. El nombre "brutas" remite al hecho de que una parte de las mismas tiene como contrapartida pasivos de corto plazo en moneda extranjera.

Las dos contrapartidas en pasivos más relevantes son:

a. El swap de China, por u$s20.323 millones, que no puede usarse en forma automática. Es decir, requiere autorización del Banco Central de China. Y según información con la que contamos, mientras no haya un acuerdo con el FMI vigente (ahora no lo hay), no habría chances de ser usado.

b. Los encajes bancarios. Con u$s16.146 millones depositados en dólares por el sector privado en el sistema bancario, los encajes bancarios ascienden a u$s11.884 millones. Estos encajes no pueden ser usados por el BCRA ni por el Tesoro Nacional. No se conoce por otra parte, ninguna autorización de los bancos para que sean usados por el BCRA (lo cual igualmente no se podría de acuerdo a las leyes vigentes).

Cuando deducimos de las Reservas Brutas los rubros con contrapartida en pasivos, llegamos a las Reservas Netas. Estas ascienden, a la fecha mencionada, a u$s5.569 millones (ver cuadro).

Ahora bien, aun siendo Reservas Netas, no todos los rubros pueden usarse para intervenir día a día en el MULC (para pagar importaciones, intereses, dividendos, deudas, etc), ni para intervenir en los mercados CCL y MEP (vía compra de bonos contra dólares).

Tenemos por caso el Oro. Son parte de las Reservas Netas, pero no están disponibles, no se pueden pagar p.ej. importaciones con lingotes de oro. Habría que convertirlos en dólares (vía venta o swpas de oro contra dólares). El saldo informado por el BCRA de oro, lo restamos de las Reseras Netas para obtener lo que llamamos nosotros, las "Reservas Netas Disponibles".

Estas Reservas Netas Disponibles ascenderían a u$s1.892 millones.

Pero ahí no termina la cosa. Dentro de estas Reservas Netas Disponibles contamos con el saldo de DEG que ha quedado luego de pagos al FMI (u$s 2,557 millones equivalentes). Los DEG, al menos hasta el momento, sólo pueden ser usados para pagarle al FMI. De modo que tampoco están disponibles para su conversión a dólares, y pagar con ellos importaciones, etc.

Por eso, para obtener un concepto que llamamos Reservas Netas Disponibles Líquidas, es que restamos esos DEG. Llegamos así a una cifra negativa, de u$s665 millones.

¿Qué significa una cifra de reservas negativas? Que el BCRA estaría usando reservas que "existen" pero que no son de su propiedad y sobre las que no estaría autorizado a disponer. Los candidatos más probables son los depósitos de SEDESA (que figuran en "otros" junto a swaps de Basilea, etc) y los Encajes Bancarios.

Es decir, sin que SEDESA haya autorizado el uso de sus reservas depositadas en el BCRA, y sin que los bancos hayan autorizado el uso de sus encajes (en realidad de los depositantes), que obran en cuentas del BCRA, todo indica que éste ha empezado a hacer uso de las mismas.

Este uso sería ilegal. Pero aún si hubiera algún recoveco legal que protegiera al Directorio del BCRA de su accionar (lo desconozco), su uso no sería "legítimo". Y en todo caso mostraría la desesperante situación de reservas en que se encuentra el BCRA, y obviamente, el país.

Peor aún, el panorama para las próximas semanas y meses no luce nada bien. Nuestra estimación, es que sin noticias "especiales" (acuerdo con el FMI, etc), para el 31 de diciembre de este año, las Reservas Netas ( ahora en u$s5.500 millones) serían de apenas u$s800 millones y las Reservas Netas Disponibles Liquidas (ahora negativas en unos u$s600 millones), serían negativas en u$s3.700 millones. Una cifra tremenda, imposible de sostener.

Más vale entonces que aparezcan noticias "especiales" que tuercen el rumbo de los acontecimientos, ya que si no….

Por Gabriel Rubinstein, Director de GRA Consultora. Ex Representante Ministro Roberto Lavagna en el BCRA