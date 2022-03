El consejo de Musk y Buffett sobre cómo invertir en tiempos inciertos

Elon Musk tuiteó que, en tiempos de alta inflación, es "generalmente mejor poseer cosas físicas como una casa o acciones de empresas que crees que hacen buenos productos", en lugar de mantener tu dinero en efectivo. Seguramente, nadie tenga una receta perfecta para este tipo de situaciones tan cambiantes, pero cuando se trata de protegerse contra la inflación e invertir en tiempos tan movidos, Elon Musk y Warren Buffett han recomendado estrategias similares.

La Guerra de Ucrania, unido a todo el contexto que ya venía arrastrado desde el comienzo de la pandemia y la crisis ya existente en algunos componentes y materias primas parecen haber creado una especie de tormenta perfecto donde los precios no paran de subir.

El consejo de Musk y de Buffett para invertir en épocas de inflación

La segunda parte del tuit de Musk coincide con los consejos de inversión que Warren Buffett, consejero delegado de Berkshire Hathaway y considerado uno de los mejores inversores del mundo, ha dado en el pasado.

Ya en 2009, durante la crisis financiera, Buffett dijo en la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway que una de las mejores maneras de protegerse contra la inflación es poseer una parte de "un negocio maravilloso".

Esto se debe a que, pase lo que pase con el valor del dólar, el producto del negocio seguirá teniendo demanda.

Puso como ejemplo una de sus propias inversiones: "Si eres dueño de la compañía Coca-Cola, obtendrás una determinada porción del trabajo de la gente dentro de 20 años y dentro de 50 años por tu producto y no hace ninguna diferencia lo que haya pasado con el nivel de precios", porque la gente seguirá pagando por los productos que le gustan.

La inflación no ha dejado de subir durante los últimos meses, viéndose especialmente afectados los precios de los combustibles y la energía.

Musk también dijo en el mismo hilo que sigue "teniendo y no voy a vender mi Bitcoin, Ethereum o Doge". El precio de Bitcoin, Dogecoin y otras criptomonedas subió brevemente tras el tuit.

La adventencias de Musk coinciden con los consejos de inversión que Warren Buffett

Cómo comenzó Elon Musk

Elon Musk es hoy la persona más rica (al menos en acciones) del Planeta y, desde luego, una persona que no deja indiferente a nadie. Musk es el fundador de Tesla o SpaceX, pero también creo el germen de lo que después sería PayPal y otros tantos proyectos antes de ser la referencia que a día de hoy es.

Sin embargo, aunque proviene de una familia acomodada sudafricana, no siempre ha tenido un trabajo tan tecnológico o aparentemente propio de él. Siendo un joven de 17 años cambió su Sudáfrica natal por Canadá y compaginó algunos trabajos con los que salir adelante.

Musk llegó a Canadá, donde se nacionalizó fácilmente gracias a que su madre, Maye, nació allí, y se quedó viviendo con su primo, con quien empezó a trabajar en la granja familiar. Su traslado en parte se vio impulsado para no realizar el servicio militar obligatorio, requisito en el país africano. Toda esta intrahistoria inicial del ahora magnate se cuenta en el libro 'Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future', de Ashlee Vance.

Elon Musk trabajó limpiando las calderas de un aserradero

Limpiar calderas, el trabajo que Musk realizó "porque necesitaba dinero"

Sin embargo, hubo un momento donde necesitó más dinero, y Musk se puso a buscarlo con los mecanismos que tenía a su alcance.

Musk preguntó en la oficina de empleo local qué trabajos eran los mejor pagados. Uno de ellos era limpiar la sala de calderas de un aserradero y fue en ese momento cuando decidió tomar el trabajo.

Por 18 dólares a la hora, Musk cuenta en la biografía que tuvo que "ponerse este traje para materiales peligrosos y luego meterse en este pequeño túnel en el que apenas entrás. Luego, tenés que palear, y tomar la arena y la sustancia viscosa y otros residuos, que todavía están humeantes, y tenés que sacarlos por el mismo agujero por el que entraste".

Treinta personas comenzaron a principios de la semana con Musk, de acuerdo a lo que indica el libro el libro. Al tercer día, quedaban cinco personas. Al final de la semana, Musk se quedó con solo dos personas más como compañeros para hacer el trabajo.

Elon Musk tuvo un primer trabajo muy peculiar: limpiaba calderas

Musk acabó dejando el trabajo manual y se dedicó a la tecnología. Se graduó en la Universidad de Pensilvania en Economía y Física en mayo de 1997 y luego se planteó asistir a la Universidad de Stanford, en California, para seguir formándose, pero nunca llegó a hacerlo.

Luego, la historia ya empieza a ser familiar. Fundó Zip2, su primera empresa, que vendió en 1999 a Compaq por unos 300 millones de dólares. Zip2 era un software que proporcionaba guías locales para periódicos en internet, fundada inicialmente con ayuda y aportación económica de su hermano Kimbal y de inversores de Silicon Valley.

Te puede interesar Dólar, plazo fijo común o plazo fijo UVA: claves para saber a qué inversión apostar

Utilizó el dinero de la venta de Zip2 para fundar X.com, la plataforma de servicios financieros en línea que se fusionó con Confinity en 2000 para acabar dando lugar a PayPal. En 2002, eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares, y con ese dinero, a su vez, comenzó Tesla y SpaceX.