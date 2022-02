Plazo fijo UVA precancelable vs. UVA común: sus diferencias y el más recomendado para invertir

En épocas de perspectivas alcistas de inflación para los próximos meses, muchos ahorristas tienen decidido volcar sus pesos a instrumentos que, al menos, no le representen perder poder adquisitivo frente al aumento de los precios de la economía.

Uno de estas herramientas es el plazo fijo UVA, que ajusta su rendimiento por la evolución del IPC Nacional con un desfasaje de 45 días, más 1% adicional de tasa fija como premio.

Una característica de este canal inversor es que tiene dos variantes: la primera es el plazo fijo UVA "común" o no precancelable; y la segunda es la variante UVA "precancelable".

Por eso los ahorristas se preguntan qué diferencias existen entre ambas alternativas, y cuál de las dos es la más recomendable a la hora de destinar el dinero extra.

En principio, los economistas estiman que la inflación seguirá en alza, por lo que sugieren que invertir en estos instrumentos que siguen a los precios será atractivo.

"Uno de los puntos que se encuadra a la inflación, dentro del posible acuerdo con el Fondo Monetario, es tener tasas de interés reales positivas. Esto es algo difícil de lograr, pensemos que Argentina tuvo muy pocos años en la historia reciente a las tasas por encima de la inflación", dice a iProfesional Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza.

Y acota: "El Gobierno ya subió la tasa de política monetaria este año, y se espera una nueva suba luego de que el INDEC publique el IPC, donde las diferentes consultoras esperan que la suba de precios haya sido entre el 3,8% y 4% en enero. Por encima que un plazo fijo tradicional para personas físicas, que está pagando cerca de 3,25% mensual".

Es en este contexto, la tasa de plazos fijos tradiciones (3,25%) y la devaluación mensual (2,2%) son inferiores a la inflación registrada, por lo que los plazos fijos UVA "empiezan a aparecer en los ojos de muchos ahorristas", destaca Salinas.

De hecho, según cita a iProfesional Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, los plazos fijos UVA marcaron una suba de volumen del 5,9% en enero.

"Dicho aumento se explica por la aceleración de la inflación en los primeros meses del año. Más allá de que estos instrumentos sólo representan el 4% del total de plazos fijos tradicionales", menciona.

La inflación licua el poder adquisitivo del peso, por eso los plazos fijos UVA permiten cubrirse ante dicha variable.

Plazos fijos UVA: ¿común o precancelable?

Cabe resaltar que en la opción de plazo fijo UVA "normal" se debe permanecer como mínimo, con los fondos encajados, durante 90 días. Y la renta brindada ajusta por inflación, cifra que durante todo el año pasado fue de 51% anual.

En cambio, la alternativa de plazo fijo UVA "precancelable" brinda un "botón de arrepentimiento", que posibilita disponer de los fondos colocados luego de transcurridos los 30 días de plazo.

Es decir, hacer un rescate de los pesos invertidos en cualquier momento, después de haberse cumplido un mes de plazo, sin la necesidad de esperar el mínimo de los 90 días requeridos en la opción "común".

Claro, a cambio de esta ventaja de cancelación temprana de retirar el dinero antes de los tres meses, se percibe una retribución bastante inferior a la del plazo fijo UVA normal.

Así, si en el precancelable se retiran los fondos antes de los 90 días, se percibirá un renta de 34% de tasa nominal anual (TNA).

Un interés que, incluso, es inferior al que otorga un plazo fijo tradicional, que es del 39% anual, y cuyo encaje mínimo también es de 30 días.

Como dato a tener en cuenta, en Argentina más del 80% de las colocaciones en plazos fijos en pesos es a un plazo inferior a los 90 días.

En cambio, si los ahorristas que eligieron la opción precancelable, finalmente, no retiran los fondos antes, y cumplen con todo el plazo mínimo establecido de 90 días, la tasa que recibirán es la misma que en la opción normal o no precancelable. Es decir, la de la inflación, que, por ejemplo, en todo 2021 fue de casi 51%.

"Este es un claro punto a favor del plazo fijo UVA precancelable, que lo alinea, prácticamente, con el plazo fijo tradicional, aunque resignando rendimiento en caso de precancelar", resume a iProfesional Andrés Méndez, director de AMF Economía.

En definitiva, uno de los puntos principales que se debe tener en claro es que si el dinero colocado no se va a necesitar utilizar antes de los 90 días, el interés que pagan los plazos fijos UVA es igual tanto en el caso del precancelable como en el no precancelable.

La opción de elegir un UVA precancelable puede ser útil en caso que se requiera retirar de emergencia el efectivo, antes de cumplir el tiempo mínimo requerido de 3 meses, y asumir la menor renta obtenida.

Una de las desventajas del plazo fijo precancelable son los períodos en los que exige mantener posición, en caso que se desee permanecer más de 90 días.

"Su desventaja frente al plazo fijo UVA no precancelable es que no se puede modular la fecha de vencimiento en plazos intermedios o distintos a los rangos de 90, 180, 270 y 360 días. O sea, si alguien desea realizarlo, por ejemplo, a 120 días no podrá hacerlo, algo que no sucede con la colocación UVA común o no precancelable", detalla Méndez.

Los plazos fijos UVA precancelables permiten recuperar el dinero antes de los 90 días, tras haber pasado un mes de la colocación, pero en ese caso pagan menos.

Cómo elegir el plazo fijo UVA

La mecánica de los plazos fijos UVA es sencilla: se colocan los pesos y, automáticamente, se convierten en UVAs a la cotización de ese momento, que ajusta por el índice CER, el cual refleja la evolución de la inflación.

Al final del período de la colocación, pautada en un mínimo de 90 días, salvo que se precancele, se cobra la cantidad de UVAs multiplicadas por la cotización actualizada.

"Además, estos instrumentos tienen una tasa fija, pero es muy pequeña, en torno al 1% TNA. Por lo cual, al final del período se van a obtener más UVAs de las iniciales. Lo interesante aquí es que es una de las pocas inversiones que te aseguran resguardo contra la inflación, es decir, te garantiza una tasa real positiva", sostiene Salinas.

La cuestión con este tipo de plazos fijos, agrega el economista, es que tienen un plazo mínimo de 90 días (3 meses), a diferencia de uno tradicional que sólo tiene 30 días.

"Como en Argentina en un lapso de 3 meses puede pasar de todo, existe la variante precancelable para el plazo fijo UVA. La única diferencia es que este instrumento permite una precancelación luego de 31 días. Por eso, en caso de proceder con el retiro del dinero antes de tiempo, recibimos el capital invertido más un plus que se establece previamente, el cual en general está en torno a una tasa nominal anual del 34%", desglosa Salinas.

Por lo cual, la única diferencia entre un plazo fijo UVA "normal" y uno precancelable es que este último tiene "la posibilidad de cancelar la inversión a cambio de una menor rentabilidad. Entonces tanto si estoy seguro de que no voy a precisar los fondos en 3 meses, como si tengo alguna duda de que pueda llegar a necesitarlos, voy a optar por este último", opina este analista.

Para agregar que, en caso de que efectivamente no se necesite el dinero y se lo mantenga en el lapso de 90 días, "me cubro 100%" contra la inflación.

Por lo contrario, si una persona es muy conservadora y quiere tener ese dinero a disposición frente alguna posible eventualidad, "puede asumir el costo de obtener menos renta si se retira antes", enfatiza Salinas.

Y concluye: "La clave está en tener la opción de precancelar ante cualquier eventualidad. Es más, si bien el Gobierno ya habló de que el crawling peg (devaluación gradual) se va a acelerar, es poco probable que supere a la inflación. Aunque ya sabemos que se van a buscar tasas reales positivas, por lo cual, llegado el caso de que suban a un nivel atractivo los rendimientos de los plazos fijos tradicionales, yo tengo la opción de irme antes de las UVAs".

Para Méndez, en tanto, las ventajas y desventajas de cada tipo de plazo fijo UVA es "fundamental" a la hora de tomar una decisión.

"Si el plazo de colocación deseado es superior a los 90 días, conviene acudir a los plazos fijos UVA no precancelable, salvo que ese plazo coincida con los 180, 270 o 360 días, en cuyo caso la posibilidad de precancelar le agrega valor a la operación", finaliza.

Te puede interesar La fórmula para comprar dólares sin cepo, ni límites mensuales y más baratos que el blue

Por su parte, Motyl opina: "El plazo fijo UVA precancelable dependerá de la certidumbre del programa económico en los próximos meses. Si es creíble, muchos ahorristas se volcaran al UVA normal. En cambio, si no hay acuerdo dentro del propio Gobierno, es muy probable que se vuelquen a los precancelables, por si deben retirar el dinero antes de tiempo".-