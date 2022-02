Tetaz, sobre el acuerdo con el FMI: "Hay que discutir si podemos acompañar"

En medio de la convulsión que generó el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado opositor Martín Tetaz manifestó que desde Juntos por el Cambio evalúan qué hacer ante la presentación de la negociación en el Parlamento.

"Hasta la semana pasada no sabíamos cómo era el acuerdo, solo había un principio de entendimiento, y ahora sabemos que parte del oficialismo no está de acuerdo con el entendimiento, lo que puede demorar el acuerdo", sostuvo Tetaz en diálogo con AM 990.

En la misma línea, opinó sobre la renuncia de Máximo Kirchner al frente del bloque en diputados. "Hay que discutir si esta novedad implica que nosotros podemos acompañar algo que el propio oficialismo acompaña parcialmente", señaló, y adelantó: "Las posiciones no son tan antagónicas, porque la postura del no pago es minoritaria dentro del Gobierno. Esta parte que se expresó con las renuncias, cree que este acuerdo no es razonable y que hay que ir a buscar uno mejor".

Para el diputado, la Argentina está en condiciones de pagar la deuda dado que su número "no es alto en términos internacionales". "Un Gobierno que no tiene acceso al crédito no puede pagar nada. En ningún lugar del mundo se paga de recursos propios", afirmó Tetaz, quien enfatizó en que el problema reside en el déficit fiscal del país.

Ahora que salió el comunicado del Fondo sabemos a ciencia cierta que la reducción del déficit sí es con ajuste del gasto y particularmente con reducción de subsidios https://t.co/PrOspKJ5tT https://t.co/E6pLC2GIjm — Martin Tetaz (@martintetaz) January 28, 2022

El FMI, preocupado

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, reconoció que, tras la renuncia de Máximo Kirchner, en el organismo financiero "hay una preocupación por el tratamiento del acuerdo en el Congreso".

"Desde del Fondo obviamente hay una preocupación por el trámite legislativo a partir de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, que se decidió que esto pase por el Congreso para cortar con tradición de más de 22 programas que fueron discutidos y decididos a espaldas de la sociedad", subrayó Chodos en una entrevista con FM Urbana.

Luego le funcionario le bajó el tono a la calificación y aclaró que "no es preocupación, es estar pendientes porque forma parte de la perfección del acuerdo". "Tanto por el paso por el Directorio como por el Congreso son pasos esenciales y no accesorios en la negociación", afirmó.

Chodos es uno de los protagonistas, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la negociación con las autoridades del Fondo. "Hay que estar no preocupados pero ocupados para mirar cómo ocurre, pero eso es general y excede a la renuncia de Máximo", insistió.

En relación a la oposición, Chodos subrayó la importancia de que acompañen la propuesta: "Hay expectativa de que haya un sector de la oposición que entienda que, habiendo sido responsable del mayor préstamo de la historia del Fondo con argentina, que no le dijo nada a los argentinos, tenga una responsabilidad social".

"Hay un consenso social necesario y va a haber un debate social necesario y al final del día la visión social se va a ir imponiendo, decidiendo lo que la mayoría entiende como más positivo para la república, o menos negativo en este caso", señaló con optimismo.

Los próximos pasos en relación al acuerdo con el FMI

Sergio Chodos explicó que lo primero que tiene que ocurrir es que el staff del FMI a cargo del caso argentino evalúe los compromisos asumidos por Argentina. Luego hay una reunión del directorio que "habilita" el acuerdo y finalmente la presentación en el Congreso de la nación.

Una vez que se avance el FMI hará revisiones trimestrales por dos años y medio en el país. Respecto a esto último Chodos aclaró: "Si uno firma (un acuerdo) rápido, en cinco minutos, cada revisión es un parto. Si uno firma algo que tiene cierto margen, las revisiones obviamente son desagradables porque haber estado metido en el Fondo es una tragedia, a nadie le gusta tener este proceso de revisiones trimestrales, pero ahora en ese marco, tener revisiones que uno esté relativamente cómodo y confortable es clave".