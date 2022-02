Las reservas netas del Banco Central, en rojo: se vienen 30 días cruciales para el Gobierno

Más allá del anuncio de un principio de acuerdo con el FMI el día D para que esté cerrado y aprobado sigue siendo el 22 de marzo cuando cae el próximo vencimiento de u$s2.800 millones con el organismo internacional y es que no puede demorarse más allá de esa fecha por el estado crítico que exhiben las reservas netas internacionales del Banco Central (BCRA).

El consenso de los analistas advierte que para esa fecha las reservas netas serán insuficientes para cubrir ese pago.

De hecho, el monto de reservas netas que es la variable que más desvela al mercado es actualmente negativo según la estimación de algunas consultoras.

Las reservas netas son las de libre disponibilidad del Banco Central por lo que los analistas consideran que es el poder de fuego real de la entidad monetaria para controlar al mercado cambiario.

Para calcular las reservas netas, al stock de las reservas brutas que rondan en u$s 37.200 millones y son todos los activos dolarizados que posee el BCRA, se le debe descontar la deuda en dólares de la entidad monetaria.

Para hacer el cálculo algunas consultoras restan el swap con China, los encajes de los depósitos en dólares, el préstamo con el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, y otras descuentan también los fondos de SEDESA, la sociedad anónima conformada para cubrir un seguro sobre los depósitos.

A su vez, otras consultoras calculan lo que denominan reservas líquidas que es el saldo que queda al descontar de las netas las tenencias en oro y los DEGs que giró el FMI.

Pese al anuncio de un principio de entendimiento el con el FMI el 28 de enero, en el mercado reina la incertidumbre acerca de si estará sellado antes del 22 de marzo por los ruidos que generó la reciente renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados del Frente de Todos en rechazo a ese acuerdo, lo que renovó la grieta dentro de la coalición gobernante y origina dudas sobre la suerte que puede correr en el Congreso el acuerdo.

En este sentido, el analista Gustavo Ber sostuvo que Gustavo Ber que "los operadores continúan expectantes de señales políticas que permitan anticipar una aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI"

"Ocurre que ante la delicada posición de reservas netas, y los futuros compromisos, resulta urgente poder cerrar a la brevedad dicho entendimiento a fin de poder refinanciar el próximo vencimiento del 22 marzo", manifestó.

Las reservas líquidas que descuenta tenencia de oro y DEGs son negativas en más de u$s3.800 millones, según Eco Go

Stock crítico

Tras el pago de los dos últimos vencimientos con el FMI -uno el 28 de enero y el otro el 4 de febrero- por unos u$s1.100 millones, las reservas netas se hundieron al menor nivel "desde al menos 2011", según un informe de GMA Capital, y remarcó que "la dilación de las negociaciones" con el organismo internacional continúa "pasando factura a las arcas del BCRA".

Nery Persichini, líder de estrategia de esa consultora que asesora sobre inversiones , indicó que las reservas netas se ubican en u$s95 millones.

"La debilidad del poder de fuego del BCRA pareciera haberse convertido en un estado crónico debido a la dificultad que tienen desde Reconquista 266 para engrosar sus arcas. El BCRA finalizó el mes pasado con ventas netas por u$s136 millones, convirtiéndose en el primer enero desde 2015 en el que no pudo adquirir dólares en el MULC", destacó GMA,

El informe señaló que "el dato sorprendió negativamente ya que es un mes en el cual la autoridad monetaria suele tener un saldo comprador por un monto medio de u$s 405 millones".

"Ni siquiera las restricciones cambiarias y sus extensos torniquetes evitaron la sangría de reservas", cuestionó.

En cambio, la consultora Eco Go calcula en una cuenta más agria que las reservas netas son negativas en -u$s178 millones, y las líquidas están -u$s3.837 millones.

También según los números de los analistas de PPI, las reservas netas están en -u$s196 millones "pasando a terreno negativo por primera vez desde lo inicios de la administración Macri que había revertido una posición negativa del orden de u$s3.000 millones heredada del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner"

"En nuestro cálculo menos ácido, no restando a las rutas el repo del BCRA con SEDESA, el stock de reservas netas se encuentra en u$s1.553 millones", precisaron en PPI.

Estiman que el BCRA podría poner más cepo a importadores en febrero para frenar sangría de reservas

¿Cómo llegan a marzo? Sin embargo, el horizonte se complica más hasta marzo. En la cuenta regresiva hasta el 22 de marzo, el Tesoro debe afrontar en febrero vencimientos por unos u$s550 millones (correspondientes a compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros organismos internacionales).

"Los niveles actuales de reservas no permiten pagar la cuota de capital de marzo, por eso es importante cerrar el acuerdo con el FMI antes y no defaultear", subrayó a iProfesional el economista Lucio Garay Méndez, de Eco Go.

En PPI advierten que "esta delicada situación" con las reservas "tiene lugar cuando entramos en el período de menor estacionalidad de la liquidación agrícola, lo que haría suponer que será difícil para el BCRA no seguir vendiendo en el MULC".

En este sentido, la consultora 1816 plantea que febrero es "especialmente difícil para el BCRA porque suele ser el mes del año de menor liquidación de divisas del campo a juzgar por el promedio de exportaciones de la última década, y porque es el mes en el que más baja la demanda de pesos, según lo que sucedió en promedio en los últimos 15 años".

Asimismo, en PPI subrayaron que "en los últimos seis meses, la autoridad monetaria sólo ha logrado comprar reservas en octubre (u$s212 millones) gracias a un fuerte torniquete sobre las importaciones (cayeron 30% mensual), que claramente no es una estrategia sustentable para la actividad económica".

Así, prevén que "el BCRA seguirá bajo tensión durante febrero y recién podría aspirar a comprar reservas en la segunda quincena de marzo con el comienzo de la entrada de la cosecha gruesa".

Frente a este panorama, los analistas de PPI aseguran que "el bajo nivel de reservas netas no permite demoras en la negociación con el FMI", y advirtió que "de no llegar al 21 de marzo con un acuerdo cerrado, el país deberá desembolsar u$s2.800 millones que, lógicamente, al no tenerlos lo haría entrar en short term arrears (atrasos de corto plazo)".

"Más allá de esto, en el largo viaje hasta esa fecha, el Tesoro deberá afrontar pagos por u$s550 millones, por lo que, de mediar resultados neutros en el MULC, las reservas netas estarán en la zona negativa de - u$s750/-u$s800 millones", proyectó.

Al respecto, Emiliano Anselmi, líder del equipo macro de PPI estimó a iProfesional que, bajo ese escenario, las reservas netas "llegarían a -u$s700 milllones el 2 de marzo" y previo al pago al FMI (19-03) estarían en -u$s 900 millones".

Sin embargo, previno que "ambas serían más negativas si tiene que vender en el MULC por importaciones (los cálculos anteriores incorporan que va a tener que vender en MULC a empresas para que paguen bonos corporativos y provinciales)".

No obstante, el analista especuló que el BCRA "puede poner más cepo para evitar terminar con saldo vendedor en febrero y llegar al comienzo de la cosecha gruesa a fines de marzo; un ejemplo de ello son las nuevas restricciones a las importaciones que comienzan a verse", en alusión a las versiones sobre cambios en el sistema de Capacidad Económica Financiera que habría implementado la AFIP, lo que frenó a permisos de importación

En las últimas horas, algunas empresas registradas como importadores denuncian que la AFIP les limitó arbitrariamente la capacidad importadora desde el 1 de febrero.

En cambio, Garay Méndez puntualizó que en Eco Go estiman que las reservas netas para esa fecha de marzo podrían ser positivas en u$s 280 millones, aunque el monto es igualmente insuficiente para afrontar el pago con el FMI.

Según explicó el economista, en la consultora creen que el BCRA podría acumular algo de reservas este mes.

"Debería haber más oferta de dólares por parte de la cosecha por efecto precios y aceleración en el ritmo de devaluación, y por desembolsos que puedan llegar de organismos internacionales. Por eso creemos que el Banco Central puede empezar a acumular reservas", fundamentó.

Por su parte, un análisis de LCG planteó que "habrá que esperar los desembolsos netos acordados con el FMI que permitirán recomponer reservas", y coincidió en que "para seguir recomponiendo" ese stock "el Gobierno probablemente tenga que seguir recurriendo al crédito de multilaterales (BID, BIRF, Banco Mundial, etc.), algo que en el marco del acuerdo con el FMI vemos plausible de manera tal de alcanzar la meta de acumulación de u$s 5.000 millones durante 2022" que contempla el principio de entendimiento con el organismo internacional.

De todos modos, sobre esa objetivo comprometido LCG evaluó que "aún no queda claro si el FMI desembolsaría un extra en línea con los pagos que hizo Argentina durante la pandemia que permitiría cumplir parcialmente con esa meta".

"Tampoco se sabe si ese extra corresponde a la totalidad de los pagos o sólo a la porción de capital que se pagó y no los intereses. A su vez, no hay acuerdo de cuándo serán esos desembolsos", resaltó.

De igual mirada, la consultora EconViews evaluó que "la primera cuestión a resolver es si esos u$s5.000 millones incluyen o no los u$s3.900 millones que el FMI devolvería por los pagos hechos en septiembre y diciembre".

"Nuestra interpretación es que esa cifra es lo que el BCRA debería comprar en el mercado, pero se sabrá más cuando se termine de negociar los detalles del acuerdo.

Tambien la consultora 1816 juzgó que "no queda claro cómo piensan las autoridades acumular u$s5.000 millones este año, ¿la devolución de u$s4.500 milllones de los DEGs estaría neteada en esa meta?".