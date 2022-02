El "dólar colchón", cada vez peor negocio: cuánto poder de compra se perdería este año

La inflación interanual de Estados Unidos no deja de crecer, lo cual es una mala noticia para los argentinos que tienen dólares pero no los invierten

Los alarmantes datos de inflación interanual en Estados Unidos del 7,5% encienden las alertas de los ahorristas argentinos, porque estos datos implican que el llamado dólar colchón pierda poder de compra a nivel internacional. En consecuencia, todos los dólares guardados y no invertidos tendrán cada vez menos poder de compra (no en pesos).

Por lo que las miradas se posan en las proyecciones de subas de precios que tienen los economistas para Norteamérica, para todo 2022, concentra la mirada del inversor local.

De hecho, por la inflación que arrastra EE.UU. en la última década, aquél argentino que tenía guardados u$s10.000 hace 10 años, tiene en la actualidad una capacidad de compra de alrededor de u$s7.600.

Por eso, este "recalentamiento" inflacionario externo preocupa al ahorrista local.

Al respecto, los analistas confían que con las subas de tasas que realizará la Reserva Federal (Fed), a partir de marzo, empezará a bajar esta tendencia tan alarmante de inflación que se observa en Estados Unidos. Por lo que se espera que en todo el 2022 será inferior la suba de precios en dicha economía respecto al momento actual.

Según el relevamiento de febrero de FocusEconomics para ese país, al que accedió iProfesional en exclusiva, que fue realizado entre unos 50 economistas de bancos de inversión y consultoras líderes, se espera un consenso que la inflación estadounidense terminará siendo de 4,6% en todo este año.

Y los pronósticos más alarmistas marcan que podría llegar a ser de 5,9% para todo 2022, como son los casos de BMO Capital Markets y Danske Bank, seguido por los 5,7% estimados por Scotiabank y los 5,5% anuales de HSBC.

Dólar: cuánta plata perderían los ahorristas

En base al consenso esperado de incrementos de precios en Estados Unidos, el poder de compra del ejemplo de los u$s10.000 de ahorros de argentinos acumulados en los últimos 10 años, caería desde los u$s7.732 equivalentes alcanzados en diciembre pasado hasta u$s7.376 para diciembre de 2022.

Y en caso de llegar a darse los pronósticos más negativos de inflación para Estados Unidos, el valor real de ese dinero descendería al final del corriente año a 7.276 dólares.

Es decir que el poder de compra de esos billetes se reduciría entre u$s350 y u$s450 en apenas 12 meses.

El poder de compra del dólar baja a mayor velocidad por la elevada inflación en Estados Unidos.

Dólar colchón e inflación mundial

Las últimas cifras de inflación en Estados Unidos pusieron en alerta a los expertos del mundo, debido a que volvió a marcar otro hito al alcanzar de manera interanual el 7,5%.

"Para entender su magnitud, este porcentaje representa la mayor cifra desde 1982. Y, como si fuera poco, la inflación mensual fue del 0,6%, que es el mayor registro desde 2008", detalla a iProfesional Andrés Salinas, investigador y economista de la Universidad de La Matanza.

Por eso, agrega que luego de conocerse estos datos tan altos de inflación, las probabilidades de que la Fed suba la tasa 50 puntos básicos en la reunión que se llevará a cabo en marzo, "subieron al 45%".

"Claramente, el dato de la inflación le agrega presión a la Reserva Federal estadounidense para que comience con un incremento de tasas, que es una política monetaria más contractiva. Aunque tiene un gran desafío, ya que no sólo debe bajar la inflación, sino que no tiene que crear recesión en el proceso", completa Salinas.

Cabe recordar que en los últimos años, producto de la pandemia, la Fed implementó paquetes de estímulos y beneficios, que produjeron un aumento de la demanda de bienes y servicios.

"El problema es que la oferta no pudo acompañar dicho aumento, debido al crecimiento de los costos de transporte y a la merma de la producción por el ausentismo producto del virus, sobre todo por el mayor contagio de la variante Ómicron. Al haber más demanda que oferta, los precios tienden a aumentar", argumenta Salinas a iProfesional.

Por el lado de Diego Piccardo, economista de la Fundación Libertad y Progreso, también considera que la inflación de Estados Unidos tocó un máximo de cuatro décadas, al llegar al 7,5% interanual en enero del 2022.

"Este dato es preocupante, principalmente, porque está muy lejos de la meta del 2% anual que tiene la Reserva Federal. Como consecuencia, es probable que en la próxima reunión de la Fed se anuncie un endurecimiento de la política monetaria con una suba de la tasa de interés", opina.

En ese sentido, Piccardo sostiene que un aumento de la tasa de interés implica un "encarecimiento del crédito".

Así, "capitales que hoy están en mercados emergentes ´volarán´ para Estados Unidos, en busca de rendimientos relativamente más atractivos, con menor riesgo del que podrían enfrentar en estos mercados, como Argentina", menciona.

A su vez, agrega este economista que la salida de capitales impactará en las monedas emergentes, como el real brasileño, que es el principal socio comercial argentino.

"Esta situación mete presión al Banco Central argentino en el frente cambiario. Si la política cambiaria sigue depreciando el peso a un ritmo menor a la inflación, como viene sucediendo, el tipo de cambio real continuará apreciándose, llegando a niveles preocupantes. En consecuencia, las exportaciones argentinas perderán competitividad, disminuyendo la entrada de dólares por esta vía", dice Piccardo a iProfesional.

Los ahorristas en dólares billetes pierden cada vez más poder de compra internacional por la mayor inflación en Estados Unidos.

Dólar: así impacta la inflación de EE.UU. en los argentinos

Como se mencionó, la elevada inflación de Estados Unidos impacta en el dólar, debido a que le quita poder de compra. Algo que afecta de manera directa al ahorrista argentino que compra billetes estadounidenses.

"La depreciación del dólar es de suma importancia para el ahorrista que compra dólares todos los meses, ya que el costo de ´guardarlos bajo el colchón´ es mayor", sentencia Piccardo.

Y explica: "Con una inflación menor al 2%, la pérdida de poder adquisitivo del dólar era menor, por lo que no había demasiados incentivos a buscar la manera de hacer rendir algún interés que compense la inflación. Ahora la rueda gira a mayor velocidad, entonces quedarse con el dólar billete implica un costo que muchos no tolerarán, por lo que tendrán que buscar alternativas de inversión para que sus ahorros no se desvaloricen con el tiempo".

Por el lado de Salinas, respecto al ahorrista argentino, sostiene que toda esta situación le puede llegar a producir un "efecto negativo", también traducido en un aumento en las cotizaciones del dólar.

"La lógica sería la siguiente: Estados Unidos tiene la máquina de imprimir billetes, por lo que hace que sus promesas de pago sean casi imposibles de incumplir. Por eso, los bonos del Tesoro se consideran inversiones libres de riesgo", afirma.

Entonces, Salinas indica que cuando EE.UU. ofrece mejores retornos, por la suba de tasas, los inversores del mundo se "ven más tentados a poner su dinero allí, y desarman posiciones en otros países (monedas), generando así más presiones sobre las cotizaciones".

Por las estimaciones de inflación en dólares en Estados Unidos para todo 2022, que según FocusEconomics es de un consenso de 4,6% anual, se considera que los ahorristas deban estar atentos.

"El ahorrista hoy no cuenta con muchos instrumentos en Argentina para poder hacer que sus dólares no pierdan valor. Muchos inversores están pasando sus dólares a stablecoins, como USDT o DAI, ya que los rendimientos anuales de estas criptomonedas, en la mayoría de las plataformas, ronda el 12%", recomienda Salinas.

Por lo cual, sostiene que, "lamentablemente, ya no sólo nos tenemos que procurar e informar para que nuestros pesos no pierdan valor, sino también para que nuestros dólares no lo hagan".-