Cepo: el BCRA reglamentó el decreto que flexibiliza el acceso al dólar para grandes inversiones que fomenten la exportación

El BCRA reglamentó el Decreto 836/2021, que beneficia con mejores condiciones para el acceso al mercado de cambios a las empresas que realicen inversiones con destino a ampliar la capacidad exportadora del país.

Cabe recordar que la norma mencionada modificó el Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones (creado a través del Decreto 234/2021), relativo a la libre aplicación de hasta el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones para el pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes.

Así, el Decreto 836/2021 estableció que los proyectos que contemplen inversiones por entre u$s500 millones y u$s1.000 millones, por cada año en el que no se utiliza el beneficio podrán disponer durante 2 años calendario consecutivos del doble de acceso de libre aplicación de divisas obtenidas por las exportaciones vinculadas al proyecto, por hasta el 40% de la inversión. Y, en el caso de inversiones superiores, el monto se eleva al triple del porcentaje.

¿Qué estableció el Central?

En ese sentido, el BCRA, resolvió a través de la Comunicación "A", que reglamenta el decreto, que el 40% establecido se mida anualmente y que el acceso al mercado de cambios dispuesto se libera transcurrido el segundo año desde el primer ingreso de divisas que dan inicio al proyecto.

Además, se dispuso que los fondos que no se utilicen podrán quedar depositados en cuentas en moneda extranjera en entidades locales, de corresponsales en el exterior o en cuentas bancarias en entidades financieras en el exterior que no estén constituidas en países o territorios donde no se aplican o no se aplican suficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En el caso de las inversiones superiores a los u$s1.000 millones, el tope anual se eleva a 60%.

Este paso que dio el Banco Central es un procedimiento necesario porque toda norma requiere de la reglamentación del regulador competente luego para ser puesta en funcionamiento, pero, ¿cómo ven los analistas la implementación del Decreto 836/2021? ¿Va a generar una dinamización de las inversiones?

¿Qué beneficios trae la medida?

Según explica el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, con esta decisión, el Ejecutivo "busca empezar a normalizar los controles de capitales" en el marco de un sendero de normalización del mercado cambiario en vistas de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Señala que las medidas que alientan las exportaciones y las inversiones son muy buenas, pero advierte que la medida que se tomó está destinada a impulsar proyectos muy grandes y considera que los efectos que va a tener se verán a largo plazo.

Y es que, tal como indica el economista de EcoGo, Sebastián Menescaldi, "las inversiones por esos montos suelen ser de minería o de energía", que tienen retorno a largo plazo.

Detalla que lo que hace la norma es garantizarles a las empresas que realizan desembolsos a gran escala en el país van a tener acceso a sus dólares a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Sin embargo, al igual que su colega de Analytica, Menescaldi aclara que este paso no es condición necesaria para que empiecen a llegar las inversiones. "Si se gatillan va a ser después del acuerdo con el FMI", anticipa.

No obstante, Caprarulo señala que se trata de una buena medida, un primer paso, y opina que "habría que pensar en nuevas normativas que alienten la llegada de capitales por menores montos y más relacionadas con otros sectores además del minero y energético".