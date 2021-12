De Pablo: qué es lo único que "le importa" al Gobierno, qué pasará con el dólar y el presupuesto

El economista sostuvo que el Gobierno no tiene ninguna intención de pagarle al FMI y que los miembros del equipo económico están trabajando "como bomberos"

La nueva configuración del Congreso y la falta de plan económico fueron las premisas del análisis de Juan Carlos de Pablo en un webinar organizado por Planexware. Partiendo del resultado electoral, el economista dio previsiones para el escenario que se avecina. "Estos dos años tendrán una serie de complicaciones", dijo.

En cuanto al dólar, explicó que hay una diferencia entre un salto devaluatorio y un aumento del ritmo devaluatorio. "Por ahora no hay ninguna decisión, pero hay que estar atentos. Seguimos con un enfoque administrativo. Hay un burócrata sentado al que si le liquidan 4 dólares, tiene la lista para vender y lo hace hasta lo que le liquidaron. Resistamos la tentación de pensar con criterio de mercado. Cuando el criterio es administrativo, los problemas son de los demás", opinó.}

Para De Pablo, "se vienen dos años complicados"

Negociación con el FMI

En relación con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo que no hay que analizar con "patrones normales" una situación atípica. "Las verdaderas negociaciones son secretas o reservadas. Lo que dicen no tiene importancia. No hay ninguna posibilidad de que paguemos nada. El planteo argentino es nosotros no pagamos nada nunca, excepto que la soja pase a valer de $400 a US$4.000. Esta es la base de la discusión", alertó.

De acuerdo con su visión, el Gobierno se está "abusando" de las limitaciones del FMI y ninguna parte tiene apuro en cerrar un acuerdo. "El Estado sabe que de este acuerdo no consigue un mango, que es lo único que le importa", apuntó.

"Es una estupidez. No confundamos un plan con una lista de deseos o una planilla de Excel. No hay ninguna posibilidad técnica de un plan plurianual en esta situación económica. Es un anuncio de los tantos, el Presidente es una máquina de hacer anuncios", criticó sobre el proyecto de Martín Guzmán que aún no se presentó.

Para De Pablo, el ministro Guzmán "está preguntando si continúa en el cargo o no"

Área económica del Gobierno, paralizada

"En el área económica del Gobierno hoy hay parálisis. Guzmán está chequeando en este momento si sigue siendo ministro o no. Le está preguntando a sus colaboradores si saben algo. Están trabajando como bomberos", sentenció.

Además, dijo que "ni ellos saben" las decisiones que van a tomar a futuro. "Van a intentar hacer nada. Los temores son obvios. Tener que corregir de la noche a la mañana con debilidad política es difícil", agregó.

Sobre la inflación, dijo que el resultado de 2,5% de aumento en noviembre se debió a una baja en los precios estacionales y que, al ver el desagregado y la inflación núcleo, se denota un 3,3% de subida en los precios.

Por último, se refirió a la situación política y explicó que no hay que adelantarse a las candidaturas presidenciales para tomar decisiones. "El 2021 ya pasó, para 2023 faltan siglos. En política no hay incentivo a mostrar las cartas hasta que no hay más remedio. Las candidaturas se van a dirimir a mitad de 2023. No perdamos tiempo antes. ¿Qué nos queda? Un gobierno debilitado e increíble. Un país presidencialista cuando tiene un gobierno así, está jodido. Hay un techo político", dijo.