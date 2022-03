Surgen nuevos tipos de cambio alternativos al blue: qué es el "dólar Mercado Libre", para qué sirve y cuál es su precio

El dólar es una de las monedas más importantes y estables, no solo a nivel local, sino en todo el mundo. A pesar de que actualmente Estados Unidos está sufriendo un fenómeno inflacionario, hecho que no sucedía hace décadas, sigue siendo una de las más fuertes y preferidas por los ciudadanos de países con monedas con escaso valor como es el caso de Argentina. Sin embargo, localmente, hay muchos tipos de cambio, como el dólar Mercado Libre.

Dólar Mercado Libre: ¿para qué sirve y cuál es su precio?

En estos últimos tiempos, las restricciones a la divisa norteamericana se incrementaron, por lo que muchas personas tratan de recurrir a diversos métodos para dolarizarse y evitar que su dinero se devalúe.

Frente a esto, el último "tipo de cambio" fue el "dólar Mercado Libre". Este dólar consiste en comprar a través de la popular empresa de ecommerce Mercado Libre un activo en dólares como puede ser una tarjeta de Amazon, Google Play, Netflix, etc, permitiéndole e las personas dolarizarse, aunque de manera indirecta, ya que estas tarjetas no se pueden cambiar por dinero físico, o al menos no de forma sencilla.

Si bien es una transacción 100% legal porque no se están comprando dólares directamente, el "tipo de cambio implícito" suele ser excesivamente alto, superando con creces incluso al dólar bolsa e inclusive al dólar blue. Los precios suelen variar, ya que depende de cada vendedor.

El tipo de cambio implícito surge de dividir el valor del saldo en dólares que recibimos y el precio que se abona.

El dólar Mercado Libre se obtiene de comprar tarjetas en dólares en la plataforma de ecommerce

Otra alternativa al dólar Mercado Libre: el dólar MEP

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), también conocido como bolsa o financiero, es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales y tiene muchas menos restricciones que comprar dólar solidario.

El dólar MEP parte de comprar un activo financiero en pesos y, posteriormente, venderlo en la divisa estadounidense. La división entre el precio en pesos y la cotización en dólares dará como resultado el tipo de cambio implícito al que se accede.

Es importante tener en cuenta que los intermediarios financieros mediante los cuales se compra dólar bolsa cobran una pequeña comisión de entre el 1% y el 2% total entre la compra y la venta de los activos.

Quién puede comprar dólar MEP

Para poder comprar dólar MEP, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Compra de dólar solidario: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días.

no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días. Empresas que recibieron el ATP: no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP.

no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP. Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH o cualquier otro plan social.

no ser beneficiario de IFE, AUH o cualquier otro plan social. Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria.

solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria. Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses. Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP.

quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP. Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, hay que contar con ingresos declarados para poder operar dólar financiero.

Quienes no pertenezcan a esos grupos podrán acceder libremente a comprar dólar MEP para proteger su capital, parcialmente, de la pérdida de poder adquisitivo.

El dólar MEP es una excelente alternativa al famoso dólar Mercado Libre

Cómo comprar dólar MEP: paso a paso

Comprar dólar MEP es muy práctico y sencillo, solo hay que seguir rigurosamente una serie de pasos.

Paso 1: abrir una cuenta en un bróker local

En primer lugar, para comprar dólar bolsa es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa o bróker local.

Actualmente, existen muchas empresas intermediarias, por lo que se recomienda navegar por el ranking BYMA que todos los meses destaca a las más grandes e importantes.

Tras escoger la que más se adapte a nuestras necesidades, tendremos que completar la apertura que es gratuita y a distancia y solo consiste en completar unos simples formularios y verificar la identidad.

Paso 2: depositar los fondos deseados

Una vez que tengamos la cuenta comitente abierta, solo habrá que depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular.

En esta instancia, hay que controlar que el CBU del bróker, que está vinculado con nuestro número de cliente, sea el correcto para evitar dolores de cabeza.

Paso 3: comprar un activo que se negocie en pesos y en dólares

Cuando los pesos ya estén en la cuenta comitente, lo próximo que hay que hacer para adquirir dólar MEP es comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato (CI).

La mayoría de ahorristas e inversores utiliza el bono GD30 porque tiene un alto volumen de operaciones y porque cuenta con el dólar bolsa implícito más estable.

Paso 4: cumplir los requisitos de "parking"

Al comprar en contado inmediato, los bonos estarán en nuestra cartera al instante, pero, para poder venderlos, habrá que esperar un día hábil (una noche), según las últimas normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por ejemplo, en una semana normal sin feriados, si compramos el bono GD30 en pesos el lunes en contado inmediato, podremos venderlo en dólares al día siguiente, es decir, el martes. No importa que no se hayan cumplido 24 horas exactas.

Paso 5: vender el activo en dólares

Luego de haber pasado un día hábil con el bono en cartera, solo restará vender el activo en dólares. Para hacerlo, hay que seleccionar la especie "D". En el caso del GD30, el título público en dólares será el GD30D. Nuevamente, también se recomienda hacerlo en contado inmediato.

Cuando hayamos realizado la operatoria, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria.

Paso 6: transferir los dólares a la cuenta bancaria

El último paso consiste en llevar la divisa de la cuenta comitente a la cuenta bancaria en dólares. Hacerlo es muy sencillo porque solo se debe completar el CBU en dólares desde la propia plataforma del intermediario financiero.

El dólar es la opción preferida de los argentinos para preservar el valor de su capital

Guía rápida para comprar dólar MEP

De esta forma, el procedimiento para comprar dólar bolsa es el siguiente:

1- Abrir una cuenta comitente en un bróker local.

2- Depositar los pesos desde una cuenta bancaria.

3- Comprar el bono GD30 en contado inmediato (CI).

4- Esperar un día hábil con el activo en cartera.

5- Vender el bono GD30D en contado inmediato (CI).

6- Transferir los fondos desde la cuenta del bróker hacia la cuenta bancaria.

Dólar MEP vs. dólar blue

A esta altura, seguramente te estás preguntando qué conviene comprar, si MEP o blue. La respuesta es sencilla.

Comprar MEP es una mejor alternativa porque no solo es 100% legal y libre, sino que también se puede hacer desde la comodidad del hogar y sin la necesidad de tener dólares billete que pueden perderse, deteriorarse o sufrir de un robo.

Además, normalmente, la cotización del dólar bolsa es más baja que la del blue, por lo que adquirir este tipo de cambio es más conveniente.

Diferencia entre dólar MEP y dólar CCL

Los medios financieros constantemente hablan sobre el MEP y el CCL, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos?

Básicamente, el funcionamiento es el mismo: tanto el MEP como el CCL nacen de comprar un activo financiero en pesos y venderlo en dólares.

Sin embargo, cuando se vende el activo "D" para hacer MEP, se negocian dólares dentro del país. En cambio, cuando se vende el activo "C" para operar CCL, se intercambian capitales con el exterior.

Debido a esto es que hay una diferencia de precios entre el MEP y el CCL: es el costo de negociar internacionalmente o, en otras palabras, de llevar y traer la plata hacia y desde el extranjero, respectivamente.

El dólar MEP se consigue a través del mercado de capitales

¿Se puede vender dólar MEP?

Afortunadamente, el dólar MEP también sirve para vender la divisa estadounidense y así poder hacernos de pesos. En este caso, el funcionamiento es justamente el inverso:

1- Abrir una cuenta comitente en un bróker local.

2- Depositar los dólares desde una cuenta bancaria.

3- Comprar el bono GD30D en contado inmediato (CI).

4- Vender el bono GD30 en contado inmediato (CI).

5- Transferir los fondos desde la cuenta del bróker hacia la cuenta bancaria.

Como se puede observar, la única diferencia para vender MEP es que, en este caso, no es necesario atravesar un "parking" de 24 horas, ya que la CNV dicta que se pueden vender dólares sin tener que esperar.

La principal ventaja de vender dólares a través de la bolsa es que se puede acceder a un tipo de cambio mucho más alto que el que ofrecen los bancos o el que se suele pagar en el mercado paralelo.

¿El dólar MEP paga impuestos?

El MEP, al igual que los otros dólares legales, es simplemente una divisa extranjera. Si están en la caja de ahorro al final del año, no pagan impuestos (Bienes Personales).

Los únicos impuestos que se pagan con el dólar MEP se encuentran en las comisiones del agente intermediario, los cuales cobran, como en cualquier otra operación comercial, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¿El dólar MEP es una buena inversión?

Muchos ahorristas argentinos suelen comprar dólar MEP como si se tratara de una inversión, sin embargo, hay que entender que las divisas no son inversiones, ya que no generan un flujo o una revalorización en moneda dura.

Por ejemplo, si compramos un dólar a $100 y más adelante lo vendemos por $150, habremos ganado $50 o un 50%, pero seguimos teniendo el equivalente a un dólar.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el dólar sufre de inflación, en menor medida que el peso argentino, por supuesto, pero la sufre. En los últimos 20 años, la inflación promedio en dólares fue del 2,85% al año, y en el último año comenzó a acelerarse, según la información provista por la plataforma de información financiera TradingView.

Esto quiere decir que, quien compró dólares hace 20 años, hoy puede comprar la mitad de cosas de las que compraba en aquel momento. De esta forma, queda claro que comprar MEP como inversión no es rentable en el mediano y largo plazo.

El dólar MEP es de los más baratos de la actualidad

¿Para qué sirve comprar dólar MEP?

Como se mencionó anteriormente, el dólar no es rentable en el mediano y largo plazo porque también pierde poder adquisitivo. Teniendo en cuenta esta información, ¿para qué sirve comprar MEP o bolsa?

En Argentina, la inflación en moneda local es tan alta y la inestabilidad económica es tan preocupante que comprar dólares ayuda a resguardar el patrimonio en el corto plazo, por ejemplo, hasta que surja una verdadera oportunidad de inversión.

Cómo comprar dólar MEP al mejor precio

El precio del MEP no puede controlarse porque depende de la oferta y la demanda del mercado, sin embargo, hay algunos factores que sí pueden dominarse.

El primero y principal es la comisión del agente de bolsa intermediario. Normalmente, los brókers suelen cobrar entre el 0,5% y el 1% de los montos negociados, pero también hay empresas que ofrecen comisión 0%.

Además, también se recomienda comprar MEP a mitad de la jornada bursátil, y no al inicio o al final, ya que en estas instancias los inversores y operadores realizan movimientos bruscos que generan alta volatilidad.