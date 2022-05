Tener dólares bajo el colchón es mal negocio: dónde invertirlos para no perder ante la inflación

La inflación erosiona el valor de los billetes en el colchón. Y los dólares no se salvan, sobre todo frente a niveles de suba de precios récord en Estados Unidos.

"En 10 años la pérdida de poder adquisitivo fue del 25%. Por tanto, tener los dólares en el colchón, no es un buen negocio", indicó Mariano Otálora, conductor del programa Qué Hacemos con los Pesos (A24).

Asesores de inversiones como Paula Bujía consideran que para evitar esta situación y poder invertir los dólares, "apuntaría a la adquisición de obligaciones negociables en dólares de corporaciones de primer nivel como Pan American Energy que rinden alrededor del 6% anual en dólares."

"También -continúa- pensaría en TGS. Son firmas que generan dólares genuinos. Y un poco más arriesgado podría ser YPF con un rendimiento de aproximadamente el 12% anual. Siempre hay que tener en cuenta que sean firmas que tengan capacidad de pago al final".

Invertir los dólares en oro o en bonos

"Por otra parte, el oro, por definición siempre es reserva de valor. Hay forma de acceder a acciones que producen oro vía Cedears como Barrick o Yamana. Todos los activos reales, son un buen refugio contra la inflación, sacando de esto a los inmuebles en Argentina", indicó Bujía en Qué Hacemos con los Pesos (A24).

Por definición, el oro siempre es una reserva de valor

"Asimismo hay fondos de bonos corporativos emergentes. Los latinoamericanos están muy bien. Y están rindiendo un 6 ó 7%. Significa buen rendimiento con bajo riesgo", agregó la asesora de inversiones.

Los ETF, buena inversión para los dólares

En esta línea Soledad López, de Rava Bursátil, considera que los ETF son una buena herramienta. La especialista remarcó que "las acciones siempre le ganaron a la inflación en estos años marcados".

Hay sectores como el tecnológico, que la suba de tasas le impacta directamente. Por tanto es riesgoso a corto plazo invertir en estas empresas. Y fuera de lo que es el sector oro antes mencionado, hay empresas de consumo básico de primer nivel, listadas en el ETF XLP, que son defensivas y ajustan por inflación. Por tanto son una buena alternativa. Y en este caso uno puede comprar el fondo y comprar toda esta línea de empresas.

El dólar, un refugio que necesita otro refugio

Para quienes no tienen la sofisticación de acceder a los mercados, el dólar es el refugio. Pero nos damos cuenta de que hay que buscar un refugio al refugio.

Por otra parte, dentro de lo que es la economía real y el mundo pyme, el economista Gustavo Lazzari indicó que "para quienes no tienen la sofisticación de acceder a los mercados, el dólar es el refugio. Pero nos damos cuenta de que hay que buscar un refugio al refugio".

"Muchas empresas utilizan el ahorro en dólares, como suplente alternativo de la escasez del capital de trabajo. Muchas explicaciones de la caída del blue se funda en que las empresas salen a vender los dólares porque no tienen liquidez. Damos por sentado en este país que hay un sector de 600.000 pymes argentinas que están de espaldas a los bancos, porque no pueden acceder al financiamiento. Por tanto se manejan comprando dólares y vendiéndolos cuando los necesitan. Estimo que no menos de un tercio de las empresas no tienen acceso al sistema financiero", concluyó Lazzari.