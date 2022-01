Furor por los nuevos Cedears de ETF: de los 9 que se lanzaron, ¿cuáles recomiendan expertos?

El pasado 18 de enero comenzaron a comercializarse en la Bolsa porteña 9 Cedears de ETFs, es decir, certificados que se pueden adquirir en pesos y que representan a "grupos" puntuales de activos que cotizan en Estados Unidos, Brasil o los países emergentes en general.

Al respecto del debut de estas nuevas alternativas que ofrece el mercado doméstico, distintos analistas consultados por iProfesional recomiendan cuáles son sus preferidos para invertir.

Como dato, los Certificados de Depósito Argentinos (cedears), son instrumentos de renta variable que cotizan en el ByMA y representan a fracciones de acciones que cotizan en una bolsa de otro país.

La novedad es que a partir de la disposición 21.577 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se habilitó que los inversores pueden comprar en el mercado local con pesos, también en formato de cedear, algunos de los más importantes Exchange traded funds (ETFs), o fondos de inversión cotizados.

Estos representan grupos de papeles de determinado sector económico (energía, por ejemplo), origen puntual de los activos seleccionados u otro conjunto determinado de acciones con similares características, como índices de empresas grandes, por citar un caso.

"Al igual que el resto de los cedears, estos activos se ajustan en base a dos variables: el valor del subyacente (el ETF que representan) y del dólar contado con liquidación. A su vez, pueden ser suscriptos en pesos o en dólares", indican desde Research For Traders (RfT).

Antes de conocer las recomendaciones de los expertos, estos son los nuevos 9 Cedears de ETFs que ya se están comercializando en la Bolsa local:

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): el SPY es uno de los ETF más grandes y más negociados del mundo, que ofrece exposición a uno de los índices de referencia de acciones más conocidos: S&P 500.

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM): el ETF Invesco NASDAQ 100 (QQQM) replica la performance de las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq. Algunas compañías que lo componen: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (FB) y Tesla (TSLA).

iShares Russell 2000 ETF (IWM): este ETF es uno de varios que ofrecen exposición al índice Russell 2000, el cual abarca a las acciones estadounidenses de pequeña capitalización de distintos sectores de la economía estadounidense. Ningún activo alcanza el 1% de participación, dando cuenta de su alto grado de diversificación. Por ejemplo, posee a las empresas AMC Entertainment (AMC), Synaptics (SYNA), Ovintiv (OVV), Lattice Semiconductor (LSCC) y BJ's Wholesale Club (BJ), entre otros.

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): EEM es uno de los ETF más populares del mundo y es uno de los productos del mercado que ofrece exposición a los mercados bursátiles de las economías emergentes.

Financial Select Sector SPDR (XLF): este ETF brinda exposición a un índice que incluye empresas de las siguientes áreas del sector financiero, como servicios financieros diversificados; seguros; bancos comerciales; y mercados de capitales. También sociedades de inversión inmobiliaria; administración de ahorros e hipotecas; financiación del consumo; y gestión y desarrollo inmobiliario.

Energy Select Sector SPDR (XLE): este ETF ofrece exposición a la industria energética de EE.UU., incluidos muchos de los mayores productores de petróleo del mundo. Algunas compañías en este sector son Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), EOG Resources (EOG), Schlumberger (SLB) y ConocoPhillips (COP), entre otros.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA): es un ETF que replica al índice Dow Jones, uno de los más famosos del mundo y que incluye algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos. Se considera uno de los más seguros en el mundo de la renta variable, ya que es muy poco probable que las empresas de esta lista quiebren, aunque son firmas estables. Algunas compañías en este sector son Goldman Sachs (GS), Home Depot (HD), Microsoft (MSFT) y McDonald's (MCD), entre otros.

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ): EWZ ofrece exposición a acciones brasileñas, con las empresas más grandes y líquidas del país.

ARK Innovation ETF Equity (ARKK): el ARK Innovation ETF (ARKK) es el fondo insignia cuyo objetivo declarado es invertir en empresas que estén preparadas para beneficiarse de la "innovación disruptiva" como la inteligencia artificial, las tecnologías de ADN, la innovación energética, la automatización, la tecnología financiera y el mayor uso de la computación en la nube. Una de las firmas que lo componen es Tesla.

Estos son los nuevos 9 cedears de ETFs que empezaron a ser comercializados en Argentina.

Qué recomiendan los expertos

Ahora bien, no todas estas 9 alternativas de cedears que replican ETFs del exterior se presentan como oportunas para invertir en ellas para estos momentos de la coyuntura mundial.

Por ejemplo, el economista Gustavo Neffa, analista de Research For Traders (RfT), sostiene que, a corto plazo, solamente recomienda el XLE de energéticas.

"Todo lo demás a corto plazo no lo sugeriría, porque el tema de la suba de tasas de interés por parte de la FED pesa mucho", dice a iProfesional.

En tanto, Paulino Seoane, analista de mercados de Balanz Capital, considera que los 9 cedears de ETFs "son muy buenos", ya que cubren distintos sectores e índices, "aunque creemos que todavía faltan emitir más de estos papeles locales relacionados, por ejemplo, a software y la industria de las comunicaciones", aconseja.

En resumen, entre estos nuevos integrantes emitidos, afirma que se puede armar un portafolio pasivo siguiendo a los índices americanos, como SPDR S&P 500 (SPY), que representa a las 500 acciones del índice S&P 500; y también suma al Ishares Trust Russell 2000 (IWM), que agrupa a 2 mil compañías más chicas de Estados Unidos.

"Al invertir en SPDR S&P 500, el inversor sigue pasivamente el desempeño de las compañías americanas y, como el índice se va automanteniendo en el tiempo, cada trimestre se reajustan las empresas que lo integran. Así, el inversor puede estar copiando el resultado del mercado de forma constante", detalla Seoane.

En su opinión, el view del mercado en el corto plazo es esperar a ver los resultados de los balances de las compañías y cómo se va a ir desarrollando las políticas de la FED de acá en adelante.

"Principalmente, saber qué grado de aceleración le van a poner al endurecimiento monetario y cuántas subas de tasas habrá en el año por parte de la Reserva Federal, que dependerá de cómo salen los números de desempleo e inflación en Estados Unidos", acota Seoane.

En definitiva, en el corto plazo recomienda que son "más propensos a invertir en lo que se llama value desde growth, donde iríamos más por el índice SPDR Dow Jones Industrial (DIA), que copia al Dow Jones, e incorporar una parte de los cedears de ETFs del sector financiero y energía, que son The Select Sector Financial (XLF) y Energy Select Sector SPDR FUND (XLE), respectivamente. Ambos sectores son los que más se benefician en un contexto inflacionario y de suba de tasas".

Por el lado de Lucas Caldi, team leader de Portfolio Personal (PPI) Corporativo, propone: "Creemos que el ETF que más atracción tendráa es el del SPY, debido a que el S&P ha subido un 9,7% en promedio en los últimos 25 años, y continua siendo la referencia para el mercado de renta variable".

Sin embargo, alerta que el mercado norteamericano de acciones deberá enfrentar "varios desafíos" en el 2022 como una desaceleración del crecimiento en términos reales luego del fuerte rebote post-covid, condiciones financieras más contractivas y, finalmente, una valuación inicial elevada de los activos.

Por otro lado, coincide con su colega, y afirma que le resultan "interesantes" los ETFs de XLE (energía) y XLF (financiero), "ante el actual contexto de suba del precio del petróleo y de la tasa de interés", concluye Caldi.

Los cedears de ETFs se compran en pesos y replican grupos de activos que cotizan en dólares en Wall Street.

Desde el lado de Carlos Fernández Berisso, trader en Invertir En Bolsa (IEB), también está recomendando los cedears de ETF de XLF, XLE, QQQ y SPY.

"XLF y XLE (finanzas y energia) los recomendamos porque el sector financiero se beneficiaría por la eventual suba de tasas. Con respecto al rubro energético, la salida de la variante Ómicron parecería volver a incentivarlo", describe.

Con respecto a QQQ (Nasdaq), argumenta Fernández Berisso: "Nos parece un buen trade aprovechando el fuerte castigo que tuvo el sector tecnológico durante estos meses. De hecho, creemos que fue sobrecastigado por las declaraciones de la FED y vemos una potencial oportunidad".

Por último, para el inversor más conservador recomienda al SPY, que es el ETF "más generalizado", ya que replica al índice S&P, las acciones más importantes de Estados Unidos.

Finalmente, Paula Bujía, directora de Quinto Inversiones, propone: "Con una visión de largo plazo, invertiría en el ETF EEM, que replica el índice de mercados emergentes. Allí China, que representa cerca de un 30% del total, el año pasado fue una de las plazas más castigadas, con una caída del 22% por regulaciones a tecnológicas, educación y sector inmobiliario, para intentar tener un crecimiento más equitativo".

Y completa: "Este índice también está compuesto por acciones de otros países de Asia, como Taiwan, India y Corea del Sur, donde el crecimiento esperado los próximos años supera el de las economías desarrolladas".

En cuanto al panorama de la economía mundial, Bujía considera: "Pensamos que la primera mitad del año va a ser volátil para el mercado accionario norteamericano, mientras comienza a acomodarse la política monetaria más restrictiva con suba de tasas y reducción de balance".

Por eso, afirma que se mantienen desde su consultora "selectivos y defensivos, evitando los ETFs de índices como el S&P o Nasdaq. Este último muy impactado por mayores tasas".

En este contexto, le gusta el ETF XLF, debido a que refleja el desempeño del sector financiero del S&P500, compuesto por bancos, seguros y gestión de inversiones, que "se beneficia del esperado empinamiento de la curva del Tesoro de Estados Unidos".

Por último, y en una posición "más especulativa", Bujía finaliza que pondría una "porción más pequeña" del dinero en el ETF EWZ, que es el que sigue la rentabilidad de MSCI Brasil, ya que este índice tiene una "alta correlación con commodities, donde estamos positivos".

Claro, acota que el riesgo del país vecino es político, por las elecciones presidenciales en octubre, que "pueden ser polarizadas, como ocurrió en Chile, y el mejor escenario sería que surja un tercer candidato de centro. Pero, en el mientras tanto, pensamos que el rebote del mercado brasilero continua", concluye esta analista.-