Estas son las verdaderas razones por las que el dólar "cara chica" es rechazado o vale menos

Tener un Benjamin Franklin, como se les dice a loa billetes de u$s100, es muy bueno, y tener muchos, más todavía, sobre todo en la Argentina, donde el dólar en muy valorado y codiciado. Sin embargo, si se trata del dólar "cara chica" puede ser un dolor de cabeza para más de un ahorrista.

¿Por qué? Porque en las casas de cambio informales (conocidas como cuevas) y los arbolitos de la calle Florida suelen pagar por ellos un porcentaje menor que por los demás billetes del mismo valor, pero que tienen otro diseño, y también sucede eso a la hora de realizar algunas transacciones en dólares incluso en circuitos legales, como las inmobiliarias, porque la otra parte los rechaza.

Los cambistas encontraron un artilugio para hacer una diferencia.

Dólar de cara chica: cómo es y cuánto menos se paga

El descuento que se realiza puede variar de pendiendo del lugar, pero según una fuente de una financiera consultada por iProfesional, estos billetes de u$s100 de cara chica se pagan entre un 2% y un 4% menos que los demás de misma denominación por estos días.

Aquellas personas que ya pasaron por esa situación saben seguramente de qué billete de dólar se trata (es algo que uno no olvida porque sin comerla ni beberla implica perder plata), pero para las que no los conocen, es importante saber que son esos que tiene el rostro del célebre integrante del grupo de fundadores de los Estados Unidos ​en tamaño pequeño en el centro del billete en un óvalo (chico, sobre todo comparando con los más actuales, en los que la cara de Franklin fue ganando más espacio).

Estos billetes se imprimieron en los Estados Unidos hasta el año 1996, pero siguen en circulación en el país del norte sin ninguna diferenciación respecto de los demás de igual valor. Sin embargo, en Argentina y en otros países del mundo, se los mira con desconfianza y son menos valorados.

Del más viejo (el de cara chica) al más nuevo, así cambió el billete de u$s100.

¿El dólar cara chica lar vale menos por motivos razonables?

Pero, ¿a qué se debe esta situación? Según explica a iProfesional Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, "eso surgió debido a que esos billetes tienen menor nivel de seguridad que los nuevos y en el mercado paralelo comenzaron a rechazarlos para evitar operar con billetes falsificados". Más allá de eso, no habría otra razón que lo justifique.

"Es una avivada porque los nuevos tienen a los sumo una bandita de seguridad más", dice una voz de una financiera. Además, es claro que todos los cambistas tienen detectores de billetes apócrifos, por lo que no parece un argumento muy sólido, salvo por el hecho de que, en algunos países de la región, tienen el mismo problema y eso avalaría el fenómeno con la excusa de que los extranjeros que vienen a Argentina también los rechazan.

Tal es así que Quintana comenta que incluso "esa ‘costumbre’ salió del ámbito de las cuevas y se trasladó a otros espacios". Por ejemplo, en transacciones de inmuebles, autos y otros bienes en dólares, hay problemas con el dólar de cara chica.

Pero, asegura que, "técnicamente, no hay un motivo válido para evitarlos o pagar menos por él", sobre todo porque, tal como se señaló antes, "vas a Estados Unidos y no hay ningún problema con esos billetes de dólar".

El colmo es que incluso los bancos están enfrentando esta problemática porque los clientes que compran dólares en ese circuito legal ya no quieren recibir los famosos "billetes de cara chica". "Vienen a la sucursal y quieren recibir sólo los de diseños más modernos", cuentan en una entidad.

La costumbre de pagar más por los más billetes nuevos en las cuevas se trasladó a ámbitos formales.

Los dólares cara chica se pagan menos: ¿aplica a la venta?

Cansado ya de este tipo de casos y de las múltiples consultas de público y periodistas por este tema, el jefe de comunicación de un banco llamó a una cueva de la City recientemente y preguntó por el valor del blue.

"Me vendían a $200 y me compraban a $190. Pregunté si también aplicaba el valor para dólar cara chica y me contestaron que esos se pagaban $180. Entonces, consulté si, como son más baratos, me vendían billetes cara chica a menos de $200 y la respuesta, por supuesto, fue negativa", relata el protagonista de la historia.

Claramente, él conocía la respuesta, pero quiso demostrarle al operador de dólar blue que su oferta no tenía justificativo válido. "Este comportamiento lo impulsan las cuevas para robar a la gente con un cambio menor por el cara chica", apunta la fuente bancaria.

En consecuencia, muchas entidades han puesto en las sucursales comunicaciones en las que advierten de esta estafa y desmienten que valgan menos para que el cliente esté advertido.

En tanto, una fuente de una financiera apunta que "es una avivada que comenzó en una financiera grande que empezó a hacerlo con la excusa de que en otros países no los aceptan", pero, con el tiempo, se instaló como una verdad aceptada que los dólares de cara chica valen menos aunque a la hora de venderlos, los cobran al mismo valor que el común y se los dan al cliente si éste no dice nada.

Y la avivada de algunos cambistas informales no termina allí. Sino que la fuente cuenta que, en el último tiempo, está surgiendo en el mercado un rechazo hacia los billetes de $100 (sí, de cien pesos, no es un error de tipeo).

"Cuando vas a comprar dólares con billetes de los violetas, te dicen que no los quieren porque para juntar una suma considerable necesitan muchos. Algunos te los quieren tomar a menor valor porque prefieren los de $500 o $1.000, pero el BCRA sigue emitiendo esos papeles y no hay un problema con ellos", advierte.

Depositarlos en una cuenta y venderlos en el MEP es una opción para quien necesita pesos y no quiere perder plata.

¿Tenés dólar de cara chica?: hay solución

No obstante, no está todo perdido para quienes tienen ahorros debajo del colchón con dólares de cara chica. Hay alternativas para cambiarlos sin perder valor, pero claro que no hay que ir con ellos al mercado blue porque, como se explicó antes, allí los toman a un valor menor.

Una solución posible, entonces, es depositarlos en una cuenta en dólares en un banco en Argentina y luego retirarlos. Al hacer este paso, los habrán cambiado por billetes más nuevos y, si la cantidad que se tiene es grande, pueden hacerlo en "cuotas", es decir, a lo largo de varios meses.

Y, para quien tenga que venderlos directamente, una opción es depositarlos y transferirlos luego a una cuenta de inversión o comitente para venderlos en el mercado de dólar Bolsa o MEP, que tiene una cotización similar a la del blue por estos días y, una vez realizada la venta, los pesos estarán disponibles en su cuenta bancaria.