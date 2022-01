Crónica de un día negro para Argentina: por qué cayeron bonos y subieron dólar blue y riesgo país

Este martes fue un día negativo para la Argentina: Los bonos globales cayeron hasta un 3,4%, el riesgo país subió un +0,7% hasta los 1910 puntos básicos (el nivel más alto desde la reestructuración de deuda de 2020) y el dólar blue volvió a tocar el precio récord de $210 (y, en algunos casos, hasta los $211, dicen en le City). ¿Qué hay detrás de todos estos datos y por qué se dieron juntos este martes?

"En primer lugar, cabe recordar que ayer fue feriado en Estados Unidos en homenaje a Martin Luther King y yo hace 32 años que trabajo en el mercado de capitales y cada vez que es día no laborable en el país del norte nosotros no existimos. Es decir que se opera, pero el volumen es muy inferior al habitual. Siempre fue y es así", cuenta a iProfesional Leonardo Svirsky, sales and trading de BullMarket Brokers. Así, el experto en mercados de capitales explica por qué este comportamiento se hizo sentir hoy y no el lunes, aunque no haya habido ninguna "gran" noticia en esta jornada.

La falta de un acuerdo con el Fondo genera incertidumbre.

¿La culpa la tiene el Fondo?

El experto señala que "la reacción de hoy se debe a que, por el momento, no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". Eso se vio alentado por el anuncio de la oposición de que se bajaba de una convocatoria a reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre esas negociaciones (que el Gobierno dijo que nunca convocó oficialmente, igual) y por las palabras del funcionario luego en una entrevista en la que señaló que "el Fondo Monetario Internacional puede perder legitimidad si empuja a Argentina a una situación desestabilizante". Eso dejó a las claras que hay desacuerdos fuertes.

Asimismo, Svirsky considera que otro elemento que afecta negativamente las variables económicas mencionadas es la falta de un programa económico. "¿Qué plan tiene Guzmán más allá de los Precios Cuidados?", ironiza. Y señala que, si bien Joseph Stiglitz salió recientemente a espaldar públicamente su gestión, "queda claro que lo hizo porque es su mentor".

Desde el equipo de Research de BullMarket Brokers, confirman la mirada y observan que, si bien es cierto que los mercados internaciones están cayendo y eso arrastra un poco a los bonos argentinos, el factor que más pesa en lo que se vio este martes es la falta de acuerdo con el FMI.

"La baja de los bonos y el aumento del riesgo país son consecuencia de las últimas reuniones que tuvo Guzmán con el FMI, en las que no han podido llegar a un acuerdo o a una intención de tenerlo, al menos", detallan.

A eso se suman los rumores sobre que no hubo buenas señales desde Estados Unidos tras la visita del canciller, Santiago Cafiero, y aseguran que "todo esto genera una gran incertidumbre y nerviosísimo en los mercados", que afecta la dinámica de los bonos en dólares y se contagia al mercado cambiario.

La suba del blue indica un aumento de búsqueda de cobertura.

La falta de un plan consistente

En igual sentido apunta Federico Glustein, economista, al señalar que "todo es consecuencia de la amenaza de una falta de acuerdo con el Fondo", pero suma al "combo" las variables macro desalentadoras que se están viendo, principalmente, la fuerte inflación mayorista (que se dio a conocer hoy y que da a entender que vamos a tener un recalentamiento inflacionario).

Asimismo, el economista indica que, en lo que respecta a la suba del dólar blue que se vio, que está relacionada con la aceleración del crawling-peg, "que se hace sentir en el tipo de cambio ilegal y avanza consistentemente junto con los dólares financieros".

En tanto, indica que la caída de los bonos tiene que ver con que no se está avanzando en un plan económico consistente a largo plazo y que la prueba está en que, desde el canje de deuda a los bonistas privados, subió casi 800 puntos el riesgo país. "Sucede que, al no haber un horizonte claro, se empieza a desconfiar cada vez más de la Argentina y eso se agrava por las posibilidades de default con el Fondo", resume Glustein.

Todo eso genera inestabilidad y repercute en el dólar blue, que es la reserva de valor y refugio para búsqueda de cobertura de los argentinos habitualmente y, a la vez, hace que los inversores quieran comenzar a desprenderse cada vez más de los bonos, que no paran de caer.