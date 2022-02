Reservas líquidas del BCRA "son negativas en u$s4.000 M": la advertencia de Rubinstein

El economista Gabriel Rubinstein advirtió este jueves que el Banco Central "tiene reservas negativas por 4.000 millones de dólares" en la actualidad y alertó sobre la posibilidad de que se produzca una disparada inflacionaria aun mayor a la actual.

Además, Rubinstein -director de GRA Consultora y ex representante del Ministro Roberto Lavagna en el BCRA- señaló que todo indica que el BCRA ya " está usando más del 30% de los depósitos en dólares, para intervenir en el mercado de cambios (pago de importaciones, etc.) sin que nadie lo haya autorizado a hacer eso".

"Es decir, ni los depositantes (que de buena fe creen que sus depósitos sólo son usados para préstamos a exportadores o se mantienen intactos como encajes en el BCRA), ni los bancos (que legalmente, sólo pueden prestar a exportadores o mantener el dinero en encajes), han autorizado al BCRA a usar el dinero de los encajes", agregó y señaló que el BCRA "los estaría usando igual, y a gran escala".

Las reservas líquidas registran un valor negativo de casi 4.000 millones de dólares

En esta línea, el economista cuestionó la legitimidad del accionar del BCRA porque, según señaló, la autoridad monetaria engaña a los depositantes y a los bancos "haciéndoles creer que los encajes que respaldan a sus depósitos están a buen resguardo, cuando en realidad se han esfumado para ser usados con otros fines?".

Rubistein elaboró los siguientes números que ponen en evidencia el crítico estado actual de las reservas:

"En el cuadro, observamos, que lo que podríamos llamar "Reservas Líquidas", o "Reservas Líquidas Propias", esto es, las reservas netas menos el oro, registran un valor negativo de casi u$s4.000 millones", destacó el economista.

Y añadió: "¿Qué significa un valor negativo? Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo: supongamos la contabilidad de una empresa, que registra que en tesorería, al cierre de ayer, el saldo de caja fuese de $100.000. Hoy antes del comienzo de las operaciones, va la auditoría, le pide al tesorero 'ver' esos $100.000, y en lugar de billetes, encuentra un papel que dice: 'Vale por $100.000'".

"El auditor pregunta: '¿Y esto?'. Y el tesorero, con la cara colorada, le dice: 'Es que mi superior, en las últimas semanas, estuvo necesitando efectivo, y me pidió se lo prestara que la semana que viene me lo devolvía'. El auditor dice: 'Pero yo no veo ningún registro de ese préstamo'. Y el tesorero responde: 'No, claro…no es realmente un préstamo de la compañía, ya que eso lo debería decidir el directorio, que se reúne recién en un mes, y vio como son las cosas, ¿no? El gerente lo necesitaba ahora'", explicó Rubistein.

Según el experto, de la manera señalada arriba es como el BCRA estaría operando en la actualidad.

"Revisando los pasivos que se muestran en cuadro (swaps, Sedesa, etc), es que puede llegarse a la conclusión que el único pasivo que estaría fondeando esas reservas negativas serían los encajes. Y sí así fuera, esto representaría el 33% de los encajes bancarios. Es decir, una cifra altísima", indicó Rubinstein acerca del cuadro siguiente.

El economista alerta que "la contracara de esto, es que el respaldo de los depósitos en dólares sería el más bajo de los últimos años. Llegó a máximos del 81% el 10 de septiembre del 2021 y ahora el respaldo habría bajado al 63%".

Te puede interesar La fórmula para comprar dólares sin cepo, ni límites mensuales y más baratos que el blue

"Ojalá estemos cometiendo algún error, y el uso de encajes fuese menor. Es posible, ya que no somos nosotros los auditores del BCRA (sería bueno conocer la opinión de la auditoría externa sobre el tema). Sería entonces más que oportuno que, las autoridades del BCRA dieran una explicación acabada sobre el tema", reclamó Rubinstein.