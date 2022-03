Inversiones para cuidar los pesos de la alta inflación: tres recomendaciones de un economista

Los últimos datos de inflación superaron todas las expectativas negativas de los economistas, y los ahorristas están más alarmados para ver cómo pueden huir del peso y refugiarse en instrumentos para no perder poder de compra de su dinero.

Es que el último dato oficial del índice de los precios al consumidor (IPC), correspondiente a febrero, sorprendió al mercado ya que arrojó un alza de 4,7% mensual. Un nivel bastante más elevado al 4% esperado en las proyecciones.

Incluso, la inflación núcleo, con alimentos y bebidas no alcohólicas a la cabeza, muestra un alto dinamismo.

En este escenario, los pronósticos de los expertos advierten que continuará la tendencia alcista de los precios durante los próximos meses, donde se espera que para marzo y abril las mediciones podrían ser de alrededor de 5% de forma mensual.

Expectativas de inflación, al rojo vivo

"Si se parte del casi 51% de inflación anual que se registró en el 2021, este año el panorama, a priori, luce peor. Si bien el acuerdo con el FMI pudo disminuir las expectativas de devaluación, no pudo disminuir las expectativas de inflación", advierte a iProfesional Roberto Geretto, economista y portfolio manager de Fundcorp.

En este aspecto, este experto aclara que la emisión para monetizar un 1% déficit fiscal, para acumulación de reservas, más cierto desarme de Leliqs y pago de intereses, hace que se estime un crecimiento de la base monetaria para el 2022 del casi 60%.

La inflación tiene tendencia al alza y superaría en todo este año el 51% que hubo el año pasado.

"Y a esto se suman tarifas subiendo y un dólar oficial viajando más rápido que el año pasado, donde la mayor parte del año se movió al 1% mensual", suma Geretto.

De ese modo, reafirma que el 51% de inflación que hubo en 2021 es, "sin dudas, un piso para el 2022". Incluso, la proyección de inflación del acuerdo con el FMI del 38% a 48%, dice que "es algo casi imposible de cumplir".

Ahorristas, atentos a la inflación

En conclusión, este economista considera que las estrategias que apunten a la conservación del capital "ganan más relevancia", y dentro de ellas se encuentran el plazo fijo UVA (CER) y los bonos que ajustan también por CER. También los fondos comunes de inversión (FCI) en base a títulos CER.

"Se puede decir que la inflación es un mal tan inevitable como necesario. Sin dudas, es un mal porque licúa salarios, el poder de compra del dinero en la calle, pone un techo al nivel de actividad y arroja incertidumbre en toda proyección a futuro", dice Geretto a iProfesional.

Aunque también resalta que "es inevitable" porque dada la inercia inflacionaria, emisión monetaria, déficit fiscal, brecha cambiaria, y distorsión de precios relativos, Argentina desde el 2018 presenta una macroeconomía con una inflación del 50% anual.

"Al mismo tiempo, lamentablemente, es necesaria una alta inflación porque apalanca los ingresos fiscales (por ejemplo, en la recaudación del IVA) y licúa ciertos gastos del Estado. También hace que la ´bola de nieve´ de los Pases y Leliqs no sea explosiva en término reales, debido a que están en más de $4,5 billones", resume Geretto.

Ahorristas buscan alternativas para volcar sus pesos y que le ganen, o al menos sigan, al nivel cada vez más amplio de inflación.

Y completa: "Así el Gobierno hace que el endeudamiento del Tesoro de corto plazo también se pueda licuar, me refiero a la parte no indexada a CER. O sea, en el actual esquema macro, así como el cepo cambiario ajusta lo dólares que faltan, la inflación ajusta los pesos que sobran".

Por lo tanto, considera que, sin una mayor inflación que la que hubo en 2021, "va a ser muy difícil" cumplir la meta de déficit fiscal del 2022 acordada con el FMI del 2,5% del PBI.

Inversiones recomendadas para cubrirse de la alta inflación

Las distintas formas de inversión recomendadas por Geretto para cubrirse de la inflación contemplan desde los plazos fijos, fondos comunes de inversión y títulos que ajustan en base a la suba de precios de la economía (índice CER).

Plazo Fijo UVA

El plazo fijo UVA es una alternativa muy difundida, donde la colocación es a un período mínimo de 90 días para poder obtener un rendimiento acorde a la inflación más 1% de premio, hecho que protege el capital del inversor de la suba de precios.

Para aquellos ahorristas que tengan un horizonte de corto plazo, se tiene la opción de pre-cancelar esta colocación a los 30 días, aunque en dicho caso no se recibiría el retorno de inflación más 1% de premio, sino la tasa de pre-cancelación, que hoy es de 36,5% anual.

Los plazos fijos UVA permiten obtener un rendimiento acorde a la inflación más 1% de premio.

Fondos comunes de inversión CER

Otra opción muy usada son los fondos comunes de inversión (FCI) ajustados por CER. Estos invierten en bonos soberanos, bonos corporativos y otros instrumentos ajustados por inflación.

"A diferencia del plazo fijo UVA, no garantiza un retorno a priori, pero son más líquidos, y en el largo plazo el retorno ofrecido no debería alejarse de la inflación, sino, inclusive, ganarle. Al margen de la liquidez, otro aspecto positivo de estos fondos es que tienen carteras diversificadas y el valor de la cuotaparte no es tan volátil, respecto a un bono CER aisladamente considerado", aclara Geretto.

Bonos CER

En cuanto a los bonos cortos, cuyo vencimiento es anterior a 2024, ofrecen un retorno nulo o negativo comparado a la inflación, por lo que se considera que "no tienen mucho atractivo" para los inversores minoristas.

Esto se debe a que les es "más conveniente" realizar un plazo fijo ajustado por UVA que rinde inflación más 1%, que invertir en dichos títulos.

En cambio, los que vencen con posterioridad al 2024 ya tienen un retorno positivo frente a la inflación.

"Por ejemplo, es el caso del denominado TX28 con vencimiento a noviembre 2028, cuyo retorno supera el CER más 4%. Además, para el caso más largo de la curva, que es el bono Par en pesos con vencimiento en 2038, el retorno sobre inflación llega al 6% aproximadamente", subraya Geretto.

Y completa: "Si bien los títulos largos no tienen tanta liquidez como los nominados a plazos más cortos, y son más volátiles, la liquidez es suficiente como para invertir montos minoristas sin inconvenientes. De hecho, el principal riesgo de estos títulos es que no se mida adecuadamente la inflación".-