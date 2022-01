Apple bate récords en Wall Street: cómo invertir desde Argentina y en pesos

Durante la primera rueda del año, el pasado 3 de enero, las acciones de Apple subieron a u$s182,88 para marcar un nuevo hito: se convirtió en la primera empresa en alcanzar los u$s3 billones en capitalización de mercado.

Según analizaron especialistas por entonces, existen distintas razones para explicar este récord: los inversores apuestan a que el fabricante del iPhone seguirá lanzando sus clásicos productos mientras explora nuevos mercados como los automóviles automatizados y el metaverso.

De hecho, gracias a la suba que registraron las acciones de Apple, se estima que Warren Buffett, el inversor más reconocido del mundo, ganó unos u$s7.600 millones sólo durante el primer día hábil del 2022. Es que, según informó CNBC, Berkshire Hathaway comenzó a comprar acciones de esta firma en 2016 y actualmente acumulan un valor cercano a los u$s160.000 millones.

En ese escenario, para invertir en Apple o en algunas de las grandes empresas que cotizan en Wall Street es posible hacerlo desde Argentina mediante los denominados Cedears. Son instrumentos que representan acciones extranjeras, que se negocian en pesos en el mercado local y cuya cotización se encuentra atada al tipo de cambio del "contado con liquidación".

"Los Cedears permiten invertir en estas empresas muy fácilmente, a través de certificados de depósito. Un banco local emite ese certificado y compra la acción afuera. Entonces, el inversor tiene el certificado, que es el equivalente, y si querés el banco vende tu acción afuera y te da tu equivalente acá, en pesos. Si bien no recibís (ni invertís) moneda dura, siempre más o menos conserva el valor", explicó a iProfesional Maximiliano Suárez, del grupo Bull Market, quien aclaró: "Cuando uno invierte en acciones tiene que saber que está siempre ante un perfil de riesgo agresivo, y la inversión en Bolsa siempre puede variar tanto para arriba como para abajo".

Una opción para invertir

"Nosotros creemos que siempre está bueno, si uno quiere dolarizar una parte de la cartera, dolarizarla con este tipo de activos que te ofrecen la posibilidad, además de tener una vinculación de valor con el dólar, de que quizá si los índices en Estados Unidos siguen mostrando buenos desempeños, si estas empresas líderes siguen con buenos desempeños, poder sacar un rédito extra a la inversión. Por supuesto que, al ser inversión bursátil, puede subir, bajar o mantenerse igual, pero creemos que es una buena oportunidad. Sobre todo, cuando uno se mete en empresas de primer nivel", señaló Suárez.

El incremento de casos de Covid en todo el mundo, a raíz de la aparición de la variante Ómicron, no afectó de momento a los mercados. Es que se estima que, más allá de los contagios, no se prevén grandes cierres en la economía como sí ocurrió durante buena parte del 2020.

"Lo que va a impactar mucho es lo que quedó de la pandemia, que es todo el sistema de ayudas que dieron los distintos gobiernos y se tradujo en una emisión monetaria fenomenal. Y lo que empezó siendo un gran problema en 2021 y lo va a seguir siendo en el 2022, que es la inflación", explicó Suárez, quien detalló: "Los bancos centrales del mundo están reaccionando. La FED dijo que probablemente no sólo tenga que subir las tasas, sino también recortar los estímulos monetarios que estaba dando. Eso hizo que el mercado se caiga: sobre todo, cayeron las empresas que tienen mayor necesidad de financiamiento, ya sea porque están muy endeudadas, o porque son compañías denominadas 'de crecimiento', que en general necesitan deuda para mantener su nivel de crecimiento porque, o bien todavía no genera ganancias o el nivel de ganancias que genera no alcanza para solventar ese crecimiento exponencial".

Es posible invertir en las grandes firmas de Wall Street mediante los Cedear

"Una compañía de ese estilo muy característica es Mercado Libre, que vale hoy la mitad de lo que valía hace seis meses. Es una empresa que utiliza intensivamente la deuda, que no es nada bueno o malo por sí mismo. Pero el mercado vio que, si tiene una estrategia de endeudamiento agresivo y las tasas van a subir, probablemente sea una empresa a la que le cueste mantener el mismo crecimiento. Eso el mercado lo reflejó rebajándole la cotización casi en un 50%", señaló Suárez.

"De todas formas, hay empresas en el sector, que están un poco mejor paradas, como puede ser el caso de Apple o de Microsoft, que son empresas que son tecnológicas, de 'crecimiento', pero con una trayectoria mucho más desarrollada, más sólida y negocios más consolidados. Y esas empresas son mejores manteniendo el valor en estos casos", remarcó el especialista de Bull Market.

Más allá de las tecnológicas, mencionó algunas compañías en las que se puede invertir mediante Cedears: "Se puede comprar Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffet, que tiene una trayectoria bastante buena cuando se la mira en el tiempo. Se puede invertir desde Argentina y es casi como comprar el índice Standar & Poors: por el tipo de empresas que maneja, podría ser lo más parecido que tenemos acá".

Por otro lado, Suárez destacó la opción de apostar por "empresas de valor, más tradicionales". "Empresas con negocios que estén más establecidos y que no van a dar grandes ganancias, pero son lugres más seguros para estar parados en caso de que empiece a retirarse lo estímulos monetarios. En ese sentido, podría ser por ejemplo Coca Cola o Visa".

El boom de las tecnológicas

Apple encabeza la lista de grandes empresas tecnológicas que crecieron de manera exponencial en los últimos años, sobre todo a raíz del impacto de la pandemia. "Uno de los sectores con mejor performance del 2021 y que viene tomando protagonismo en los últimos años es sin duda el sector relacionado con las empresas del ámbito tecnológico", señaló a iProfesional Maximiliano Donzelli, jefe de Research en Invertir OnLine, quien detalló: "Para tomar dimensión de esta situación, el ETF XLK que sigue el sector puramente tecnológico, ha marcado subas del 50% en 2019, 44% en 2020 y 34% en todo el 2021. Entre las acciones que se destacan se encuentran compañías como Apple, Microsoft, Google, Meta (ex - Facebook) y Amazon, con variaciones positivas durante el 2021 del 33,8%, 51,2%, 65,3%, 23,1% y 2,4% respectivamente".

"A pesar de las distintas preocupaciones que pudieron surgir durante el último año como la escasez de chips semiconductores, las nuevas mutaciones de coronavirus y la perspectiva de aumento de las tasas de interés, estas empresas siguen siendo prometedoras de cara a 2022, respaldadas por sus sólidos resultados financieros y el potencial innovador de nuevos productos para mantener el crecimiento constante de sus ventas", señaló Donzelli, y concluyó: "En este sentido, y considerando las recientes correcciones, se presenta como un punto interesante de ingreso de ciertas empresas de vanguardia y con sólidos resultados financieros. Entre ellas, destacamos Microsoft (MSFT) y Alphabet (GOOGL), que es la casa matriz de Google, siendo que se caracterizan por invertir en sectores innovadores (computación en la nube, inteligencia artificial, etc.) y por sus buenos resultados financieros".