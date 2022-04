Elon Musk pasó la gorra y obtuvo u$s45.000 millones para quedarse con el 100% de Twitter: ¿podrá comprarlo?

El dueño de Tesla, Elon Musk, que viene de festejar los resultados del último trimestre de su compañía estrella, ha reconocido abiertamente que está valorando lanzar otra ofensiva para hacerse con el control de Twitter y, para ello, ya ha recibido financiación por un total de 46.500 millones de dólares.

El magnate estadounidense ha cerrado un préstamo por un total de 25.500 millones de dólares, incluido una línea de crédito de u$s12.500 millones contra sus acciones de Tesla.

La operación que estuvo liderada por Morgan Stanley, que es su asesor financiero incluyó a varios bancos internacionales. Por otra parte, Musk informó que él mismo proporcionaría u$s21.000 millones de capital para el acuerdo, según consta en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el jueves.

De concretarse la compra de la firma del pajarito, ésta sería una de las transacciones apalancadas con deuda más grandes de la historia de Wall Street.

Las acciones de Twitter continúan cotizando al alza en Wall Street

Musk consiguió el dinero para comprar Twitter: el segundo round

De esta manera, se está ingresando en el segundo round de la OPA (Oferta pública de adquisición) que de manera agresiva comenzó Musk para hacerse con la red social. El primer episodio fue la semana pasada, cuando ofreció 54,2 dólares por acción (cerca de u$s43.000 millones).

La respuesta de Twitter fue contundente y buscó defenderse de los planes de Musk poniendo en marcha la estrategia conocida como "píldora venenosa", que tiene como objetivo diluir las participaciones en la compañía. La maniobra dificultaría a Musk hacerse con más del 15% durante al menos un año, al permitir a otros poseedores de títulos adquirir más acciones con descuento.

Más allá de esta iniciativa, el Directorio de la plataforma aún no se ha sentado oficialmente a negociar, ya que si bien ha reconocido haber recibido la propuesta actualizada de Musk, aún no ha dado ninguna respuesta formal más allá de reiterar su "compromiso" a llevar a cabo "una revisión cuidadosa, exhaustiva y deliberada" de la oferta.

En cuanto a la respuesta del mercado, este viernes Twitter cotizaba con una leve suba en Wall Street, pero ya suma un alza de más del 18% desde que Musk entrase con fuerza en el capital de la compañía a comienzos de abril.

Sin embargo, su capitalización ha decaído notablemente desde el primer trimestre del año pasado, cuando se situó en su valor máximo histórico. En 2021, Twitter perdió 221 millones de dólares, lo que supuso una mejora significativa para las cuentas de la empresa, que el año anterior había perdido cinco veces más dinero.

Desde aquel momento el dueño de Tesla cuenta con el 9% de la red social y es el principal accionista y su idea es lograr el acuerdo ofreciendo una prima del 18%.

Su plan de negocios incluye la posibilidad de retirar la acción del mercado porque según él, para liberar todo si potencial "Twitter necesita convertirse en una empresa no cotizada".

Musk lanzaría otra ofensiva para hacerse con el control de Twitter

"Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada" explicaba la carta enviada por Musk a Bret Taylor, presidente de Twitter.

La actual situación de Twitter viene despertando el interés de varios fondos de inversión que querrían sumarse al asalto por la red social, ya sea de la mano de Elon Musk o formando parte de una oferta alternativa.

Te puede interesar Nueva tasa de interés para plazo fijo tradicional: esto rinden $100.000 colocados a 30 días

Dentro de este grupo se contaría Apollo Global, que es la dueña de Yahoo, que según The Wall Street Journal se habría contactado con la plataforma para hacerle conocer su predisposición para entrar en la operación.