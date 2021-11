Un nuevo rumor copó la city: trascendido un supuesto canje de LELIQs, ¿verdad o fake news?

En redes, muchos alertaban sobre la posible llegada de una medida polémica respecto de las Letras de Liquidez del BCRA. ¿Qué pasó? ¿Real o fake news?

Un informe de la consultora 1816 desató una serie de rumores hoy en la city respecto de un posible canje de las Letras de Liquidez (LELIQ) que tienen en su poder los bancos en estos días por bonos del Tesoro. Incluso hubo quienes señalaban que las acciones de los bancos habían tendido a la baja en la jornada del miércoles a causa de este motivo.

Todo se originó en una serie de tuis que alertaban sobre una vuelta del Plan Bonex de 1989 y lo justificaba citando un tramo de ese informe. En él, lo que plantea la consultora es una serie de alternativas para resolver el problema del déficit en el presupuesto del año que viene entre las que se encuentran un cambio de metodología en la valuación de las Letras Intransferibles o impulsar un swap de una porción del stock de LELIQs por títulos del Tesoro.

Cabe mencionar que el trabajo asegura que "un canje semejante podría lograrse de forma voluntaria con los incentivos adecuados, ampliando de forma contundente el spread entre instrumentos del Tesoro e instrumentos del BCRA", no habla de una medida drástica ni nada por el estilo.

1816 tira swap de leliq pases y/o cambio en metodología de valuación de letras intransferibles... pic.twitter.com/25EQD2g3xW — Mauro Mazza (@mauromazza01) November 15, 2021

El Modelo para que cierre con este nivel de pasivosEs DevaluacionO InflacionO Plan Bonexelijan pero no hay magia... Champagne. — Lf CAPITAL (@lf_capital) November 16, 2021

Las LELIQ: un tema complicado

Sucede que, según Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, "el tema de las Letras de Liquidez (LELIQs) es que se trata de un stock muy grande" y detalla que se trata de fondos de las personas que están depositados en los bancos y están encajados en el BCRA, que tiene que pagar intereses por semana por un monto muy elevado.

En ese sentido, apunta que ese stock de letras de liquidez obliga a una fuerte emisión, porque tiene una tasa de 38% anual. Agrega que "hay quienes señalan que, en realidad, no es un problema tan grave si el Central logra una ganancia por devaluación", pero que no es un tema que esté tan claro.

Sin embargo, tal como reveló una fuente del sector bancario a iProfesional, "todo se trató de una fake news". Y no porque el informe no exista, tal como se menciona anteriormente, sino porque es una mera elucubración de una consultora privada y no se trata de ningún anuncio oficial del Gobierno.

De hecho, ante la consulta por el rumor, fuentes oficiales respondieron de manera tajante: "Es una gran pavada y no tiene ningún asidero".

Entonces traduzco la semana:- tenemos un gobierno que festeja una derrota- rumores de aumentos en carnes- rumores de aumentos en servicios y energía- rumores de un neo plan BONEX- certeza de embargo en NYY el gobierno nos dice que habrá un cupo trans para importaciones. — Traductor de Palomos ???????? (@DeChouza) November 16, 2021

Lo que realmente sucedió

Lo cierto es que, tal como explica el CEO de Interfinance.com.ar, Sergio Morales, "las acciones de los bancos tendieron a la baja, pero no específicamente fue por eso", como muchos aseguraban, sino que se trató de una caída de todo el mercado en general.

En igual sentido, Marcelo Bastante, especialista en mercados financieros, explicó que, "si bien las LELIQ son una bola de nieve" que en algún momento se deberá resolver, mucho no se puede innovar por el momento y afirma que, actualmente, "el sistema financiero está estable, por lo que tomar alguna medida como la que se sugiere en el informe podría provocar una corrida".

El experto explica que, en el Plan Bonex de 1989 el gobierno canjeó deuda del sector público que tenían los bancos por depósitos, pero descarta que se pueda esperar una medida de ese tipo por estos días. Asimismo, apunta que "el contexto actual no es el mismo que el de 1989" y que los rumores de este tipo reavivan recuerdos poco felices.

Una vez más, las especulaciones en las redes sociales están a la orden del día, sobre todo por estos días de fuerte movimiento económico y político.