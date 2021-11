Tras cambio de estrategia del BCRA, la brecha entre el dólar CCL y el oficial llega al 116%

Los dólares financieros siguieron en los niveles de la semana pasada y el blue los mira de atrás, mientras el mercado espera definiciones para el oficial

Tras haber cerrado la semana pasada con tendencia a la venta, dado que perdió u$s130 millones entre jueves (u$s70 millones) y viernes (u$s60 millones), hoy el Banco Central (BCRA) logró comprar u$s20 millones en el mercado de cambios. Así, lleva vendidos en el mes cerca de u$s735 millones en el mes y las reservas de la entidad de ubican en los u$s42.150 millones.

Entre comienzos de diciembre y fines de noviembre se esperaba el inicio de exportaciones de trigo y soja.

¿Tendencia o acontecimiento aislado?

Según señala el economista y director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, "es difícil saber a qué se debe esta nueva compra de dólares del Central", pero no descarto que esté relacionada con el inicio de la liquidación de la cosecha de trigo, dado que estamos a fines de noviembre y ya podrían empezar a verse los primeros datos en ese sentido".

Asimismo, no descarta que esta compra esté en línea con que, tras las elecciones, el Gobierno que no da señales de que, por el momento, vaya a dar un volantazo con el dólar oficial y eso puede contribuir también a impulsar cierta liquidación de exportaciones, dato que podría impulsar en los próximos días la compra de dólares.

"Veremos si este dato es aislado o viene acompañado de otros", advierte y menciona que, para ver si se confirma esta tendencia, habrá que esperar a los resultados del MULC que se conocerán en los próximos días. No obstante, señala que "los datos recientes del BCRA son bastante flojos dado que la apertura del movimiento de reservas de la semana pasada no fue muy auspiciosa y en el MULC tampoco le estuvo yendo muy bien".

La diferencia de los dólares financieros con el oficial se unificó por la nueva política del BCRA.

¿Qué pasó con las cotizaciones?

Los datos de compra de dólares del BCRA de hoy se dan en una jornada en la que el riesgo país superó los 1.800 puntos y los bonos soberanos en dólares cayeron alrededor de un 4%. Según Leonardo Svirsky, Sales and Trading de BullMarkets Brokers, "estos valores de los bonos actuales equivalen a niveles peores previos a la restructuración de la deuda" y asegura que esta caída se debió a que "el supuesto arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se anunció no llega y las medidas que toman para parar al dólar no sirven" para frenarlo. Así, señala que "todo cae mal en los inversores".

Esto se combinó con un contexto en el que el regulador financiero dejó de intervenir las cotizaciones financieras que se negocian contra los bonos AL30 en el mercado tradicional (Precio Pantalla Tiempo). Eso hizo que ese dólar Contado Con Liquidación (CCL) alcanzara hoy los $214 para la compra y $217,50 para la venta, marcando una brecha cercana al 116% con el oficial (que es una de las más elevadas de los últimos meses), y el MEP se ubicó en los $205 para la compra y la venta. Así, se equiparó por estos días con el CCL que se negocia en los otros mercados, como el SENEBI, donde los contratos se cerraron cerca de $218 en esta jornada.

En tanto, el blue viene un poco más rezagado, dado que cerró $198 para la compra y $201 para la venta, bastante por debajo de los dólares financieros y de su propio récord de $207 que alcanzó hace 12 días.

Esto puede estar relacionado con que, según Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, "el mercado está en una especie de ‘wait and see’, por lo que está un poco más tranquilo el aspecto cambiario a la espera de qué va a proponer el Gobierno para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno modificará el ritmo de devaluación mensual en breve pero aún no se sabe cómo lo hará.

¿Se acelera el crawling-peg?

Asimismo, Menescaldi tampoco espera que el BCRA dé un volantazo en materia cambiaria con el dólar oficial dado que señala que todo indicaría que, hasta fin de mes, mantengan un crawling-peg (el ritmo de devaluación mensual) del 1%, como vienen hasta ahora. No descarta, sin embargo, que se acelere ese ritmo a partir de diciembre.

Sin embargo no cree que ese ritmo llegue al 4-5% que anticipó un informe de la casa de bolsa Facimex Valores, de Adrián Yarde Buller. "Para el primer trimestre del año próximo, la suba va a ser mayor, pero, para mí, la expectativa de Facimex tiene que ver el tipo de cambio implícito que se desprende de la evolución de los precios del ROFEX y no creo que llegue a esos niveles", opina Menescaldi.

Para el experto, la evolución del oficial para enero-marzo de 2022 estará más cerca al 2,8% - 3% porque, más allá de que necesita estabilizar las reservas netas y reducir gradualmente la brecha cambiaria, "el Gobierno se asustó con el aumento de precios y quiere seguir manteniendo el tipo de cambio como una especie de ancla".

A lo que Tiscornia agrega que "el gran tema en este sentido es que una aceleración tan fuerte del crawling-peg generaría un movimiento en los precios y, en ese caso, el problema es la inflación". Advierte, así, que no hay nada que indique que ese índice vaya a moderarse, sino que estamos entrando en una etapa que habitualmente es de suba de precios en el año.

Finalmente, considera que las elecciones no resolvieron mucho la incertidumbre y nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. "Creo que sigue presente el tema de que algo en la parte cambiaria va a cambiar y lo más concreto que han hecho en esa línea es dejar de intervenir en el CCL, pero en una situación que sigue siendo muy difícil", concluye Tiscornia.