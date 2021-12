El Banco Central pone primera en su nueva estrategia de dejar avanzar al dólar "paso a paso"

El regulador tuvo que volver a vender divisas este jueves. Mientras se frenas la salida de depósitos en pesos, planea su nueva estrategia para el dólar

Tras un comienzo de mes en el que el Banco Central (BCRA) había logrado embolsar u$s10 millones, este jueves, volvió a vender en el mercado de cambios. La entidad tuvo que sacrificar u$s70 millones en un día en el que la demanda de dólares por parte de los bancos mermó considerablemente tras tres días en los que según reveló la consultora Equilibra, los depósitos privados en moneda estadounidense cayeran más de u$s600 millones.

Cabe recordar que eso fue luego de que el BCRA estableciera que los bancos deberán tener, desde el viernes pasado, posición global neta en moneda extranjera neutra. Esa noticia desató una fake news que corrió por redes sociales respecto de que se iba a implementar algún tipo de restricción para el acceso a los depósitos en dólares para los clientes bancarios.

Pasada esa tormenta, tras una desmentida del BCRA que tuvo el respaldo incluso de referentes económicos de la oposición, el foco volvió una vez más a la trayectoria del dólar y la expectativa sobre la devaluación.

La brecha entre los tipos de cambio se achica a raíz del cambio es la estrategia de devaluación.

Aceleración de las "microdevaluaciones": ¿cómo y por qué?

Tal como se esperaba, finalmente, el presidente del Central, Miguel Ángel Pesce, confirmó en el marco de la 27° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que cambiará la política que viene aplicando para el tipo de cambio, que consiste en llevar la devaluación del peso retrasado respecto de la inflación.

Según anticipó, a partir de ahora, se monitoreará el proceso inflacionario y el dólar acompañará, en la medida de lo posible, los índices mensuales. ¿A qué se debe la decisión?

Desde Ecolatina, el analista Juan Pablo Albornoz señala que si sigue el ritmo actual de depreciación, este año sería el de mayor pérdida de la competitividad cambiaria después de 2015, y ese es uno de los puntos que pretende trabajar el staff del Fondo Monetario Internacional.

"Si bien esto permitiría estabilizar la pérdida de reservas netas porque el BCRA debería intervenir menos en el mercado oficial para contener al dólar, no implica que las mismas se recuperen y, respecto a la brecha cambiaria, si bien se comprime por una cuestión lógica, que sube el oficial y la diferencia con las otras cotizaciones se comprime, no es suficiente", explica.

Así, recuerda que, si miramos lo que sucedió en octubre 2020, cuando se disparó la brecha en octubre, el BCRA no solo aceleró el tipo de cambio oficial y el Gobierno lanzó de algunas medidas más pro mercado, como la devolución de adelantos transitorios, con lo que mostró que buscaba bajar el déficit y la emisión, camino que mantuvo hacia mediados de este año y fue bien leído por éste.

Destaca, por otro lado, que el Gobierno mostró, también, una mayor conciencia fiscal y asegura que "ambas medidas ayudaron a mantener, hasta cierto punto, las presiones cambiarias calmas".

Miguel Ángel Pesce anticipó que cambiará el ritmo devaluatorio

El destino de la brecha

No obstante, destaca que, con respecto a la brecha, no solo debemos tener una aceleración del tipo de cambio oficial, sino que también se necesitan señales rotundas. "Esto se debe a que tenemos un cepo mucho más reforzado que el de octubre de 2020 y las expectativas están más desancladas", dice.

En ese sentido, considera que "la brecha es un termómetro de expectativas, como el dólar, que no siempre es perfecto, pero, para bajarlo, se tiene que acompañar de medidas técnicas y, a la vez, de palabras que se efectivicen". De ese modo, sostiene que, para lograrlo es esencial:

Cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que sea viable.

Y que ese acuerdo esté acompañado por un programa que guíe expectativas en la economía en el mercado y en toda la sociedad.

No obstante, aún si eso se logra, Albornoz asegura que no es que vaya a extinguir definitivamente la brecha, sino que vamos a seguir conviviendo con ella dado que explica que "es necesaria para que no explote el mercado de cambios en un contexto en el que la demanda de dólares es mucho mayor que la oferta".