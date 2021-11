Melconian: de la polenta al mate con galletas para evitar un Rodrigazo

El economista analizó la suba del dólar récord, la demora en cerrar el acuerdo por la deuda con el FMI y las fallas de la economía en manos del presidente

Carlos Melconian analizó la evolución crítica de la economía argentina y la suba récord del dólar, que sigue superando la barrera histórica de $ 200 en la previa de las elecciones.

Y pronosticó que "no se llegará a un escenario de estabilidad en el corto plazo", sumando la inflación y la demora en cerrar la negociación por la deuda con el FMI que ronda los u$s 44.000 millones.

Y explicó cuál es la única alternativa que le queda al gobierno del presidente Alberto Fernández para transitar los próximos dos años: "Si no tenés un programa económico y un plan de estabilización, tenés que hacerte socio de una alta pero estable tasa de inflación, porque te ayuda a transitar licuando".

El acuerdo con el FMI

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, advirtió: "Al Fondo no lo quiere nadie y siempre que te metés bajo su paraguas no tenés mucho para ganar. Pero un no acuerdo con el Fondo te termina de arruinar más".

Por eso, explicó la importancia de que el ministro Martín Guzmán llegue a un acuerdo: "Es para no desemprolijarse más y no entrar en un proceso de atraso, y para transitar con determinada normalidad y marco los próximos dos años".

Melconian sostuvo que "esta es una política económica que no podía llegar a hoy de una manera distinta a esto. Este Gobierno ha llegado hasta acá porque recoge lo que sembró".

Melconian cuestionó al ministro Martín Guzmán por no tener un plan económico

El dólar

Sobre la política cambiaria, Melconian dijo que Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central, "es como el Llanero Solitario: trata de llegar como puede, se le está agotando la nafta, las reservas. En octubre tomó medidas obstaculizadoras adicionales, que son aditivas al súper cepo macho (sic) existente. Pero eso no logra meterle nafta al tanque".

"El tema cambiario es el más urgido: antes de marzo -o mucho antes- hay que firmar con el Fondo. Seguir con esta pauta cambiaria es jugar con fuego".

Melconian fue contundente: "Este es un dólar de un país temeroso y empobrecido, es defensivo, de un país que sabe que los próximos dos años va a ir a los tumbos".

La economía

En diálogo con Radio Rivadavia, Carlos Melconian recomendó "mantener una inflación alta, que ayude a licuar el gasto público y las Levic" para evitar "un vuelco de la economía hasta 2023".

Aunque reconoció que no es la fórmula ideal: "No ayudaría a licuar la deuda pública a pesos porque está atada a la inflación y es inlicuable", pese a lo cual, evaluó, aunque conlleve a la derrota política, facilitaría el tránsito.

"La inflación es una bomba de tiempo que no van a explotar ahora, sino más adelante. Transitá los dos años a galleta y mate, con una alta inflación, para evitarte el arroz con pollo, que sería el Rodrigazo. Pero claro, es un escenario complicado para adelante: ese es el sapo que se tiene que tragar el Gobierno", graficó Melconian.