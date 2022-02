Dólar hoy | Paso a paso, el blue se encamina nuevamente a su récord histórico tras la caída post acuerdo FMI

Tanto el dólar MEP como el dólar CCL siguen bajando jornada tras jornada y reduciendo la brecha contra un dólar oficial que crece. Sin embargo, el blue va a contramano y se encamina nuevamente a marcar máximos.

Los expertos de la city proyectan que no habrá un "buen" futuro económico en el país hasta que el Gobierno determine un plan económico sólido y consistente y finalice el asunto con el FMI.

Estas son las cotizaciones del dólar hoy, jueves 3 de febrero:

Dólar divisa o mayorista: $105,20

Dólar oficial o minorista: $110,25

Dólar solidario: $181,91

Dólar blue: $217

Dólar MEP: $212

Dólar CCL: $220

El dólar blue volvió a rebotar luego de cerrar la semana con fuertes bajas

Cuál es el precio de los dólares oficiales

Este jueves, el dólar divisa, el tipo de cambio que se negocia en el mercado mayorista, tiene un precio de $105,20, lo que se traduce en un incremento del 0,08% frente al último cierre hábil.

Por otra parte, el dólar oficial o dólar minorista, se comercializa a $110,25, de acuerdo a la información provista por el sitio web oficial del Banco Nación. En cuanto al dólar oficial promedio reportado por el BCRA, el mismo cotiza a $110,80.

De todas formas, es importante recordar que este dólar solo sirve como referencia para conocer la situación cambiaria del país para la gran mayoría de las personas porque, para poder dolarizarse "oficialmente", hay que pagar un 30% más de Impuesto PAIS y un 35% de retención de Ganancias. Así, surge el dólar solidario que actualmente cuesta $181,91.

La cifra puede variar ligeramente según el banco en donde se lo opere. Además, tampoco se recomienda comprar este dólar porque solo está permitido un máximo de u$s200 por mes y luego no se pueden adquirir los demás dólares libres o realizar otros movimientos bursátiles específicos.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue volvió a rebotar en las últimas jornadas y actualmente cotiza con una punta vendedora de $217 y una punta compradora de $214, aunque algunas cuevas se niegan a operar por la alta incertidumbre.

Aunque la cotización nominal asusta, hay que contemplar que el dólar informal todavía no se acerca a los máximos alcanzados en octubre de 2020, el cual representaría una cotización de más de $315 hoy en día.

El dólar billete en la city se negocia al alza

Cuánto están los dólares financieros

El último cierre dictó que el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), el cual se obtiene de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares localmente, cuesta alrededor de $212, tomando como referencia el título público GD30 por ser el de mayor volumen de operaciones.

Por otro lado, el dólar CCL (Contado Con Liquidación), que funciona de la misma forma que el MEP, pero liquidando los dólares en otro país, se aproxima a los $220.

Así está la brecha cambiaria

Este jueves, las brechas cambiarias, contemplando el dólar oficial frente al resto de dólares, quedan de la siguiente manera:

Dólar MEP: 91%

Dólar CCL: 99%

Dólar blue: 96%

Los dólares MEP y CCL continúan bajando jornada tras jornada

En la calle se refleja el miedo

Actualmente, el mercado cambiario está atravesando un momento de divergencia: mientras los dólares financieros MEP y CCL bajan, el blue crece. Los expertos indican que este comportamiento se debe al miedo que hay entre los ahorristas que acuden al mercado paralelo para proteger sus ahorros.

En cuando a las bajas del ámbito bursátil, Abel Cuchietti, contador público, asesor financiero y analista técnico, detalló que "en principio, están bajando los dólares porque sube fuerte la valuación de los instrumentos en dólares, y en pesos no tanto, no el mismo porcentual". El comportamiento aplica tanto para acciones como para obligaciones negociables y títulos públicos.

Si bien la reacción del mercado fue positiva tras el pago al FMI y los comentarios acerca de que las negociaciones van por buen puerto, en el mediano plazo el contexto económico no está dominado, ya que aún hay numerosas variables en juego que podrían continuar desestabilizando las finanzas.

"En nuestro escenario base, el Gobierno no cuenta con reservas ni herramientas de política (tasas de interés) para sostener este nivel de tipo de cambio real y cumplir con el objetivo de acumulación de reservas que anunció. A pesar del anuncio del ministro, que descarta la posibilidad de salto cambiario, seguimos viendo la necesidad de una aceleración marcada del dólar (aunque menor que en el escenario donde no había acuerdo con el FMI)", destacó un informe de Consultatio Plus.

A su vez, Emiliano Anselmi, jefe de Macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones, relató que, si bien el dólar CCL retrocedió en las últimas ruedas, los principios de acuerdo con el Fondo "de ninguna manera alcanzan para garantizar la calma cambiaria".

"En febrero puede volver a subir por la caída de demanda de dinero. Sigo viendo el efecto de oferta de pesos excedente que va a pisar muy fuerte. Creo que llegó hasta acá la caída (del dólar), por expectativas se desinfló, podrá ser algo más, pero no mucho más, porque después está el efecto monetario de fondo", detalló.

Sin un plan económico sólido y sostenible, la inestabilidad económica continuará

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "los datos que se conocieron son buenos, son positivos, marcan un sendero hacia una normalización de la economía argentina", pero alertó que "son exigentes, no es fácil de cumplir, van a tener que trabajar bastante".

"El mercado reaccionó positivamente, bajando los dólares, algunos más fuertes, es la primera reacción, puede extenderse un poco más, pero después empiezan a jugar un poco más otras variables como la aprobación en el Congreso, los inversores van a comenzar a monitorear si se llega o no se llega qué tan lejos o cerca estamos de cumplirlo, y en base a eso irá variando el mercado", indicó.

Asimismo, Agustín Funes Giménez, asesor financiero independiente, dijo que "de corto plazo, la noticia es buena, pero el liviano acuerdo con el organismo internacional sigue preocupando a los inversores por la falta de un plan económico concreto y predecible. De tal forma, la incertidumbre continuará en las próximas semanas".

En esta línea, Bruno Perinelli, jefe de Trading de Inversor Global la estabilidad cambiaria y económica "dependerá de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un plan económico más racional, que no busque agravar los desequilibrios, sino, por el contrario, descomprimirlos y encarar un escenario electoral allá por 2023".