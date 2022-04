El dólar blue y una tensa calma, ¿acelera o sigue el veranito cambiario?: la visión de la City

El dólar blue y las divisas financieras paralelas (el MEP y el Contado Con Liquidación) que se negocian en el ámbito bursátil se despertaron de la siesta y empezaron a mostrar una leve tendencia alcista luego de varias semanas de estabilidad. La suba se da luego de conocerse que la inflación de marzo fue 6,7%, y tras el anuncio del ministro de Economía Martín Guzmán del otorgamiento de bonos para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

El dólar blue fue el que más rebotó. Este miércoles 20 de abril cerró en $199,5 para la venta, lo que implica un alza de $1,50 frente a la jornada previa, que se suma al repunte de $3 pesos que había registrado el martes, por lo que acumula una suba de $4,5 en lo que va de esta semana.

De esta forma, el valor del blue quedó al borde de la barrera psicológica de los $200, se convirtió otra vez en el dólar más caro del mercado, y la brecha con la divisa mayorista oficial que finalizó en $113,96 se ubicó en 75,06%, la más alta en 12 días, aunque aún lejos del pico de 110% que tocó a fines de enero cuando había incertidumbre acerca de un acuerdo con el FMI.

El dólar CCL y el MEP también registraron subas en torno al 2% y cerraron a $194,66 y $195,24 respectivamente.

Para los analistas de mercado consultados por iProfesional los dólares paralelos ya tocaron un piso, atribuyen la incipiente suba a varias causas y estiman que las divisas paralelas saldrán del letargo, aunque no prevén un salto abrupto en el corto plazo.

Dudas sobre más emisión por los bonos a sectores vulnerables despertó a los dólares paralelos, según algunos analistas

¿Cuáles son las causas de la suba del dólar blue?

El economista Federico Glustein evaluó a iProfesional que "las causas de la suba del blue son diversas".

"Por un lado, la inflación de marzo del 6,7% junto a la perspectiva de un piso del 5% para abril hicieron que el Gobierno anuncie medidas económicas que son de incorporar ingresos a diversos sectores, que representan mayor emisión monetaria y presionan a la demanda del paralelo, en pequeñas cantidades de erogaciones pero en gran número de jugadores, con lo cual le da un impulso", explicó.

Por otro lado, el economista sostuvo que "la depreciación del 4% del dólar oficial, que muestra una aceleración del crawling peg, motorizó al dólar solidario a llegar a los casi $196, por lo que estando el blue más barato, tarde o temprano, iba a reaccionar para posicionarse nuevamente arriba".

Asimismo, Glustein aseveró que "con eventuales nuevos impuestos anunciados por el gobierno los agentes comienzan a dolarizar sus carteras, por ello, no solo subió el blue sino también los financieros, a pesar de los resultados de la cosecha y el superávit de la balanza externa"

En sintonía, el analista Gustavo Ber atribuyó el alza de los dólares paralelos "a las preocupaciones que despierta una posible mayor emisión monetaria a partir de los últimos anuncios económicos".

La inflación y las medidas que incrementan el gasto público son presiones extras para el dólar blue

Un dólar calmo no es sostenible con esta inflación

Ber consideró que "el dato de la inflación de marzo de 6,7% contribuyó a despertar a los dólares financieros".

En ese sentido, el analista financiero Christian Buteler aseguró que la principal causa por la que "el dólar sube y va a subir es porque seguimos con el mismo nivel de cepo y el resto de los precios de la economía están volando".

Buteler enfatizó que tras el pico que habían tocado a fin de enero "hace dos meses que venían bajando los dólares paralelos, en algún momento tenían que rebotar porque no es sostenible un dólar a la baja o estable con una inflación del 6% mensual".

"No cambiaron las condiciones básicas de por qué el precio de los dólares alternativos están como están, seguis con escasez de reservas, con un nivel de cepo fuerte, lo único un poco a favor es que han subido algo las tasas de interés y entonces eso reditúa un poco más quedarse en pesos, y que no están emitiendo tanto. Eso puede justificar un poco lo que ha pasado durante este trimestre pero eso no lo va a mantener estable todo el año", argumentó.

Buteler dijo que era esperable que "en algún momento los dólares se iban a despertar y empezar a tener movimientos más acorde a la inflación".

Un factor clave para le evolución de los dólares paralelos será lo que ocurra con la acumulación de reservas

Alerta en la City por las reservas del BCRA

Por su parte, Jorge Viñas, portfolio manager de Toronto Trust, juzgó que en la suba de los dólares financieros "la clave pasa por las reservas, más que por los anuncios económicos".

"Un factor importante para determinar si es el inicio de una nueva tendencia alcista es lo que ocurra con la acumulación de reservas en esta temporada alta de liquidaciones. En la medida que no se verifique una compra de reservas acorde a la estacionalidad, la presión alcista sobre los tipos de cambio financieros puede acentuarse", vaticinó.

El Banco Central debió vender este miércoles en el mercado oficial de cambios u$s 35 millones para abastecer la demanda.

Así, la entidad monetaria en lo que va del mes acumulan apenas u$s 130 millones de compras netas. El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios remarcó que ese escaso monto "vuelve a poner dudas sobre la posibilidad de que al final de abril el saldo de intervención mejore los resultados del mes anterior (saldo comprador de u$s 275 millones).

Los economistas alegan que el escaso nivel de dólares que está acumulando el BCRA en abril, pese a que ya entramos en la temporada alta de oferta por la liquidación de la cosecha gruesa, es preocupante porque si la entidad monetaria no logra incrementar el volumen de compra dólares, podría correr riesgo el cumplimiento de acumulación de reservas que contempla el acuerdo con el FMI, y eso presionará sobre el mercado cambiario.

La calma cambiaria continuaría durante el ingreso de divisas de la cosecha gruesa, según los analistas

Dólar blue: ¿se terminó el veranito cambiario?

Para Ber, "a raíz del apetito por el "carry-trade" y la estacionalidad en la oferta de divisas, los dólares financieros deberían lateralizar a corto plazo, aunque la nominalidad los irá empujando para arriba en el tiempo, tras testear un piso en la zona de los $190".

A su criterio, "tras la liquidación del campo, los dólares financieros podrían volver a ubicarse por encima de los $200 a partir de la elevada nominalidad de la economía que actúa de fondo".

Buteler pronosticó que los dólares van "a tener fluctuación pero con una tendencia al alza".

"Hay tres puntos a seguir: cumplir con la meta de déficit del FMI, cumplir con la pauta monetaria, y rollear la deuda en peso. Mientras esa tres las vayas manteniendo no veo que la paz cambiaria pueda romperse", planteó.

El analista aclaró que "paz cambiaria no significa que los dólares se van a quedar quietos, sino que se muevan al ritmo de la inflación".

En ese marco, Buteler advirtió que "si en algún momento no cumplis las metas, y se vuelve a desbocar en lo monetario, ahí la presión sobre el dólar va a ser mayor".

Por eso, el analista subrayó que "hay que ver cómo financian el bono que anunciaron, si lo financian dentro de lo pactado con el FMI y no hay cambio de metas por eso podemos seguir manteniendo la paz cambiaria".

Por su parte, Viñas afirmó que "un factor importante que influyó en la baja reciente de la brecha cambiaria es la mejora de todas las monedas de Latinoamerica, con el real brasileño a la cabeza, impulsada por la tendencia alcista de los commodities" .

"En la medida que este factor persista o se acentúe, puede extender 'el veranito' cambiario acá. Pero si se revirtiera la suba de commodities y la apreciación de las monedas de la región, potenciaría el rebote de la brecha cambiaria", analizó.

A su vez, Glustein alegó que "el contexto hizo despertar al blue de una siesta de varios días y es probable que siga subiendo en los próximos días algunos pesos más".

No obstante, el economista dijo que "no podría aventurar una tendencia alcista sostenida sobre todo teniendo en cuenta que hay inflación en dólares y los grandes jugadores están indexando sus carteras, y que la cosecha y el alza de las comodities juegan a favor del escenario global para la situación económica local, por ende, podría neutralizar fuerzas y evitar una suba excesiva".

A su criterio, lo que podría alterar la calma cambiaria sería que "haya una inflación mayor a la esperada en el corto plazo o factores políticos que hagan agitar el ambiente y produzcan un salto brusco en algún momento".

Te puede interesar Nueva tasa de interés para plazo fijo tradicional: esto rinden $100.000 colocados a 30 días

Para Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI)"muy probablemente el tipo de cambio bursátil, el CCL o el dólar MEP sigan subiendo porque tuviste meses de fuerte inflación en pesos que no se trasladó a dólar, y como la caída de la demanda de pesos se mantiene, seguirá siendo una presión a la suba del dólar, más aún cuando no hayan más liquidaciones de moneda extranjera, ahí es inevitable la suba el tipo de cambio".