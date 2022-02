Acuerdo con el FMI: la dura advertencia de Cavallo sobre el default

En caso de no llegar a un acuerdo, para el exministro de Economía "va a ser algo así como fue el año 2002". Las consecuencias de no llegar al entendimiento

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, opinó sobre el nuevo acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el FMI. El economista explicó que "sería suicida" no acordar con el Fondo.

"Sería suicida no acordar con el Fondo e ir al default. Pero eso no significa que los problemas de la economía argentina se van a resolver. Se va a evitar caer en un agravamiento muy grande de la inflación", resaltó.

Cavallo afirmó que "si se acuerda con el Fondo y luego cumplen con las metas monetarias y fiscales, se acotará la inflación".

Y también, informó que Argentina tendrá "una inflación anual superior al 50 por ciento", pero que "por lo menos no va a ser explosiva".

De no pactar con el FMI "obviamente que va a haber una fortísima devaluación y una aceleración inflacionaria, y va a ser algo así como fue el año 2002".

Además, explicó que el nuevo acuerdo "no significa que los argentinos se van a sentir bien, que se han resuelto los problemas ni que empieza la recuperación sostenida de la economía argentina". De hecho, remarcó que, "con las actuales reglas de juego", habrá cada vez "más pobres y menos empleos bien remunerados".

Cavallo recomendó bajar el déficit al 1% del PBI y explicó qué si la emisión va a ser del 1%, "alcanzaría para financiar totalmente el déficit fiscal".

"La economía va a seguir funcionando mal, lo único que van a contener un poco la inflación. Van a evitar una hiperinflación", afirmó.

"La alternativa es poner énfasis en la reducción del déficit fiscal, vía la reducción del gasto público, pero eso es algo que este gobierno se resiste totalmente a hacer", lamentó.

Para finalizar, dijo: "no creo que el Fondo quiera que a Argentina le vaya mal, pero tiene que ser responsable y si va a aprobar un programa, como mínimo, va a tener que evitar una explosión inflacionaria".

Cavallo aconseja un plan de convertibilidad, para "estabilizar la economía" y agregó que "es imposible pensar que la economía argentina se podría olvidar del dólar y de las monedas extranjeras".

El debate en el Congreso

Tras el anuncio de un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional deberá ahora conseguir el aval del Congreso para estampar la firma definitiva. Tras el cimbronazo inicial de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados por el rechazo al entendimiento y las diferencias internas de Juntos por el Cambio para definir una posición, se empiezan a marcar las primeras tendencias sobre el poroteo en el Parlamento.

En una primera mirada, se podría decir que el oficialismo cuenta con los votos para aprobar el entendimiento al que el equipo económico de Martín Guzmán llegó con el Fondo. No obstante, la salida de Kirchner abrió la posibilidad de que más de 20 legisladores cercanos al camporista rechacen el proyecto. Entonces, cuando se repasan los números, el resultado es el siguiente: el FDT tiene 118 diputados de los cuales, se prevé ,alrededor de 90 voten a favor. No obstante, cerca de 25 podrían rechazar el proyecto y otros tantos abstenerse.

Germán Martínez, flamante presidente del bloque del FdT, ya comenzó a hablar de manera individual con sus compañeros para intentar cerrar filas en la mayor medida posible. Si bien reconoció que habrá diferencias internas, pronosticó el respaldo del Congreso nacional para aprobar el proyecto que enviará Alberto Fernández. "Estoy convencido de que la propuesta planteada por el Presidente va a contar con el respaldo parlamentario necesario", indicó el funcionario.

La estrategia es apuntar a los puntos de encuentro entre las facciones internas del bloque de Gobierno y unir lazos a través de un enemigo en común: Mauricio Macri. Durante los últimos días, todos los representantes del oficialismo fortalecieron el discurso sobre la responsabilidad tanto de la gestión de Cambiemos como del FMI por cerrar un préstamo sin analizar que Argentina no estaba en condiciones de pagarlo.

El acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso

Las internas en Juntos por el Cambio

Del otro lado, Juntos por el Cambio también afronta diferencias internas al momento de definir si apoyarán o no el acuerdo. Luego de los primeros encuentros entre las tres patas de la coalición ( PRO, UCR y CC-ARI) comenzaron a plantearse dos líneas distintas. Por un lado, el radicalismo, la coalición cívica y "las palomas" del PRO apuntan a una perspectiva moderada impulsando la idea de acompañar el proyecto "con responsabilidad política e institucional".

"Hay unanimidad en Juntos por el Cambio en que hay que hacer todo lo posible para evitar el default, y que el tema tiene que ser tratado en el Congreso. Como oposición tenemos que tener una actitud responsable, en un escenario en donde es el Gobierno el que maneja la situación", señaló el radical en declaraciones a Radio Mitre.

Al mismo tiempo, en el ala más dura del PRO no ven con buenos ojos aprobar un documento que no cuenta con el aval de todo el arco oficialista. "O ellos (por el oficialismo) votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso", señaló Patricia Bullrich durante las últimas horas. No obstante, la postura de la exministra de Seguridad de Macri no contaría con la adhesión suficiente para avanzar.

Tanto Milei como Espert anticiparon que votarán en contra de este proyecto

Qué pasa con la derecha y con la izquierda

Los representantes de los extremos del Congreso, tanto La Libertad Avanza como el Frente de Izquierda, ya anticiparon que votarán en contra. "No voy a votar a favor del acuerdo con el FMI, porque es sólo un tarifazo, nada más", aseguró el diputado liberal por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Del mismo modo, su par porteño Javier Milei afirmó: "Yo estoy en contra del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que están enviando".

Desde la izquierda ya hicieron público su masivo rechazo a través de declaraciones de sus parlamentarios y por medio de la masiva marcha a la que convocaron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país. Por su parte, el Consenso Federal confirmó que dará quórum y se abstendrá.

Frente a este escenario, el camino que parece allanarse es el que conduce a una eventual aprobación del proyecto que debe enviar Alberto Fernández. El Gobierno necesita 129 votos para aprobar el acuerdo con el FMI, de los cuales alrededor de 90 saldrían del Frente de Todos y el resto lo aportaría Juntos por el Cambio -tiene 116 legisladores- aunque la definición dentro de la oposición dependerá de gestos positivos en el oficialismo.