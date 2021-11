El Merval, "arrasado" en el mes: de acumular una suba del 15%, pasó a quedar sin ganancias

El principal índice de las acciones cayó 2,2% este martes y en todo el mes quedó sin ganancias tras haber llegado a subir 15%. Las razones, según analistas

El mes electoral le pasó factura al principal índice de acciones de Buenos Aires, el Merval, debido a que transcurrió por los distintos estados de ánimo de los inversores, y hoy muchos de los que apostaron por una recuperación se están lamentando.

Es que en la previa a las elecciones legislativas, en los primeros 8 días de noviembre, llegó a acumular ganancias por 15%. Pero luego sufrió constantes bajas, por lo que hoy se encuentra prácticamente neutro en todo el mes, con una "renta" de apenas 0,3%.

Un hecho que demuestra que antes de un proceso político el mercado recurre al viejo lema que circula por la Bolsa: "Se compra con el rumor, se vende con la noticia".

Y por sexta rueda de operar en negativo en las últimas siete jornadas, este martes, luego del fin de semana largo, el Merval retrocedió 2,2%, encabezado por los desplomes de las acciones de:

BBVA (-6,2%)

(-6,2%) Telecom (-5,9%)

(-5,9%) Loma Negra, con una baja de 4,7%.

De esta manera, en todo el mes, el principal índice porteño quedó neutro, aunque el dato positivo es que en todo el 2021 arrastra una interesante ganancia de 63,5%.

Es decir, un nivel que supera a la inflación acumulada en todo el año (cerca de 43%), y también le gana a la suba registrada en los dólares libres, debido a que el "contado con liquidación", que es la referencia que más trepa en estos 11 meses, asciende casi 56%.

A pesar de este buen rendimiento en todo el 2021, en el mes fue muy abrupto este "sube y baja" en las cotizaciones.

Luego de las elecciones, el Merval entró en un camino descendente por diversas causas, pero la principal es política.

Las causas de este efecto esgrimidas por los analistas consultados por iProfesional son, casi en su totalidad, políticas, aunque también se vinculan al dólar y algún coletazo inversor internacional.

"El resultado de las elecciones pesa en la baja del Merval, sobre todo porque el Gobierno redujo la diferencia que hubo en las PASO con la oposición. En esto hubo una parte del descontento del mercado, debido a que quiere un cambio más profundo", detalla el economista Gustavo Neffa, analista de Research For Traders.

En ello coincide Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, que sostiene que los activos fueron afectados por "el día después" a las elecciones.

"La síntesis es que no hay nada claro, no sabemos la magnitud del acuerdo que propone el Gobierno al FMI, tampoco sabemos si lo van a cumplir, debido a que Argentina, desde los años ´80, no pasó nunca el 20% de las revisiones. Y tampoco sabemos si la oposición lo apoyará de manera total o parcial. Entonces, lo más probable es que las cosas ocurren por un shock", reflexiona este experto.

Finalmente, en el tema electoral, Rafael Di Giorno, analista de Proficio Investment, agrega otro aspecto fundamental: "En el mercado no sólo hubo expectativas sobre los resultados de las elecciones, sino también por la reacción posterior del Gobierno. Entonces, la city percibe que el oficialismo no está viendo la gravedad de los problemas que tiene por delante".

Dólar y otros temas

Más allá del tema electoral, que se divide en los resultados obtenidos y en la reacción política, existen aspectos vinculados a variables macroeconómicas, locales e internacionales, que también repercutieron en el desplome de las cotizaciones de las acciones argentinas.

Uno de los factores locales se vincula con la estrategia que se está viendo del Banco Central respecto al dólar, de seguir con el leve incremento de la cotización oficial, que se refleja en una brecha cada vez más distante frente al billete financiero.

"Tampoco se toma bien que el oficialismo suelte al tipo de cambio, ya que tiene el control total sobre el dólar mayorista y también el resto de los dólares se encuentran bastante intervenidos, salvo algo del vinculado a los que se operan con los bonos AL2030", dice Neffa a iProfesional.

La amplia brecha cambiaria y la falta de un programa económico del Gobierno son otras de las causas "negativas" para el mercado.

A ello, Di Giorno acota: "El mercado esperaba que se achique la brecha del dólar más rápido, algo que no está pasando por ahora. Por eso también está cayendo todo".

En resumen, en la city se sostiene que en Argentina se percibe el caso de "retirada de fondos en masa" luego de elecciones.

"Antes de las PASO hubo una apuesta de los inversores y entraron algunos fondos, pero se dio vuelta esto porque los resultados no fueron lo que el mercado esperaba, por lo que salieron", resume Neffa.

Más allá del tema local, este economista también agrega que existe por parte de los mercados internacionales una "apatía sobre los mercados emergentes", algo que se evidenció en las devaluaciones de la lira turca y del real brasilero.

Respecto a lo que vendrá, Mazza concluye: "Creo que todos estamos esperando que en 10 días el ministro Guzmán presente la hoja de ruta, y ver la reacción de la oposición. Recién ahí, veremos revaluaciones puntuales, empezando por bonos y bancos".-