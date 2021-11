El Gobierno les advierte a las sociedades de Bolsa que "frenen" la operatoria de dólar MEP y CCL

Lo hizo a través de un comunicado de la Unidad de Información Financiera (UIF). La excusa, el "lavado de activos". Pero busca que caiga el volumen

El Gobierno vuelve, a seis días de las elecciones legislativas, en su intento por ponerle paños fríos a la operatoria de dólares financieros. En esa oportunidad, lo hizo a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). Emitió una advertencia a las sociedades de bolsa (ahora conocidas como ALyC) para que redoblen el control a las operaciones de contado con liquidación (CCL) y su versión criolla, el dólar MEP.

El organismo que depende enteramente del Gobierno Nacional y que ya había emitido otras alerta en el pasada, precisamente para "amedrentar" a los que operan con este dólar financiero, instó a las sociedades de Bolsa a que "refuercen y aseguren el cuplimiento de sus obligaciones responsablemente" acorde al enfoque basado en los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La UIF pidió que se redoblen los controles por el incremento en el volumen operado.

Llamado de atención oficial

La UIF afirmó que "atento el incremento de las magnitudes en las operatorias de divisas en los mercados de capitales, la Unidad de Información Financiera (UIF) insta a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018, y aquellos Sujetos Obligados a través de cuyas actividades se efectúen operaciones que involucren el pago en moneda extranjera, a reforzar y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones responsablemente, acorde a un enfoque basado en los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)".

"Ello conforme las vulnerabilidades que pueden llegar a presentarse a partir de utilizar canales sustitutivos del Mercado Único de Cambios, que conllevan una serie de riesgos para el Sistema Preventivo", advirtió.

Lo que busca el Gobierno es que, básicamente, las sociedades de Bolsa le pidan más requerimientos a sus clientes que quieren abrir una cuenta para operar el CCL o el MEP. "No tiene sustento lo que dicen porque para operar ya tenés que pedir mil papeles. No es tan fácil. Y todo lo que es compliance o sea la parte legal de las ALyC trabajan a full. No hay que olvidar que este es un país súper regulado", señalaron desde una financiera de la City.

Se busca que el BCRA deje de perder tantas reservas por intervenir para controlar la brecha.

Misión: que BCRA no pierda tantos dólares

En el mismo comunicado, la UIF solicitó a los "Sujetos Obligados" que ponderen las acciones tendientes a monitorear, "de manera intensificada, aquellas transacciones que impliquen el uso de divisas obtenidos por canales alternativos, evaluando adecuadamente los factores de riesgo de LA/FT en las operaciones con dólares MEP" o CCL, acorde las normas establecidas en las resoluciones UIF, y realizar de manera efectiva la correcta identificación de los beneficiarios finales de dichas transacciones".

El oficialismo busca, además, que el BCRA no pierda tantos dólares en estos mercados en donde interviene para que la brecha no sea más alta. Según GRA Consultora el Central pierde u$s350 millones por mes de las reservas para mantener el CCL "oficial" en línea que actualmente vale $185, lejos del $212 del Senebi (o sea el que operan entre privados).

La apuesta oficial es que se reduzca el volumen que se está haciendo en el mercado del dólar "controlado" por el Gobierno que oscila para los bonos más operadores entre u$s30 y 45 millones por día. Esto hace que el BCRA sea el que tiene que poner los dólares para que brecha "acotada" en el oficial haga una especie de contensión al dólar blue que este martes cerró en $200. ¿Lo logrará?