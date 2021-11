"Si se sigue en el mismo camino, no vemos una salida ordenada de la crisis", advierte economista

iProfesional dialogó con el economista Diego Saravia Tamayo, director de la firma de inversiones Proficio, sobre el escenario post elecciones

En plena definición electoral, las dudas sobre el futuro económico del país son demasiadas para el mercado y los argentinos en general, con un dólar blue que pasó los $200, una inflación en niveles altísimos y una falta de un programa sólido que muestre una "luz en el camino" para salir de esta profunda crisis.

Para conversar sobre estas cuestiones, iProfesional recurrió al economista Diego Saravia Tamayo, director de la firma de inversiones Proficio, y ex gerente de investigaciones y asesor senior de Política Monetaria en el Banco Central de Chile.

-¿Qué impacto económico puede haber tras las elecciones legislativas?

-En definitiva, son elecciones de mitad de término, por lo que creo que son dos los factores más importantes a tener en cuenta, si se confirman los resultados que hubo en las PASO. El primero es el cambio de expectativas para las elecciones de 2023; y el segundo aspecto, es la reacción al resultado electoral que vaya a tener el Gobierno para el segundo tramo de su período.

Es decir, ahí van a haber tensiones, por lo que quedan dos alternativas posibles: o el oficialismo se radicaliza en la postura actual, algo a lo que no le veo salida más que seguir haciendo la "plancha" en un pozo. O bien, viene el peronismo más "tradicional" y hace un plan con perspectivas de mediano plazo, que coloque a las expectativas de los agentes económicos en otra senda.

Diego Saravia Tamayo también fue funcionario del Banco Central de Chile.

-Y más allá de estas posibilidades, ¿qué opina de la situación económica actual?

-Para nadie es un secreto que la situación económica es complicada. El Gobierno, como todo el mundo, tuvo la desdicha de enfrentar una pandemia al comienzo de su mandato con efectos muy nocivos para la economía. Más allá que el manejo de la pandemia pudo haber sido bastante mejor.

Así, la situación macroeconómica es complicada, porque los agentes no ven un plan que marque un sendero creíble a futuro. Tampoco se ve una salida ordenada a la situación actual, si se sigue en el mismo camino.

-¿Cuál es su proyección sobre lo que ocurrirá con el dólar luego del lunes, por el anclaje en el tipo de cambio que el Gobierno hizo hasta ahora para llegar tranquilo a las elecciones?

-Es muy difícil de saber; todo dependerá de lo que se haga luego de las elecciones. El sistema cambiario actual crea "cuellos de botella" por todos lados en la economía, haciéndola muy ineficiente e injusta. Hasta ahora, el Gobierno se ha ingeniado por mantener su precio con restricciones cuantitativas, y podría seguir haciéndolo a pesar de los efectos nocivos. En tanto, sin un plan consistente y creíble, podrían seguir así un tiempo más. En cambio, si hacen un plan creíble que modifique las expectativas, y la política deja que se ejecute, podrían converger los tipos de cambio.

Hay economistas que hablan de la restricción externa, pero yo creo que hay una pregunta anterior que es dilucidar por qué "diablos" el mundo no quiere poner su plata en Argentina, y hacer las cosas para que no haya esa restricción. Liquidez mundial hay todavía.

El interrogante será saber cuál será la estrategia del Gobierno con un dólar informal que pasó los $200 y una inflación mensual que se encuentra en 3,5%.

-La inflación doméstica volvió a mostrar datos alarmantes, ¿qué puede suceder con la marcha de los precios?

-Es todo parte de un mismo problema, que es la complicada situación fiscal y monetaria en un contexto de debilidad institucional y las malas expectativas que generan. Es decir, todo se vincula a un fisco que se financia con emisión del Banco Central, que usa la calesita monetaria de las Leliqs, y con deuda en pesos, que no creo que sea muy diferente a las Leliqs, en sus efectos macroeconómicos más allá del corto plazo. Es un fisco que no puede endeudarse afuera, por eso tiene que recurrir a estos medios.

Ahora, si se sigue por este camino, yo creo que la inflación la podemos encontrar en niveles más altos a los actuales en los próximos meses. Lo que es increíble es que se siga discutiendo sobre las razones de la inflación en Argentina, buscando culpables donde no los hay. O sea, pueden ser culpables de otras cosas, no lo niego, pero no de la inflación.

-Entonces, ¿qué salidas le pueden quedar al Gobierno para equilibrar esta situación tan compleja?

-Diría que debería plantear un plan macroeconómico consistente, que tenga en cuenta cosas básicas, como la antipática restricción presupuestaria y la manera en que actúan los agentes económicos. En especial, debe ser probable de llevar a cabo y tener apoyo político. Pareciera mucho en el contexto político actual, pero si no se construyen consensos básicos en Argentina, no hay escapatoria. No debiera ser mucho pedir, hay países vecinos que lo hicieron y no les ha ido mal. Sin esto, no habrá inversiones y los salarios perderán con la inflación, que es el sendero de no hacer un plan. Como dije, seguir así es suicida.-