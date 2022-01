Acuerdo con FMI: tras el primer entendimiento, restan estos 7 desafíos a resolver para avanzar con el nuevo esquema

Los próximos pasos para llegar a firmar la Carta de Intención con el FMI continuarán probablemente hasta fines de marzo. Por su parte, el Gobierno enviará el entendimiento al Congreso para su debate.

Habrá, de todas formas, más negociaciones entre las dos partes: "todavía falta cerrar la letra chica de los memorandos con el FMI, lo que terminará de configurar cómo serán los plazos para devolver los desembolsos al organismo, algo que tomará algunas semanas más", estima una fuente cercana al equipo económico a iProfesional.

"El acuerdo alcanzado es el primer paso en la resolución completa de la reestructuración de la deuda. Este primer entendimiento alcanza las políticas que deberá llevar adelante el gobierno en los próximos dos años y medio y que incluirán diez evaluaciones por parte del Fondo", explicó una fuente cercana al equipo económico a este medio.

Los principales puntos del nuevo esquema serían los siguientes:

1) Firma de la Carta de Intención

En las próximas semanas estaría lista la Carta de Intención y el equipo económico seguirá trabajando para llegar cuanto antes al acuerdo a nivel staff que después tendrá que pasar por el Congreso pero, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, el Directorio del FMI podría aprobar el acuerdo definitivo a fines de marzo.

La fecha no es tomada al azar, sino que por razones técnicas el acuerdo comenzaría a correr desde el primer día de abril.

2) Monto del programa

El tamaño del monto del programa nuevo va a ser del tamaño del programa desembolsado en el gobierno anterior, alrededor de u$s44.000 millones.

El programa nuevo va a tener un tamaño aproximadamente de ese volumen. Como la deuda actual, al momento de que se cierre será menor en capital por los pagos de realizados en septiembre, diciembre del 2021 y el del viernes entonces va a haber un diferencial.

Desde el equipo económico señalan que cuando se habla del período de 2 años y medio se está hablando del período donde ocurren dos cosas a la vez: ocurren los desembolsos y antes ocurren las revisiones trimestrales que preceden a los desembolsos. Ese período va a ser de dos años y medio.

En esta revisión, el FMI certifica que se esté cumpliendo el acuerdo final y se genera después el desembolso por el monto pactado por el cronograma de desembolso. Eso son 2 años y medio.

Aún faltan terminar de cerrar algunos puntos para firmar el nuevo acuerdo

3) Pago de desembolsos

La distribución exacta de ese cronograma de desembolsos es algo que todavía no se cerró, es una discusión técnica y tiene que ver también con la necesidad de recomposición de reservas del BCRA.

En este caso, la novedad importante sería que luego de firmado el acuerdo la Argentina recibiría unos u$s5.000 millones de dólares , serán DEGs, frescos que se sumarían a las reservas del BCRA.

Por ese motivo el ministro Martin Guzmán ha manifestado en los últimos días que este año el BCRA podría sumar unos 5.000 millones de dólares a sus reservas internacionales líquidas.

El FMI le devolvería al gobierno lo que utilizó hasta ahora de los DEGs que recibió en agosto pasado y utilizó para cancelar amortizaciones de deuda con el FMI.

El cronograma es una decisión técnica que va a estar incluido en el memorándum de entendimiento final y que tiene que ver esencialmente con, además del cronograma de repagos, con el fortalecimiento de las reservas.

4) Plazo del programa

El plazo para pagar cada desembolso que ocurra, o sea que vence capital, se paga en un plazo entre 4 años y medio y 10 años, en cuotas y amortizaciones iguales.

Lo qué hay que considerar la última cuota se va a pagar a los 10 años de cuando venga, y como la última cuota de se otorgue ese desembolso y eso va a ocurrir a los 2 años y medio de este proceso de revisión.

Por lo tanto, la última cuota del acuerdo se pagaría aproximadamente a los 12 años de cerrado el nuevo entendimiento. Esto sería porque habrá un lapso entre 4 años y medio y 10 años para el repago de cada cuota de desembolso, y eso daría unos 12 años.

Lo que se lograría es que en crédito que habría que terminar de pagar en junio de 2024 se termine de pagar la última cuota recién en el 2034.

Por el momento, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, el cronograma específico de desembolsos no está terminado pero lo que se sabe es el total va a exceder el total de la deuda renegociada cuando se cierre.

Durante el primer período de dos años y medio el FMI cubrirá los vencimientos establecidos en el stand by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri. En 2026 comenzaría a correr ese plazo de 10 años para que el país devuelva el monto.

La última cuota del acuerdo se pagaría aproximadamente a los 12 años de cerrado el nuevo entendimiento

5) Seguimiento de metas trimestrales

Habrá 10 visitas trimestrales de análisis de cumplimiento de metas. En función del cumplimiento de las mismas y se harían los desembolsos, los desembolsos.

"Éste es uno de los puntos donde empieza a tomar mayor dimensión el logro de negociar a conciencia y de negociar lo que uno sabe que puede cumplir y no firmar a los 5 minutos cualquier cosa" manifestó la fuente a iProfesional.

"Esas revisiones tendran que ver con lo que uno pacte, no con lo que te guste, lo que te gustaría, lo que me arrepentí. Para poner un ejemplo claro, no tenemos una reforma laboral puesta en el papel, entonces es imposible que venga una revisión y nos pregunte dónde esta nuestra reforma laboral, eso no va a ocurrir.

En la Argentina, la amenaza más fuerte a la balanza de pago que tenemos es la deuda con el FMI explica la fuente" explicó el director del Conosur en el FMI, Sergio Chodos, este fin de semana.

Con respecto a las metas, tanto Guzmán como Chodos, este fin de semana han dejado claro que en el aspecto de reducción del déficit fiscal primario los años medulares son 2022, 2023 y 2024, con un sendero fiscal proyectado de 2,5%, 1,9% y 0,9% (respecto del PBI) previsto para cada uno de estos años.

También señalaron que habrá una reducción gradual de la asistencia del Banco Central al Tesoro. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, en 2023 0,6% y en 2024 que se aproxime a cero.

No hay detalles sobre si esa reducción incluirá adelantos transitorios y giros de utilidades en conjunto o solo uno de ellos. En lo que se refiere a metas cambiarias desde el equipo económico niegan que el programa acordado con el FMI incluya algún tipo de salto devaluatorio en el dólar oficial.

6) Sobrecargos

Los integrantes del apodado "equipo de la deuda" seguirán dando la discusión sobre sobrecargos que paga la Argentina por haber recibido una cuota mayor que la permitida , pero explican que se trata de una discusión global, que incluye no solo a la Argentina sino también a otros países como Pakistán, Egipto Ecuador, Armenia.

"Como cualquier reforma de la arquitectura financiera internacional lleva tiempo, es un trabajo que vamos a seguir haciendo, no lo vamos a abandonar de ninguna forma. Vamos a insistir todo el tiempo con esto y no nos vamos a bajar de este reclamo, que es un reclamo justo. El trabajo de diplomacia financiera en estamos", manifestó Chodos.

La Argentina comenzó a pagar los sobrecargos desde noviembre pasado.

7) Subsidios

Desde el gobierno señalan que es muy importante el trabajo de la segmentación, identificar dónde se necesita el subsidio y dónde no y uno tiene la obligación subsidiar al que lo necesita y el deber de no hacerlo con el que no lo necesita.

"El mismo comunicado del FMI dice una palabrita, "gradual", en referencia a este esquema. Más importante que la baja de los subsidios es hacerlo de forma que respete la progresividad y el derecho de quienes necesitan ser subsidiados. Es un trabajo coordinado que se viene realizando todos los días", remarcó Chodos.

Hay varios comunicados del FMI y del gobierno donde se vuelve a reconocer el carácter multicausal de la inflación en la Argentina. Así como hay señalamientos a modificaciones a un ajuste en la política de financiamiento del BCRA al Tesoro, también hay un reconocimiento al rol de los acuerdos de precios que es muy valioso.

También agregan que en este programa no hay una reforma laboral o jubilatoria que afecte a la mayoría, sí políticas diseñadas para mejorar el desempeño económico y exportador argentino.

Te puede interesar En qué recomiendan invertir los expertos tras el anuncio de principio de acuerdo con FMI

"Lo que hemos evitado es un programa de ajuste, Argentina logró un sendero de convergencia fiscal que permite seguir teniendo una expansión del gasto moderada, pero positiva" comentó la fuente a iProfesional.