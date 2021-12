En una jornada con blue récord, se cortó la racha compradora del BCRA: cuántos dólares "quemó"

Venía comprando de a pequeños montos y sumaba embolsos por u$s70 M, pero este miércoles vendió. ¿Qué pasa en el mercado cambiario y cómo seguirá?

Tras once jornadas sin perder reservas (entre el 13 y el 28 de diciembre), en las que logró comprar unos u$s70 millones en total en el mercado de cambios, finalmente este miércoles el BCRA tuvo que romper su racha positiva y vendió u$s45 millones. Esto ocurrió en medio de una semana (la última del año) en la que, según fuentes del equipo económico, "se destacó el ritmo de liquidación de cerealeras que permitió abastecer una demanda récord para el pago de importaciones".

Así, tal como señala el economista y director de MyR Asociados, Fabio Rodríguez, el BCRA venía de varias ruedas positivas en el mercado de cambios que no alcanzaron a compensar un mal arranque del mes y ahora se suma esta jornada de venta, que borra más de la mitad de los resultados positivos obtenidos en el último tiempo, lo que hace la situación más preocupante.

"En las últimas ruedas había adquirido u$s70 millones, pero en diciembre el saldo negativo es de poco más de u$s320 millones pese a las liquidaciones del agro, aunque representa el menor balance mensual del año", describe el economista Federico Glustein al respecto.

Queda en claro que lo que hace más complejo el panorama es que "esto se da en momento del año un contexto en el que las liquidaciones del sector agrícola son clave, junto a la estacionalidad del mes, en el que suele aumentar la demanda de pesos y baja presión al dólar", según describe Rodríguez.

Es clave para el Gobierno no afectar el desarrollo de la actividad económica.

Crecen las impos para no afectar la economía

Sin embargo, Glustein señala que, en parte, estas ventas de hoy se explican por el aumento de demanda por parte de los importadores, algo común en estos días, dadas las características de nuestra economía.

Respecto de este punto, incluso, el economista y director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, no descarta "que el Banco Central esté autorizando más importaciones para no afectar el desarrollo de la economía" y esto esté resultando en que, a pesar de ser un momento fuerte de ingreso de dólares del campo, no logren aumentar las reservas.

Sucede que, según recuerda Tiscornia, "en octubre, cuando se habían registrado fuertes limitaciones a las importaciones, el EMAE reflejó una caída de 0,8% mensual en la actividad económica", y no descarta que el Gobierno esté tratando de aflojar las importaciones para evitar ese efecto negativo que se vio hace dos meses.

Pero, además, Glustein apunta que el dólar oficial se ha atrasado en contraste con la inflación, los salarios y el repunte de la actividad económica y el consumo. "Pese a que hay importadores y proveedores que hace días no operan en cantidad, la demanda de dólares es mayor en estas ruedas de fin de año a pesar de no cambiar sustancialmente el volumen operado, impulsando el valor del oficial", explica.

Los importadores están demandando muchos dólares por estos días.

Deudas pendientes para 2022

Y, por último, menciona también como dos elementos que inciden en esta dinámica las expectativas por temas sanitarios dado que hay quienes esperan que se pueda dar eventualmente un cierre para ciertos bienes, sumado a que la anticipación en la adquisición aumenta la solicitud de moneda extranjera.

Así, Rodríguez resume que "2021 nos deja el tipo de cambio oficial en línea con presupuesto, fuerte atraso cambiario, un nivel de reservas netas muy débil y brechas cambiarias que no ceden".

En consecuencia, anticipa que estas serán las asignaturas pendientes con las que abrirá 2022 y advierte que "solo podrán empezar a revertirse en la medida que aparezcan señales menos confusas sobre el timing y contenido de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).