Cuidado "youtubers financieros": podrían pagar multas millonarias si dan asesoramiento de inversiones sin ser "idóneos"

El legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra fue multado a poco de asumir en su banca. Los detalles del descargo. El video de la polémica

El diputado porteño y youtuber financiero, Ramiro Marra, denunció a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por "persecución política y de expresión", debido a una multa de 3 millones de pesos que le fue impuesta por un video de Youtube en el que daba recomendaciones financieras.

El argumento de la CNV reside en una "falta de idoneidad" para realizar ese tipo de recomendaciones. Aun así, el especialista en finanzas remarcó que las acusaciones "son infundadas y recaen en problemas administrativos de ellos. No hay un listado de idoneidad".

Además, recordó aquellas declaraciones fueron cuando trabajaba como panelista económico del noticiero del canal América, uno de los programas más vistos de la televisión argentina: "También están cohercionando mi libertad de expresión porque era el columnista económico del programa. Están sancionando a alguien por manifestarse en un medio de comunicación".

A su vez, el youtuber financiero denunció que esta multa fue recibida nueve días después de haber asumido su banca en la Legislatura porteña: "No puedo tomármelo de otra manera que una persecución política. No me parece casualidad". "Me estoy dedicando a la política porque estoy cansado de que las cosas no funcionen como debieran, y estas son las cosas que no funcionan", agregó.

Por último, concluyó: "El canal tiene millones de reproducciones y permitió a miles de personas insertarse en el mercado financiero. No voy a cerrar mi canal de Youtube ni tampoco quiero. Voy a ir a la Justicia ordinaria a apelar esta multa, una multa por un video de Youtube".

Marra es el director de Bull Market Brokers, uno de las empresas financieras más reconocidas del país. Considerado por muchos de sus pares como el creador de "la comunidad financiera más grande de Argentina", cuenta con un canal de Youtube de divulgación de economía y finanzas con más de 190.000 suscriptores y es seguido por más de 200.000 personas entre todas sus redes sociales. Además, según la consultora Giaccobbe y Asociados está entre las 100 personas más influyentes del país.

El video por el cual fue multado

En el video por el cual fue multado, Marra hace una lista de cuatro firmas en las que recomienda invertir y remarca que a sus suscriptores les gusta "comprar empresas que suban mucho".

"Te hago ganar plata hasta en cuarentena", celebra el legislador luego de relatar que las empresas que había recomendado tatrás subieron sus acciones. Para cerrar el video subido hace un año, y que dura cerca de siete minutos, Marra también recomienda abrir una cuenta en Bull Market, la empresa que creó junto a tres hermanos y a la que describe como "el bróker de bolsa que vos tenés que usar".