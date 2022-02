Rumores de un cepo al "dólar tarjeta" coparon la City: ¿qué hay de cierto?

Por estos días, el estado crítico de las reservas del Banco Central (BCRA) y la dificultad que está mostrando la entidad, a pesar del buen resultado de la liquidación de la cosecha, para comprar dólares en el mercado de cambios hacen que surjan distintos rumores en la City de la llegada de posibles cepos nuevos para acceder a divisas a precio oficial.

Uno de ellos comenzó a correr este jueves, cuando en el mercado surgieron algunos comentarios respecto del crecimiento de los gastos en dólares con tarjeta en el exterior. Y es que, en el primer mes de 2022, se incrementó un 77% respecto de enero de 2021 y llegó a un total de u$s145 millones, según datos del BCRA.

Ante este incremento, algunas voces comenzaron a especular que se podría implementar un nuevo cepo al pago en dólares con tarjetas, que contemplaría la obligación de realizar las cancelaciones de gastos con divisas estadounidenses y no en pesos, como se puede hacer hasta ahora.

Los gastos con tarjetas en dólares se pueden pagar en pesos.

Cepo al dólar tarjeta: ¿es real?

Ante la consulta respecto de este tema, fuentes de distintos bancos señalaron a iProfesional que no se esperan novedades en este sentido y tampoco observan un cambio en la conducta de los clientes en el último tiempo respecto del pago de las tarjetas.

Desde el Gobierno, también negaron esta posibilidad. "No hay absolutamente nada de este tema en análisis", señaló una fuente del BCRA y explicó que una medida de este tipo debería pasar por el Congreso.

Esto se debe a que, tal como menciona el economista Jorge Neyro, "la Ley de Tarjetas de Crédito establece que se puede pagar en pesos el gasto en dólares con tarjeta". Así se desprende del artículo 31° de la norma mencionada, que dispone que "cuando las operaciones del titular o sus autorizados se operen en moneda extranjera, el titular podrá cancelar sus saldos en la moneda extranjera o en la de curso legal en el territorio de la República al valor al tiempo del efectivo pago del resumen sin que el emisor pueda efectuar cargo alguno más que el que realiza por la diferencia de cotización el Banco Central de la República Argentina".

Así, Neyro señala que "sí se podría discutir a qué tipo de cambio se hace la conversión de pesos a dólares en estos casos, pero lo que no acepta debate es si se puede o no pagar en pesos".

Por su parte, el economista especializado en mercado bursátil Christian Buteler señala que "éste es un rumor que existió siempre, pero nunca se implementó". Recuerda, así, que, ya en el Gobierno de Christina Kirchner, se hablaba de no dejar comprar en dólares con tarjeta de crédito. Pero asegura que es una medida muy poco probable porque sería muy difícil de implementar y, además, "daría una señal muy negativa al mercado, que podría desatar una corrida contra el dólar brutal".

"Implicaría decirle a la gente que no puede pagar Netflix o Spotify o alguna suscripción a una revista, ni tampoco acceder a ningún servicio o producto que se facture en el exterior", explica. Considera, así, que un paso de ese tipo sería un grave error y tendría una muy mala recepción. "Esa sería una de las últimas medidas a tomar", dice Buteler.

Asimismo, el economista Federico Glustein apunta que otro tema que hace inviable esta posibilidad es el hecho de que, en caso de que tengan que adquirir dólares para pagar las tarjetas, los usuarios tendrían que hacerlo de manera legal, con lo cual se chocaría con la normativa actual del cepo, que fija un cupo máximo para la compra del solidario de u$s200 mensuales. Asimismo, coincide con Buteler en que "sería complejo evaluar qué restringir y qué no: por ejemplo, bienes de capital o insumos, viajes, bienes intermedios o culturales, etcétera".

Así, desde ese punto de vista, hay consenso entre los analistas en que una medida de ese tipo no es viable.

En enero suele crecer el gasto en dólares con tarjeta.

Un dato que no sorprende y el origen del rumor

Por otro lado, respecto del salto del 77% en el gasto en dólares con tarjeta de crédito, Buteler sostiene que "no sorprende porque es algo habitual que en enero crezca ese índice por las vacaciones". Y, en el caso particular de este enero, es más normal aún un salto abrupto respecto del mismo mes de 2021 porque estaba totalmente limitado el turismo al exterior.

De hecho, este jueves, salió el dato de turismo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), que reveló que, en diciembre de 2021, hubo un incremento de 78,6% en las partidas respecto de igual mes de 2020. Lo que confirmaría que se están registrando más viajes este verano que un año atrás.

El gran problema que subyace a todos estos rumores es el hecho de que, tal como señala Neyro, el BCRA tiene un grave problema de reservas y todavía no logra comprar dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En ese contexto, es que surgen todas estas especulaciones y rumores y Neyro no descarta que "podrían darse nuevas medidas", pero advierte que no es seguro teniendo en cuenta que estamos en el medio de las negociaciones con el FMI.

En igual sentido, Glustein también descarta que haya nuevas reglamentaciones restrictivas en breve (algunos hablan de más controles para la compra de dólar solidario) pero advierte que "sí se ve que se están implementando mayores trabas para la importación, aunque lo desmientan, porque las propias empresas lo confirman".

Y, en materia de viajes al exterior, menciona que podría volver el régimen de declarar los viajes para evitar maniobras de adquisición de dólares para rulos con tarjeta, aunque también sería una medida muy compleja.