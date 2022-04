Dólar hoy | El blue se aleja de los $200 y el oficial crece: ¿qué factor a corto plazo podría poner presión?

Aunque los ojos del mercado estan puestos en cómo podría escalar el precio del dólar blue. que según algunos cálculos podría alcanzar a fin de año los $320, de momento, la tendencia bajista proyecta todo lo contrario. En tanto, el MEP y el CCL siguen oscilando en torno a los $190 y el oficial continúa creciendo de a pocos centavos con el paso de las ruedas.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Actualmente, el dólar blue se negocia con una punta vendedora de $197 y una compradora de $194.

Si bien un dólar blue consolidado por encima de los $200 puede llegar a asustar a los argentinos, hay que contemplar que la inflación fue más alta en los últimos meses y prácticamente en los últimos años, por lo que, en términos reales, todavía no se alcanzan los valores de octubre de 2020, cuando el dólar llegó a $195, lo que equivaldría a un tipo de cambio actual de más de $330.

Cuánto están los dólares financieros

En la jornada actual, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), el cual se obtiene de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares localmente, cuesta alrededor de $190, tomando como referencia el título público GD30 por ser el de mayor volumen de operaciones.

Por otro lado, el dólar CCL (Contado Con Liquidación), que funciona de la misma forma que el MEP, pero liquidando los dólares en otro país, se aproxima a los $190.

El dólar blue se aleja cada vez más de los $200

Las reservas del BCRA dictan las reglas

En las últimas jornadas, el dólar blue comenzó a caer contundentemente hasta marcar nuevos mínimos del año. A su vez, los dólares financieros MEP y CCL continuaron oscilando en la franja de los $190, un valor "aceptado" por el mercado. Sin embargo, el BCRA y sus frágiles reservas atentan contra esta estabilidad cambiaria.

En concreto, Diego Matianich, jefe de Investigación en Inversor Global, comentó que "a corto plazo, lo que podría poner presión al dólar es la imposibilidad del Banco Central para acumular reservas a pesar de la gran liquidación de exportaciones por parte del campo (debido a la suba del precio de las materias primas)". "Según tengo entendido, el BCRA estaría vendiendo divisas en el mercado de cambios, lo que deteriora sus reservas", agregó el economista.

Al ser consultado sobre el vínculo entre dólar libre y BCRA, el especialista sostuvo que "el tipo de cambio libre se rige más que nada por expectativas, independientemente de lo que lo haga el BCRA. En la medida que no se vea un horizonte claro en la política monetaria y un reordenamiento de las variables macro, los dólares libres van a tender a subir. La calma en los dólares libres está condicionada por la suba de tasas y el mayor atractivo de los instrumentos en pesos que ajustan por inflación. Esto puede continuar en el corto plazo pero la historia demuestra que, tarde o temprano, el dólar se despierta y no avisa".

A su vez, añadió que "a mediano plazo, el factor que determinará la devaluación (o no) de la moneda es la capacidad del Gobierno para controlar la inercia inflacionaria que no parece detenerse". "Según el REM, la inflación para diciembre de 2022 rondaría el 55% anual y me parece que se queda corto. El piso podría estar cómodamente por encima del 60%. Pensar en un dólar quieto en este contexto es poco factible si Argentina quiere seguir siendo competitiva", concluyó Matianich.

El dólar MEP sigue oscilando en la franja de los $190

Cuál es el precio de los dólares oficiales

En este momento, el dólar divisa, el tipo de cambio que se negocia en el mercado mayorista, tiene un precio de $111,83. Por otra parte, el dólar oficial o dólar minorista se comercializa a $117, de acuerdo a la información provista por el sitio web oficial del Banco Nación.

De todas formas, es importante recordar que este dólar solo sirve como referencia para conocer la situación cambiaria del país para la gran mayoría de las personas porque, para poder dolarizarse "oficialmente", hay que pagar un 30% más de Impuesto PAIS y un 35% de retención de Ganancias. Así, surge el dólar solidario que actualmente cuesta $192,63.

La cifra puede variar ligeramente según el banco en donde se lo opere. Además, tampoco se recomienda comprar este dólar porque solo está permitido un máximo de u$s200 por mes y luego no se pueden adquirir los demás dólares libres o realizar otros movimientos bursátiles específicos.

Así está la brecha cambiaria

En la rueda de hoy, las brechas cambiarias, contemplando el dólar oficial frente al resto de dólares, quedan de la siguiente manera: