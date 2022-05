Precio del dólar: la alta inflación alimenta pronósticos pesimistas y se encienden alertas

La inercia alcista de los precios de la economía, que se ubica en un alarmante promedio de 6% mensual, comienza a generar ruido entre los analistas respecto al impacto que puede traer en el precio del dólar para los próximos meses.

Las últimas proyecciones de expertos de bancos y consultoras nacionales y del exterior, publicadas a mediados de mayo, pone en relieve este tema, debido a que el consenso estimado para la cotización del tipo de cambio empezó a mostrar una tendencia al alza.

De acuerdo a los economistas relevados por el informe mundial de FocusEconomics, se estima que en Argentina el dólar mayorista llegará en diciembre que viene a los $156,89, unos 72 centavos por encima de las proyecciones de abril pasado.

En base a este dato, la devaluación esperada para la moneda ya sería de casi 53% en todo el 2022.

Una cifra que, si bien es altísima para casi cualquier país del planeta, igual quedaría por debajo del 63,2% de inflación que los analistas relevados están pronosticando para este año.

Por lo pronto, el alza general de los precios se ubicaría unos 10 puntos porcentuales por encima de la devaluación.

El precio más alto pronosticado para el dólar mayorista para fin de año llega a $177, mientras que el consenso es de $156,9.

Inflación presiona al precio del dólar

Incluso, la inercia inflacionaria más alta de lo esperado por el Gobierno presiona para que el peso se devalúe a un ritmo mayor, con el fin de no generar más atraso cambiario.

Sobre todo, en un contexto donde el Banco Central no puede sumar una cantidad abundante de divisas a las reservas, en plena temporada alta de liquidación del campo.

Así, las preocupaciones se trasladan al escenario que deberá afrontar el país luego de la época de la cosecha gruesa, cuando no ingrese un volumen considerable de dólares y la poca oferta genere una mayor presión para que haya un alza en la cotización del tipo de cambio.

"El peso seguirá depreciándose en el futuro, en medio de una inflación elevada", alertan desde FocusEconomics.

De hecho, las proyecciones más alarmistas para el tipo de cambio para diciembre que viene es de la consultora VDC, con una estimación de $177,2. Le siguen MAP ($173,5) y la consultora LCG, creada por Martín Lousteau, con un pronóstico de 172,9 pesos.

Pese a la liquidación de la cosecha gruesa, no se incrementan las reservas del BCRA, y el precio del dólar puede tener más presión desde junio.

Dólar en la mira de los economistas

Es decir, los pronósticos más pesimistas, de forma implícita, están indicando que la devaluación en todo este año podría llegar hasta el 72,5%. Un porcentaje que no es para nada "delirante", debido a que se asemeja a las estimaciones de inflación de algunos economistas.

"Vemos 70% de inflación para todo el año y una devaluación de 60% aproximadamente, por lo que la devaluación sería inferior a la dinámica del resto de los precios", asegura a iProfesional Andrés Borenstein, economista y director asociado de Econviews, cuyos pronósticos son de un dólar mayorista de $164,4 para fin de año.

En tanto, desde Analytica Consultores, con pronósticos de $162,1 para diciembre, Ricardo Delgado, economista y director de esta firma, sostiene: "Vemos una tasa de devaluación nominal en el año que va a estar unos 10 puntos porcentuales por debajo de lo que tenemos hoy como inflación base, que es 70%".

Y completa a iProfesional: "Probablemente la mejora de los precios internacionales permita que se ajuste el tipo de cambio menos que la inflación, entendiendo, además, que una devaluación nominal acelera el ritmo de avance de los precios. Con lo cual, el Gobierno también tiene eso en la cabeza a la hora de decidir si acelera la suba" del valor del dólar.

Qué pasará con el precio del dólar

En resumen, la inflación presiona al alza a la cotización del dólar, pero el Gobierno intenta frenar este movimiento, a través de un mayor cepo. Sobre todo, para que no haya un incremento más grande del valor del billete estadounidense y que ello no se traslade aun más a los precios de la economía.

"Estamos previendo que el tipo de cambio va a continuar al mismo ritmo de 4% mensual, parecido al porcentaje de la tasa para el mismo período, o por debajo, en lo que resta del año. Es que el Gobierno está usando al tipo de cambio, no digo como ancla, pero sí como lastre, para que los precios no sigan tomando la dinámica que tienen hasta ahora", dice a iProfesional Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, cuyo pronóstico es de $158,2.

Los economistas sostienen que la inercia inflacionaria al alza genera más problemas para contener al precio del dólar.

Así, finaliza: "Es probable que, a pesar del acuerdo con el FMI, el tipo de cambio se aprecie este año".

Por el lado de Pablo Repetto, director de research en Aurum Valores, con una estimación de $158,8 a diciembre, afirma: "Estamos proyectando una mayor tasa de devaluación en estos meses, para tratar de moderar el proceso de apreciación real que sufrió el peso, y no alejarse demasiado del tipo de cambio real que se comprometieron a mantener en el programa con el FMI".

Es decir, con ello se refiere a que en el corto plazo se preveía que el tipo de cambio fuera similar al de fin de 2021.

"Actualmente, la apreciación del peso implicaría un atraso respecto a lo comprometido con el Fondo Monetario del orden del 6%. Es que con un dólar oficial en torno a $155 para fin de año e inflación del 71% anual, el nivel del tipo de cambio real a fin de 2022 estaría un poco menos apreciado que el actual. O sea, un 2% o 3% debajo del nivel de fin de 2021", concluye Repetto a iProfesional.

En tanto, Delgado finaliza: "Es probable que a partir de julio o agosto, cuando empiece a mermar la liquidación de la cosecha gruesa y entremos en temporada baja de saldo comercial, la tasa de devaluación oficial se acelere. Veremos en qué condiciones de inflación llegamos para ese entonces, y ahí se observará cuál es la estrategia que sigue el Banco Central".-