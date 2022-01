Tras el acuerdo, ¿el BCRA flexibiliza el cepo para las empresas?

El vicepresidente segundo del Banco Central, Jorge Carrera, consideró hoy que el acuerdo con el FMI permitiría flexibilizar el cepo cambiario para las empresas, pero no así para los ahorristas.

Según el funcionario, "lo más importante, ahora, es acumular reservas" y dijo: "En ese contexto y en los primeros meses o tal vez años, años el cepo mantendrá las características actuales, pero sin perder de vista que la idea es abrirlo gradualmente, para que haya una mayor movilidad de capital para la inversión extranjera".

Carrera resaltó que "cuanto más se consolide no solo la acumulación de reservas, sino también el superávit comercial y el de cuenta corriente, se podrá ir liberalizando el cepo".

En declaraciones radiales, recordó que las restricciones para operar en el mercado de cambios se han levantado para aquellas empresas que aumenten sus exportaciones: "Sobre un porcentaje del total exportado, tienen libertad para girar utilidades", puntualizó. Y aclaró que la liberalización de las restricciones al dólar no alcanzará a las actividades "de especulación".

Con relación al acuerdo con el FMI, Carrera explicó que básicamente se trata de "un nuevo crédito para pagar el crédito que ya se había otorgado en 2018", a la vez que indicó que "el Fondo no hace refinanciamientos, sino que otorga nuevos préstamos".

"Ahora, la Argentina empezará a pagarle al FMI recién en 2026 y hasta 2032. Es muy probable que en 2026, como la deuda con el Fondo va a ser la misma, sea más fácil refinanciarla, porque la economía argentina será, para ese entonces, un 20% más grande a la actual", expresó.

El funcionario insistió con que el principal objetivo es acumular reservas pero, también, destacó la necesidad de reducir la emisión monetaria, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario.

En cuanto a las tasas de interés, señaló: "No pensamos subirlas de manera desmesurada como hizo el Gobierno anterior. Vamos a buscar que la remuneración del ahorro en pesos le gane a la inflación".

La palabra de Pesce

El presidente del Banco Central de la Nación, Miguel Ángel Pesce, analizó el entendimiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anticipó cómo será el escenario en materia cambiaria. Desde el posible fin al cepo al dólar hasta la presunta devaluación que impulsaría el acuerdo con el organismo de crédito.

Según informó Télam, el titular del Banco Central consideró "positivo" el principio de acuerdo con el FMI y, al analizar el escenario financiero, se encolumnó detrás del ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que el Fondo "no está pidiendo un salto devaluatorio". "Nosotros coincidimos en que es necesario obtener un tipo de cambio competitivo, pero sin lugar a dudas un tipo de cambio de 220 pesos no se condice con la historia de la Argentina, ni con un país de ingreso medio", aportó en un reportaje gráfico.

Pesce anticipó cuándo se eliminará el cepo

El último viernes, el titular del Palacio de Hacienda había manifestado que "no va a haber ningún salto cambiario y se plantea un objetivo de acumulación de reservas". En el mismo sentido, Pesce destacó que Argentina debe "desarrollar el mercado de capitales y el sistema financiero para que digiera la capacidad de ahorro". "Si no, aún en un proceso exitoso, se van a repetir estos fenómenos de dolarización porque la gente no tiene otra alternativa de ahorro que no sea el dólar", argumentó.

Respecto a la compra de dólares, el titular del Banco Central se refirió a la posibilidad de levantar las restricciones que impuso el Gobierno nacional para la adquisición de moneda extranjera a fin de cerrar el grifo del tesoro. En este sentido, Pesce remarcó que el "compromiso es ir relajando las regulaciones cambiarias en lo que hace al proceso productivo".

"Ya hemos hecho que aquellas empresas que incrementen su aportación un porcentaje del incremento de exportación pueden aplicarlo al giro de dividendos, al exterior, al pago de deuda con la matriz, al pago de deuda comerciales", describió Miguel Ángel Pesce. "También las empresas que consiguen financiamiento externo tienen acceso al mercado de cambio, para poder realizar este tipo de cancelación de obligación", agregó.

Asimismo, aseguró que en la medida en que crezcan las importaciones irán "relajando" otras restricciones. En síntesis, sobre el dólar ahorro no se prevén cambios en el corto plazo por lo que la compra se mantendría restringida para los pequeños ahorristas que hoy solo pueden acceder a 200 dólares por mes a través de los bancos.