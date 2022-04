Se derrumbaron las acciones de Netflix: ¿es momento de entrar a comprar?

La caída de más del 35% en el precio de las acciones de Netflix, tras difundirse su balance, genera dudas entre los inversores respecto a si este importante descenso en su cotización puede ser una oportunidad, o no, para comprar estos papeles.

La plataforma streaming perdió 200 mil suscriptores en el primer trimestre del año, según los datos presentados en su balance del martes pasado, cifras por debajo de las proyecciones que había realizado la empresa, que esperaba incrementar las cuentas a 2,5 millones.

A ello se le sumó que la propia compañía reconoció que la pandemia "nubló" su visión del negocio.

Estos números generaron que las acciones de Netflix se derrumben 35% en la jornada del miércoles en Wall Street, para cerrar a un precio de u$s226.

Una referencia que representa un descenso de u$s122 por papel desde que se conoció la noticia 24 horas antes, cuando cotizaba a u$s348,61, y cuando el valor de mercado de esta firma era de u$s154.878 millones.

Hoy, tras la reacción del mercado, la compañía de servicios de contenido audiovisual pasó a valer u$s100.490 millones. Una pérdida de u$s54.000 millones en menos de un día.

Las acciones de Netflix se desplomaron 35% el miércoles, y genera dudas en los inversores esta empresa.

Otros datos duros para Netflix

Por lo visto, el golpe para Netflix fue duro, y fue la consecuencia que reflejó, por primera vez en diez años, una caída en el número de suscriptores.

A ello se agrega la decisión de la empresa de cerrar el servicio en Rusia, como consecuencia de la invasión de este país a Ucrania. Una medida que le generó una pérdida de 700.000 suscriptores.

Y también reportó que reportó que el crecimiento de los ingresos se ha ralentizado considerablemente.

"De esta manera, las ganancias obtenidas principalmente durante la pandemia, ocultaron algunas de las fallas en el modelo de negocio", dice Damián Vlassich, analista de Research de IOL invertironline.

De hecho, la propia compañía se sinceró: "El Covid nubló nuestra visión haciendo crecer de manera significativa nuestros ingresos durante 2020".

¿Es momento de comprar acciones de Netflix?

Para los inversores, cada vez que en el mercado el precio de un papel retrocede más de 35%, como pasó con Netflix, puede transformarse en una oportunidad de compra de sus acciones.

Netflix perdió en el primer trimestre unos 200 mil usuarios. La primera caída en 10 años y alerta por fallas en el modelo de negocio.

En este caso, los analistas consultados por iProfesional, mostraron sus dudas respecto al momento de la compañía para apostar por la misma.

Esto se vincula a la mayor competencia que afronta esta plataforma, las críticas por el bajo nivel de sus contenidos, el aumento del uso de cuentas compartidas y la dificultad de incrementar el número de suscriptores en algunos mercados.

En conclusión, para Gustavo Neffa, analista de mercados de Research for Traders (RfT), en este momento "no compraría Netflix porque el impacto es muy grande. Es una empresa de crecimiento que no crece, eso no se digiere de un día para el otro", afirma.

Incluso, cita como claro ejemplo al último balance de Facebook, donde la cotización de este papel "siguió bajando".

Otro analista consultado por iProfesional, que trabaja para un fondo de inversión estadounidense, sentencia: "Personalmente, no compraría Netflix".

Al respecto, Pablo Arriazu, economista y analista de mercados internacionales, también sentencia: "No es recomendable comprar cuando una acción, por el motivo que sea, entra en ´falling knife´ (caída libre). Se debe esperar a que se asiente su precio".

Sin embargo, considera que sí es "una buena estrategia hacer un seteo de opciones bi-direccional a un plazo vista de 30 a 50 días, para estar posicionado al castigo o corrección que tenga el papel, y monetizar inmediatamente. Luego de un tiempo, ahí sí vería de comprar a la acción directa".

Para la mayoría de los analistas de mercado, no es momento de entrar en una empresa en la que aún no se sabe si tocó su piso.

Una oportunidad a Netflix

Más allá de los datos pesimistas en el presente de Netflix, no todos los operadores del mercado son tan terminantes en la decisión de no apostar, por el momento, en esta plataforma de streaming.

"Mejoraron sustancialmente sus múltiplos. La empresa está quedando en valor. Para darnos una idea, la firma está mucho mejor que en 2019 en generación de caja y ventas, además de usuarios, pero los precios están igual", sostiene Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Y acota: "Obviamente, lo que cambió todo fue la guía que muestra en el corto plazo (3 a 6 meses). La empresa ahora tiene una apuesta fuerte en capturar a todos los usuarios que toman prestado la contraseña de otros usuarios. Esa es, de ahora en más, el cambio de estrategia que está encabezando".

En resumen, Mazza opina a iProfesional que "hay cierta exageración en la baja" en el valor de las acciones de Netflix. Por lo que "no sería tan tajante" en sugerir no comprar.

Su recomendación para los ahorristas no es tener como estrategia "comprar todo a un precio, sino ir armando lentamente una posición entre abril y octubre de este año".

Es decir, empezar a sumar papeles a estos precios, y repartir las compras en 4 puntos de entrada diferentes para mitigar riesgos: abril, junio, agosto y octubre en partes iguales, para capturar el día después a las elecciones americanas.

"A estos precios puede bajar más la acción de Netflix, pero hay puntos de entrada", indica a este medio.

Entre los fundamentos que tiene esta empresa como positivos, a miras a futuro, Vlassich menciona, por ejemplo, que el beneficio por acción informado en el balance presentado fue de u$s3,53, cifra que "superó considerablemente el consenso de mercado que esperaba u$s2,89, pero reflejó una caída aproximada del 6% respecto al informado en el primer trimestre de 2021".

Te puede interesar Nueva tasa de interés para plazo fijo tradicional: esto rinden $100.000 colocados a 30 días

Además, los ingresos de Netflix en el primer trimestre totalizaron los u$s7.870 millones, lo que, "si bien representa un crecimiento de casi el 10% interanual, se ubica por debajo de las expectativas de mercado", finaliza el analista.