Twitter: ¿el ahorrista va a poder invertir en acciones tras la adquisición de Elon Musk?

La compra de Twitter por parte del millonario Elon Musk desata en los inversores una serie de preguntas respecto a si podrán aprovechar este "envión" empresarial para obtener ganancias interesantes con las acciones de la red social.

La "mala" noticia para los ahorristas es que el magnate cofundador de PayPal y Tesla adquirió el total de las acciones de Twitter en un agresivo precio final de u$s54,20 por papel, lo que llevaría a retirar a la compañía de la Bolsa y transformarla en una firma privada.

Claro, para que ello se concrete se deberá esperar la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en una operación que podría representar un monto global de un total de u$s44.000 millones.

Por ende, la única opción que le quedaba al ahorrista hasta que se confirme la transacción, dentro de unos 2 o 3 meses, era hacer un arbitraje respecto a la cotización inferior que actualmente presenta la firma en el Nasdaq de Wall Street.

Elon Musk adquirió el paquete accionario completo de Twitter por unos u$s44.000 millones. Falta la aprobación de las autoridades.

Acciones de Twitter, oportunidad por minutos

Cabe recordar que este lunes, al difundirse que el directorio de la firma aceptó la oferta de Musk, las acciones de Twitter dejaron de operar, para cerrar en ese momento a un valor de u$s51,70, y finalizar la jornada con un alza de 5,7%.

Es decir, presentaban una "ventana" para hacer una diferencia superior a los 2 dólares por acción respecto al precio ofertado por el empresario millonario. Aunque, en la práctica, esto fue impedido por el mercado, apenas se confirmó el acuerdo de partes, cuando se decidió frenar la cotización de esta red social.

"Musk compró toda la empresa y pasa a ser privada. El spread de la cotización de la acción en menos de u$s52 respecto al valor de compra en u$s54,2, representa el riesgo de que la transacción se caiga. Hasta que frenaron su operación, era un trade de 2 dólares apuntando al éxito. Es decir, no hay más Twitter a futuro para los inversores", dice a iProfesional Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment.

Para Gustavo Neffa, economista y analista de Research For traders (RfT), el precio de la acción fue inferior al precio que pagará Musk porque entran en juego el tiempo de espera y los factores regulatorios del mercado de capitales.

"Hay tiempos, que pueden ir de los 2 a 3 meses, en los que se inmoviliza el dinero, y además hay temas regulatorios que se deben ver cómo avanzan. Las autoridades pueden llegar a decir que Elon Musk es ahora el ´zar de la información´, que concentra poder, entonces puede ir para atrás la operación por esa posibilidad. Habrá que esperar", dice este experto.

Por ende, para aquellos ahorristas que ya tienen acciones de Twitter en cartera, el consejo de los expertos es mantenerla y esperar que la rescate Elon pagando los u$s54,20 por papel.

Las acciones de Twitter cerraron en la Bolsa a u$s51,70, mientras que Musk las compró por un valor de u$s54,20 por papel.

Elon Musk y la estrategia de comprar Twitter

El antecedente reciente es que el empresario multimillonario ya había comprado 73 millones de acciones de Twitter el pasado 4 de abril, lo que representó el desembolso de unos u$s3.400 millones.

Por lo que ya contaba con un 9,2% de la participación en la firma, según datos de la SEC.

Con esa noticia, las acciones de la red social pasaron a inicios de abril desde u$s39,3 hasta un máximo de u$s52,9, horas después de conocerse la primera compra accionaria de Musk.

Días después los papeles se estabilizaron en torno a los u$s47 por unidad. Y en las últimas horas, tras los rumores de la compra agresiva del también Ceo de Tesla, escalaron hasta los mencionados u$s51,7.

Dos opciones para Twitter que se esperaban en la previa

En la previa al anuncio de compra total del lunes 25 de abril, "habíamos establecido dos opciones con el board (directorio) de la empresa", relata a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

La primera de ella era si aceptaba el directorio la oferta pública con cláusula colectiva, como se hace con los canjes de deuda, y Musk llegaba a determinado porcentaje de lo emitido, para asegurarse el retiro de cotización.

Los inversores que alcanzaron por apostar en Twitter, hasta que se canceló su cotización, pudieron obtener un arbitraje de 2 dólares por acción.

"Por ejemplo, con la compra del 75%, Twitter dejaba de cotizar y no hay casi nada para ganar de esa operación. Máximo 6% de la oferta que haría final. No más de 54 dólares", cita Mazza.

Y agrega: "Lo mejor para el inversor era que Musk tenga el control de la empresa pero que siga cotizando. En ese caso, la firma iba a estar varias semanas o meses cotizando al límite máximo de la oferta, hasta que se concrete, y luego podría liberarse para arriba o para abajo".

La segunda alternativa que se esperaba desde Bull Market en la previa al anuncio oficial de Twitter, era que Musk había manifestado públicamente que quería el control total de la empresa, y que sea privada.

"Esto era de público conocimiento y era el objetivo de la oferta originaria y emparchada que negoció con el board. En ese caso, lo máximo que tenía para ganar la red social por mercado era el 6%", había anticipado esta sociedad de Bolsa.

En todos los escenarios, se esperaba que las acciones de Twitter se congelen durante varias semanas mientras la OPA se realiza.

"Se dio la peor combinación, que es la primera opción analizada, al transformarse en empresa privada. Por eso no es recomendable, porque no capturaremos todas las reformas que hará Elon Musk en la compañía", resume Mazza.

Con Elon Musk, el desafío de Twitter es dejar de perder dinero y generar un crecimiento de su negocio.

Twitter, un negocio con interrogantes a futuro

La apuesta del magnate en comprar Twitter, por el momento, es todo un interrogante. Lo cierto que la realidad de la empresa es preocupante.

"En 2018 y 2019 la empresa generó ganancias, pero en 2020, a pesar de la pandemia, siguió con su facturación pero perdió alrededor de u$s1.000 millones. Y en 2021 también facturó u$s5.000 millones pero perdió unos u$s200 millones. Entonces, hace dos años que Twitter pierde plata y vale más de 7 veces de sus ventas", advierte a iProfesional Mauro Cognetta, analista financiero de Global Focus Investments.

La conclusión, acota este experto, es que "a mí me gustan los negocios que generan plata, free cash flow, y esto no lo está haciendo, por lo pronto, esta red social. Hay que ver qué impronta le dará a la generación de recursos Musk. Entonces, para un perfil conservador, me mantengo escéptico que lo pueda llegar a cambiar, y encima existen otras oportunidades más rentables en el medio para invertir".

Por lo pronto, el pago que realizará Musk para adquirir Twitter será de alrededor de u$s23.000 millones mediante un préstamo, mientras que otros u$s22.000 millones provienen del patrimonio personal del propio empresario, informan agencias de noticias.

Para analizar cuál es el impacto que puede llegar a tener la presencia y participación del multimillonario en esta compañía, Damián Vlassich, analista de Research de IOL invertironline, detalla que, desde un punto de vista corporativo, "Twitter se encuentra bajo cierta presión para acelerar la creación de nuevos productos".

Y completa: "Es aquí donde la figura de Elon Musk cobra vital importancia. No debemos olvidar que el excéntrico empresario ha logrado ubicar a Tesla como en la principal productora de autos eléctricos a nivel mundial, desarrollando al mismo tiempo tecnología de punta con el objetivo de que en un futuro, no muy lejano, sean finalmente posibles los autos totalmente autónomos".

En definitiva, "es lo realizado por este empresario en sus otras compañías lo que tracciona de forma positiva a la acción de Twitter. Es decir, el potencial que puede llegar a tener la red social que cuenta con casi 400 millones de usuarios alrededor del mundo, en manos de una de las mentes más innovadoras en estos momentos".