A qué inversiones apostar y de cuáles huir ante la amenaza de un conflicto bélico mundial

La tensión entre Rusia y Ucrania y que por lo tanto también involucra a Occidente parece haber alcanzado un punto de casi no retorno, del cual solo se saldría si alguna de las partes diese su brazo a torcer, lo cual es poco probable luego que Putin ordenara el envío de tropas al Donbass.

De hecho, en las últimas horas, el presidente de los EE.UU., Joe Biden afirmó a manera de advertencia directa que "Rusia pagará un precio muy alto" por sus acciones en Ucrania

Desde el punto de vista económico, el conflicto puede tener consecuencias en tres tiempos con diferentes víctimas. En primer lugar, los mercados financieros, los precios de las materias primas en segundo lugar y tendencias estructurales de largo plazo, que traerían aparejado un mayor gasto en defensa.

De hecho, por estas horas se está transitando el primer tramo, y las consecuencias serán consecuencia de la tensión y sanciones de parte de algunos países europeos y los EE.UU.

Antes este escenario es previsible que se desate una aversión al riesgo en los mercados ante un crecimiento de la incertidumbre inusual. Esto vendrá de la mano de un retroceso temporal en la confianza de las empresas y los consumidores europeos, que podría restar algo de potencia al despegue de la economía, pero en ningún caso generar una recesión.

Enfrentamiento con Rusia: el problema de Europa

Para los analistas de Commerzbank "el problema aquí no es Europa pierda a Rusia como cliente, más bien el problema es perder a Rusia como proveedor. El punto importante es que Rusia es el proveedor más importante de la UE de algunas importaciones cruciales, que no pueden ser sustituidas rápidamente o que directamente no pueden ser reemplazadas".

Estos expertos apuntan que el gas natural es uno de los puntos de atención pues Rusia suministra alrededor del 45% de las importaciones totales de gas natural de la UE, y las instalaciones de almacenamiento de gas natural de la UE actualmente están solo al 35%. Además, Rusia provee el 47% de hulla y el 27% de las importaciones de crudo.

Es por ello que lo más probable es que la gasolina, la electricidad y otras materias primas alcancen nuevos máximos históricos (impulsando la inflación de forma amplias en nuevas oleadas de alzas de precios), lo que podría ahondar en el descontento que ya domina en los consumidores europeos que están siendo víctimas de una de las mayores crisis del coste de la vida de las últimas décadas.

En este clima global de inflación y con esta "crisis de seguridad" sin progresos, el petróleo es precisamente el que se presenta como uno de los principales riesgos. La suba de este commodity el martes fue de 1,5% hasta los 92,44 dólares en su versión WTI.

"El potencial de un repunte por encima de los 100 dólares el barril creemos es esperado por el mercado. Se ve al mercado petrolero en un período de agitación y nerviosismo, alimentado por miedos y emociones geopolíticas", afirma el analista Federico Laborda.

"La crisis de Ucrania ha agregado más apoyo a un mercado petrolero que se ha disparado debido a la escasez de suministros a medida que la demanda se recupera de la pandemia de coronavirus", agrega.

Sobre esta crisis, un secretario británico de alto rango dijo que la invasión rusa de Ucrania ha creado una situación tan grave como la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó al mundo al borde de una guerra nuclear.

Pese a todo, en el medio plazo las bolsas podrían recuperar la tendencia previa a la crisis, según Berenberg. Este sería la única noticia positiva.

Como impacta la crisis a nivel local

Para el inversor local es importante tener en claro cuáles podrían ser los sectores que podrían capitalizar esta crisis y aquellos que pueden verse directamente afectados.

En un contexto en el que ya está predominando el clásico "fly to quality", es decir la búsqueda del menor riesgo posible, aún a costa de perder rentabilidad, por lo que el oro vuelve a ser un refugio por excelencia.

A nivel local, una opción es el Cedear de Barrick, denominado "Gold", que muestra una suba en 2022 superior al 20 por ciento.

De lo expuesto anteriormente surge claramente que en primera instancia las acciones ligadas al sector petrolero y gasífero, como YPF podrían ser una opción a tener en cuenta. En cuanto a los Cedears, los expertos se vuelcan por el de Petrobras y el de Petrochina y para quienes buscan una mayor diversificación, el recientemente incorporado XLE.

Este ETF tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del sector de Energía del índice S&P 500. El índice ofrece una exposición concentrada en las empresas que principalmente desarrollan y producen petróleo crudo y gas natural, realizan perforaciones y otros servicios relacionados con la energía. Cabe apuntar que en la bolsa de Nueva York su desempeño a lo largo de estos meses es más que interesante pues viene subiendo alrededor del 20 por ciento,

Otra opción a tener en cuenta es el ETF EWZ, que aglutina un conjunto de acciones brasileñas. Este instrumento acumula en el año una suba del orden del 19 por ciento.

La razón es sencilla: en un contexto de tensión, algunos fondos de inversión buscarán opciones en regiones alejadas de zonas de conflicto, como es América latina y dentro de ella el mercado brasileño es el de mayor volumen y liquidez.

En sentido inverso, las expectativas para las compañías ligadas a la tecnología no son las mejores, al igual que para las relacionadas al consumo masivo, incluyendo turismo y automotrices.