El dólar CCL se convirtió en el más caro: por qué preocupa al Gobierno y qué puede pasar con la cotización

Desde noviembre del año pasado, el Banco Central (BCRA) retiró su intervención del dólar Contado Con Liquidación (CCL) que se hace contra bonos AL30 y GD30 y ese mercado se emparejó con los llamados "libres" (el blue y el SENEBI) a partir de ese momento. En el verano, este dólar tuvo una fuerte suba al igual que las demás cotizaciones, luego bajó a niveles de $190, pero en las últimas jornadas viene mostrando cierta volatilidad: llegó a los $210 esta semana y, aunque cayó, se mantiene en torno a ese valor y sostiene así una brecha con el oficial cercana al 80%. ¿Qué pasa con el Contado Con Liqui por estos días y qué vendrá para este tipo de cambio?

Según explica a iProfesional el economista y director de Epyca Consultores, Martín Kalos, el CCL es un dólar clave para la política monetaria porque "se trata de un tipo de cambio legal que permite comprar en pesos bonos de la Argentina y venderlos en moneda estadounidense en el extranjero, con lo cual se usa para sacar dólares al exterior". Para operarlo, hay que poseer una cuenta bancaria en el país de destino de los fondos.

Dólar CCL: ¿cómo funciona y por qué se mueve?

El precio del CCL es algo superior al del dólar oficial porque se utiliza para operatorias que no se pueden realizar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y, tal como señala Kalos, "el volumen de esa plaza es, en consecuencia, muy inferior al del mercado oficial". Eso implica que, con poco dinero, se mueva muy fácil el precio y el ingreso de compradores o vendedores altera la aguja rápidamente.

Por eso, en el último tiempo, se ven movimientos bastante marcados en esta plaza. Kalos señala que, "en la coyuntura actual de crisis, sigue habiendo una cobertura frente al riesgo ante la incertidumbre reinante en la política y un tipo de cambio oficial que se atrasa mes a mes".

Las trabas al dólar que hay en el mercado oficial hacen que muchas operaciones se trasladen al CCL.

Según señala el economista, lo que sucede es que, ante esa realidad, ir al dólar CCL y sacar divisas del país es una alternativa de cobertura que eligen muchas personas que buscan estrategias de ahorro a largo plazo, no en el corto tiempo.

"Sucede que, un mercado en el que existen tantas trabas para acceder al dólar le pone un límite fuerte a la amenaza de un escenario cambiario inestable. Pero con las reglas de juego ya sobre la mesa, como las tenemos hoy, la posibilidad es que la economía se normalice o que haya una crisis nueva", indica Kalos. Y, en este último escenario, estar resguardado en dólares y con los fondos en el exterior terminaría siendo un buen negocio.

En igual sentido, el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, apunta que "la falta de horizonte y la incertidumbre alrededor de un posible cambio de gobierno en 2023 y de lo que pueda pasar con la deuda en pesos posterga la estabilización de la economía".

El CCL es el dólar más caro, por lo que la brecha con el oficial es la mayor del mercado hoy.

La brecha entre el dólar CCL y el oficial

Así es como, uno de los síntomas de esa realidad es la brecha cambiaria del 80% que hay hoy entre el CCL y el oficial, que aumentó en el último tiempo. Garay Méndez recuerda que, en plena negociación con el FMI, como se dio en enero y febrero, la brecha llegó a ubicarse por encima del 100% y anticipa que difícilmente veamos esos niveles otra vez si el Gobierno cumple con las metas fijadas con el organismo.

Sin embargo, advierte que hay un riesgo de que las metas no se cumplan si el déficit no se baja, o no se logra acumular reservas, algo que preocupa si se tiene en cuenta que durante los primeros cuatro meses el BCRA solo logró comprar u$s160 millones, y "eso se traslada a la cotización del CCL".

Así, Mateo Reschini, Senior Research Analyst de Inviu, apunta que "era raro que el CCL estuviera planchado en $190 por tanto tiempo, por lo que no creo que sea preocupante el repunte del último tiempo aún. Señala que esto responde, en parte, al comportamiento del real brasileño, que lo despertó hace unos días".

Pero insiste en mencionar que "no parece una situación tan ajustada para pensar, por ejemplo, en que vendrán nuevas regulaciones" como las que se vieron en 2020 y 2021 por parte del BCRA, que intervino en la cotización para controlar su ritmo de apreciación y luego tuvo que limitar su operatoria por el fuerte gasto que le suponía esa política.

Una de las metas del acuerdo con el Fondo es desarmar de a poco el cepo.

Trabas al dólar: el acuerdo con el FMI pone un límite

Además, tal como apunta Kalos, "el potencial de poner nuevas medidas que restrinjan el acceso al dólar CCL que tiene el Gobierno es muy acotado por lo acordado con el FMI". Dado que, según recuerda Garay Méndez, en el marco de las negociaciones con el organismo se estableció el objetivo de no sumar nuevas restricciones cambiarias, sino que, por el contrario, la aspiración es quitarlas paulatinamente.

También coinciden en este punto fuentes de Bull Market Broker, que apuntan que el CCL seguirá tendiendo a la suba en las próximas semanas si se mantiene la inestabilidad económica, pero descartan que vengan nuevas trabas a la operatoria porque el FMI exige que no se haga.

En consecuencia, Garay Méndez prevé que, a futuro, "seguramente veamos al CCL subiendo por debajo de la inflación, aunque no descarta que, si persiste la incertidumbre, en cuestión de días ese tipo de cambio puede volver a dispararse".

Los desacuerdos en el Gobierno y la inflación elevada generan incertidumbre económica.

Brecha del dólar más caro: ¿puede enfriarse?

El economista de Anker, Martín Vauthier, explica que "los mercados de los dólares financieros son de bajo volumen y tienen mucha volatilidad ante el ingreso o egreso de montos no tan grandes". Además, observa que están muy influenciados por cuestiones regulatorias que impiden que los vectores que los harían bajar o subir (fundamentals) habitualmente no se trasladen directamente al precio con fluidez.

"Esto, porque, por ejemplo, muchos jugadores se tienen que mantener en activos en pesos y no pueden demandar dólares financieros", detalla. Así, advierte que los factores que generan la alta brecha cambiaria siguen estando, que son: un balance del BCRA muy deteriorado y expectativas económicas muy dañadas.

Y es que, según su visión, para que la brecha pueda enfriarse en forma sostenible haría falta un plan de gobierno creíble respaldado por la política. "En el marco de un acuerdo con el FMI podría haberse logrado, pero el programa que surgió de esa negociación no cumple con ninguna de las dos condiciones, lamentablemente", dice Vauthier.

En consecuencia, los economistas coinciden en que aún no se logran disipar todos los problemas que genera la existencia de la brecha entre los distintos tipos de cambio. Y destacan la aceleración inflacionaria que genera que dólar oficial, por más que se haya empezado a acelerar un poco más rápido su apreciación, se siga atrasando.