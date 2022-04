El dólar blue toca el nivel más bajo de 2022 y vuelve a precios de octubre: ¿por qué cae y qué pasará con la cotización?

Por estos días, el dólar está en baja en todas las plazas alternativas al solidario y el oficial, que son los precios que fija el Banco Central (BCRA) y que vienen en alza a un ritmo diario algo más acelerado que hasta hace un mes. Y cuando se habla de los diferentes mercados, el blue es el que ahora llama la atención por su desplome: ese dólar informal llegó este martes a posicionarse en un nuevo piso de $196.

Se trata de un precio muy significativo por dos razones principales: por un lado, porque parecía que el paralelo se resistía a perforar el piso de los $200, cosa que finalmente hizo este lunes, cuando bajó a $199, y al día siguiente ya confirmó la tendencia bajista al perder $3 pesos en un día. Por otro, porque el valor actual del blue es el que había alcanzado en octubre de 2021, previo a las elecciones legislativas, cuando había entrado en un raid alcista que preocupaba a todo el mercado.

El dólar blue está en baja y el mercado intenta explicar por qué.

Dólar blue a valores de 2021: ¿cómo leerlo?

El economista Juan Pablo Albornoz, de Ecolatina, advierte que es difícil comparar el precio de los dólares con tantos meses de diferencia en valor absoluto (la cotización), y prefiere hacerlo comparando la brecha. "Contra la brecha promedio del 2° semestre 2021, estamos poco más de 10 puntos arriba. Pero todavía estamos muy lejos de las de poco más de 50% que vimos en ese período, cuando los DEGs y los commodities cambiaron completamente las perspectivas en materia de reservas y patearon la devaluación esperada por el mercado para fin de año, aunque eso tampoco sucedió", indica.

Así, explica que "comparar $196 de octubre 2021 y $196 de hoy no me sirve para tomar decisiones", por más que cualquier persona va a la cueva y piense que está lo mismo que hace 2 años. Sucede que "el dólar a $196 de hace dos años es prácticamente el doble de caro que el blue de hoy ajustando por inflación", señala.

En consecuencia, tal como señala el economista especialista en mercado de capitales Christian Buteler, "todos los dólares están en un piso en estos días porque tuvieron una importante baja y, si le sumamos la inflación que hubo en este plazo, es mucho más fuerte la baja aún" en términos reales (no nominales únicamente).

El acuerdo con el FMI hizo que el blue entrara en etapa de calma.

El dólar en caída: los factores que lo hunden

Lo cierto es que, hoy, todos los tipos de cambio parecen estar en un piso. Esto es posible gracias a que, desde que se selló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), finalmente el dólar blue entró en una etapa de calma y la expectativa del mercado parece indicar que continuará en ese tren, al menos por algún plazo, tras un proceso fuerte de reacomodamiento que sufrió el mercado cambiario en el verano.

"Esto se debe, en primer lugar, se disipó el fantasma del 'no acuerdo con el FMI' y el escenario ultra-pesimista que el mercado cambiario llegó a barajar en la segunda quincena de enero", señala el economista de Ecolatina Juan Pablo Albornoz. Asegura que el dólar es un termómetro (no siempre perfecto) de la economía argentina y que acordar con el Fondo significó que ese termómetro no estallara por los aires.

Pero, en segundo lugar, también menciona que, desde comienzos de año, el Central viene racionalizando su estrategia monetaria cambiaria. "Redujo la emisión para financiar al Tesoro en el primer trimestre al 0,21% del PIB (versus 0,36% del PIB en igual período del 2021), un porcentaje incluso menor al promedio de los primeros trimestres de la última década excluyendo al 2020", menciona.

Asimismo, implementó sucesivas subas de tasas para los instrumentos de ahorro en pesos. La última de ellas fue el 22 de marzo pasado, cuando elevó la tasa 2 puntos porcentuales y la llevó al 43,5% anual para los plazos fijos tradicionales, lo que representa un rendimiento de 53,3% de tasa efectiva anual (TEA). Esos dos elementos ayudaron al BCRA a echar un manto de paz sobre el tipo de cambio.

Y, en tercer lugar, Albornoz menciona la estacionalidad de estos meses: caracterizados por el ingreso del mayor flujo de agrodólares del año. "El shock de commodities por la guerra en Ucrania juega a favor para el agro pero muy en contra en materia de importaciones de energía. Sin embargo, en lo inmediato significó que, a iguales cantidades de soja y maíz, al país le entren más dólares por la suba en los precios", describe.

Esta es una buena etapa para el ingreso de dólares del campo.

Un dólar paralelo más bajo y liquidación fuerte del agro

Tal como señala, el economista Federico Glustein, al Gobierno lo beneficia esta calma del dólar, sobre todo teniendo en cuenta que el mes pasado ingresaron cerca de u$s3.000 millones por el agro y se viene un ingreso mayor en breve, a medida que avance la liquidación de la cosecha de soja.

Asimismo, explica que el hecho de que se haya llegado a un arreglo con el FMI le trajo cierta calma y previsibilidad en materia económica. "Esos elementos contribuyen a la pax cambiaria, que podrá mantener salvo que haya un desbarajuste político", señala Glustein.

En ese sentido, anticipa que el gobierno puede tener un veranito cambiario de alrededor de un mes. Sin embargo, prevé que, una vez que aparezca el nuevo dato de inflación, puede tener que hacer un pequeño ajuste del tipo de cambio y acelerar su ritmo de apreciación por encima del 3% mensual porque si no va a quedar muy atrasado.

Y es que, tal como apunta Buteler, "es difícil sostener un dólar en caída con el nivel de inflación actual de alrededor del 5% mensual", pero no descarta que, en términos reales, el dólar pueda llegar a encontrar una estabilidad.

Buteler confía en que, "si el Gobierno cumple con las metas del FMI en materia de baja de la inflación y el déficit fiscal, podría lograrlo". Esto implica que el tipo de cambio crecería cercano a la inflación, pero un poco por detrás.

El dólar blue se acerca mucho al solidario en precio, lo que hace pensar en una suba nominal en breve.

¿Durará el dólar paralelo bajo con alta inflación?

Y es que considera que, en estos momentos, nominalmente, el dólar blue ha alcanzado un piso que podría mantener por algunas semanas. Así, anticipa que "puede mantenerse el límite de caída del blue en un rango de entre $190 y $200", lo que pareciera un suelo lógico para el paralelo, pero en niveles bajos.

En igual sentido, Glustein asegura que "difícilmente baje a menos de $195, aunque al ser un mercado atomizado, lo mueven fuerzas particulares".

En consecuencia, Buteler opina que no sería una mala idea para quien busca resguardo y evalúa dolarizar sus pesos, hacerlo en este moento.

Y es que Glustein prevé que, en los próximos días, elementos como un bono extra, la suba de salarios, o una temporada de viajes, como Semana Santa pueden aumentar un poco la demanda del blue y hacerlo mover un poco. Después de eso, espera que, si el solidario se le acerca mucho, va a volver a subir porque el blue no debería estar más barato que ese tipo de cambio.