En qué recomiendan invertir los expertos tras el anuncio de principio de acuerdo con FMI

Las fuertes subas generalizadas de las cotizaciones de acciones y bonos argentinos dominaron el mercado el viernes, tras el anuncio de acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento de la deuda contraída con el organismo.

Por lo que muchos inversores se preguntan cuáles son las oportunidades que se abren ahora, tras conocerse esta noticia positiva para la Argentina.

Al respecto, iProfesional dialogó con distintos analistas, para conocer sus perspectivas y recomendaciones ante este este nuevo panorama.

Cabe recordar que el ministro de Economía Martín Guzmán informó que el acuerdo alcanzado con el FMI abarca financiamiento por "todo lo que resta vencer del acuerdo de Stand By y el monto de las amortizaciones de septiembre y diciembre que se hicieron con los derechos especiales de giro, así como el vencimiento de capital" del viernes de u$s731 millones.

Desde la parte del Fondo Monetario, el comunicado difundido, según economistas, permite empezar a dilucidar qué sectores de la economía pueden verse favorecidos y, por ende, por dónde pueden pasar las inversiones a realizar.

El mismo detalla que: "El sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario. Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados".

También agrega que se acordó con el Gobierno argentino que "una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público".

Desde la perspectiva de los analistas de mercado consultados por iProfesional, se pone en alerta que el acuerdo con el FMI no involucra cambios estructurales de profundidad que modifiquen sustancialmente los fundamentals argentinos.

En ese sentido, Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, dice: "Soy selectivo en los activos. Nunca un plan con el FMI genera subas sustanciales de precios, más cuando quienes deben llevar adelante esos cambios van contra su espíritu y razón de ser. No es lo mismo un plan flexible con un Macri que con un Alberto Fernández, al menos no para el mercado".

Y completa su opinión: "No hay un programa, que es lo que pedían los acreedores. Sólo hay lineamientos y objetivos, donde el Fondo pide resultados pero el cómo obtenerlos lo define la Argentina. Y eso genera cierta incertidumbre de lo que pueda pasar, limitando de alguna forma el éxito de esos resultados".

A pesar de eso, Mazza destaca que el mercado, obviamente, pagó por esta suba en los precios de los activos argentinos porque "se descartó lo peor", que era un default con el FMI.

Pero también aclara este experto, "es cierto que esto era algo esperable, aunque no es un catalizador de cambio de tendencia".

Por el lado de Juan Diedrichs, analista de Capital Markets, coincide con su colega y menciona: "Seguramente nuestros activos tendrán una suba importante de corto plazo, pero no es sostenible en el tiempo si no se atacan los temas pendientes. Es un analgésico porque no se sabe cómo se piensa financiar el déficit".

Respecto a los activos argentinos, grafica que las caídas de los precios del orden del 75% desde las PASO, "tornan muy atractivo especular tomando posiciones en alguno de los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York, o bien en acciones locales".

Igual, Diedrichs aclara: "Mientras no se ataquen los problemas estructurales, no tengamos programa económico y se siga generando incertidumbre sin insertarse en el mundo, tendremos un mercado para especular. Comprar hoy y vender mañana. Claro que es mejor haber acordado con el FMI, pero me cuesta ser optimista".

El anuncio de acuerdo con el FMI, lleva a que algunos rubros cobren un mayor atractivo.

Recomendaciones de inversión

Bajo este panorama, los analistas consultados por iProfesional detallan que puede haber una mejora en los sectores financiero y energético, porque el acuerdo ayuda a bajar subsidios y, por lo tanto, el déficit.

"Nosotros creemos que podemos volver a los valores de noviembre en renta variable y bonos. Eso deja espacios para que sigan la recuperación. También es cierto que salir a pagar ahora a ´lo loco´, quizás, no es la mejor opción", considera Mazza.

Por ende, opina que el "gran ganador" en esta situación es el sector energético, donde se estima que habrá ajuste fuerte de tarifas. En ese escenario, Mazza recomienda que Transener, Central Puerto y Pampa serán más beneficiadas que los bancos.

Igualmente, Paula Bujía, directora de Quinto Inversiones, dice que la recomendación "puede ir por el lado de los bancos, por la correlación con los bonos por el riesgo país y por la alta tenencia que tienen en cartera".

También acota que sigue proponiendo a las firmas reguladas energéticas, como Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Para Eduardo Herrera, Ceo de IEB Fondos Inversión, apuesta por las acciones argentinas que tienen ADRs, "ya que veo difícil que inversores extranjeros apuesten a las acciones que sólo cotizan localmente".

Bajo este marco, le "gustan" papeles como Grupo Galicia, Pampa, Telecom, Macro y TGS. Y, "en un segundo escalón", selecciona a Edenor.

Finalmente, Diedrichs afirma que "no invertiría porque no veo fundamento, aunque especularía con Vista & Oil", porque es del sector energía sin gerenciamiento estatal. Y, en la plaza local, se inclina por Mirgor, empresa que "sabe adaptarse a mercados regulados y surfear las coyunturas y trabas que el Gobierno genera".

Desde el lado de Mazza, agrega: "Somos compradores de contado con liquidación en $220, y principalmente de Cedears. Creemos que empresas de cobertura, como Coca Cola, Walmart, Mc Donalds y Costco podrían volver a ser atractivas para un recupero del dólar cable".

Inversiones en acciones de bancos y energéticas son algunas de las propuestas por el anuncio de acuerdo con el FMI.

Bonos

En cuanto a los bonos, Bujía afirma que el rebote en los títulos en dólares "puede seguir", debido a la caída que tuvieron días atrás, "pero no creo que sea un cambio de tendencia, porque al acuerdo le faltan cambios estructurales".

Para Gloria Patrón Costas, analista de PPI, el mercado celebra un contexto de acuerdo y no de ruptura e incumplimiento con el FMI.

"Si bien todavía hay muchísimo camino por recorrer en cuanto a corrección de desequilibrios, la señal es de mayor racionalidad por parte del Gobierno, y esto impulsa las cotizaciones", completa.

En este contexto, dentro de la curva soberana en dólares, cree que los niveles de diciembre son, a priori, un primer target para los bonos.

"Para volver a dichos precios es necesario un rebote del 11% a 14% desde los niveles actuales. Un escenario de arreglo con el FMI favorece a los títulos de Viejo Indenture, a 2038 y 2041 de vencimiento, para quien busque maximizar los flujos en los primeros años. Además, acordar con el Fondo y definir un sendero fiscal reduce la probabilidad de default de la deuda privada en el corto plazo", dice Patrón Costas.

Y agrega: "En línea similar con los bonos, los dólares financieros deberían desinflarse, descomprimiendo la brecha cambiaria, al menos en el muy corto plazo. No obstante, después de meses de emisión monetaria record, las tensiones cambiarias dependerán de cuánto se avance en reducir la asistencia monetaria y profundizar el financiamiento en el mercado doméstico".

Por el lado de Mazza, en el mercado de bonos se espera que sigan subiendo entre 4 a 5 dólares, "especialmente el tramo 2035 y 2041".

En el caso de los Bonar, agrega que, probablemente, el que tiene vencimiento a 2030 (AL30) "siga recuperando durante febrero".

Para finalizar, Herrera resume: "Todavía no me animaría a hacer una apuesta a bonos soberanos hard dólar argentinos, porque, claramente, son deuda junior frente al acreedor senior que es el Fondo Monetario".-