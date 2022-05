Inquietud por los dólares paralelos: ¿hasta cuándo podrá sostenerse la calma cambiaria?

Los dólares paralelos, tanto el blue como los financieros (Mep y Contado con Liquidación) se mantienen en calma, con ligeras oscilaciones, a pesar de las renovadas tensiones políticas y la preocupación del mercado por la escasa acumulación de reservas que muestra el Banco Central en el marco del buen ritmo de la liquidación de divisas de la cosecha gruesa.

Los analistas avizoran que la tregua cambiaria podría extenderse durante junio, dado que aún en ese mes juega a favor la estacionalidad de la oferta de divisas que liquida el campo, pero advierten que a partir del segundo semestre pueden reaparecer las presiones, especialmente sobre los dólares financieros.

En ese sentido, los economistas vislumbran que unos de los factores que más ruido podría provocar en el frente cambiario es un incumplimiento de las metas del segundo trimestre con el FMI.

En cambio, en el mercado creen que el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial (crawling peg) se mantendría en un nivel similar al actual, que ronda el 4% mensual. O, a lo sumo, aumentaría muy poco para evitar retroalimentar la inflación que ya está en niveles elevados.

El BCRA acumula bajo nivel de compras pese a liquidación del campo y peligra el cumplimiento de la meta de reservas

¿La paz cambiaria es sostenible?

Los dólares paralelos mostraron cierta paridad este jueves 26 de mayo: mientras el blue bajó $1 al finalizar en $206 para la venta, el CCL retrocedió hasta los $211,37, mientras que el MEP -o Bolsa- descendió a $210,89.

A su vez, el Banco Central compró este viernes la suma de u$s60 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), luego de haber vendido u$s50 millones el jueves, con lo que había quebrado una racha positiva de dos semanas.

En este contexto, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, aseguró que "esta paz cambiaria no es sostenible, es transitoria, si se mira la cantidad de dinero de la economía está más o menos adelantada al nivel de CCL que hay, por lo que creemos que el CCL tendría un recorrido alcista"

En sintonía, Lucas Yatche, jefe de estrategia de Liebre Capital sostuvo que "más allá del rebote reciente del CCL, el tipo de cambio sigue estando barato, la velocidad inflacionaria lo posiciona muy cerca de niveles mínimos en términos reales, y el desacople reciente con la Base Monetaria amplia nos da la señal de que el CCL tarde o temprano debería ajustar".

El analista financiero Gustavo Ber destacó que "a pesar de las tensiones políticas y la incertidumbre económica local, así como los ruidos externos, los dólares financieros siguen tranquilos transitando a diario entre ligeras oscilaciones". Sin embargo, Ber consideró que es una "calma que podría ser una vez más puesta a prueba durante el segundo semestre donde llegaría un escenario más complejo de administrar más pesos, menos dólares", lo cual podría volver a ampliar la brecha".

Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, coincidió en que "entrando al tercer trimestre, donde vamos a estar con menos estacionalidad de dólares. Se debería poner a prueba el dólar en un contexto donde al BCRA le está costando bastante acumular reservas, con lo cual el poder de fuego para manejar disparadas del tipo de cambio va a ser menor".

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista de EconViews manifestó que "esta calma cambiaria depende mucho de que no aparezca ninguna noticia que el mercado tome negativamente y eso es imposible garantizarlo en nuestro país".

El exceso de pesos sería un factor que presionará al CCL en segundo semestre, según analistas

Dólar CCL: ¿cuánto puede aumentar y por qué motivos?

Anselmi estimó que "si nos guiamos por la cantidad de pesos que hay en la economía que son demasiados para este nivel de CCL y expectativas totalmente desancladas, el CCL tiene un recorrido para subir por lo menos un 20%" y en ese caso proyectó que la brecha cambiaria "volvería a superar el 100%".

Por su parte, Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, planteó en una charla virtual organizada por la consultora Alphacast que "en la primera etapa del año vimos un Tesoro y un BCRA bastante ortodoxo como poca emisión monetaria, compras del BCRA y el déficit fiscal bajando, pero eso se interrumpió cuando empezamos a ver la fragilidad or el lado de los pesos".

"Ahora que vemos que el BCRA no puede acumular dólares, y si empezamos con las discusiones de las retenciones, eso empieza a hacer mucho ruido en toda la parte de dólares", aseguró.

En ese marco, el analista advirtió que cuando el mercado ve "esa fragilidad" y "empieza a preocuparse por el tamaño de los pesos, el CCL de un momento a otro puede pegar un salto grande".

A su vez, Fernando Ballester, director de MindY-Economics, evaluó que "el CCL está en niveles piso" y auguró que "cuando se empiece a ver un mayor exceso de pesos que lo habrá probablemente hacia la segunda mitad del año, ahí vamos a ver algo de movimiento del CCL".

Ber enfatizó que "ruidos externos (más aversión al riesgo por suba de tasas) e internos, ya sea poltícos o económicos, podrían también presionar a los dólares financieros".

FMI: incumplimiento de metas presionaría al dólar financiero

En ese sentido, Anselmi dijo que "el incumplimiento de las metas del segundo trimestre con el FMI podría contribuir a que las expectativas se desanclen y los argentinos busquen cobertura del dólar".

"La meta de reservas se va incumplir, queda poco más de un mes para que cierre el trimestre y el BCRA tendría que comprar u$s2.300 millones, lo veo medio como una hazaña. La pauta monetaria que parecía holgada hace unos meses, ahora queda muy poco, el BCRA solo puede emitir $58.000 millones para enviar Adelantos Transitorios de aquí a fin de junio, y el financiamiento del Tesoro no viene tan bien, tuvo un roll over en la última licitación de 108% pero necesita más para no forzar la maquinita del BCRA. Todo esto es un buen cóctel para que se despierte el CCL", fundamentó Anselmi.

Un eventual incumplimiento de las metas acordadas con FMI en el segundo trimestres impulsaría al alza al CCL

Giacoia concordó que "las revisiones del FMI serán un momento donde puede haber ruido porque es muy probable que las metas no se cumplan y lógicamente esto no va a jugar a favor" del dólar.

Dólar oficial: ¿se acelerará el ritmo de devaluación?

Para Martínez Burzaco, "el BCRA no podría acelerar mucho más" el ritmo de ajuste del crawling peg "considerando la inflación actual y todo lo que una devaluación del tipo de cambio podría generar sobre las expectativas inflacionarias".

"Creo que harán lo posible para que el crawling peg quede por estos niveles esperando que baje la tasa de inflación a niveles más parecidos al crawling, lo que parece improbable en el corto plazo".

De igual diagnóstico, Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria en la charla de Alphacast dijo que no cree que haya un salto cambiario con el dólar oficial "porque si el Gobierno acelera el tipo de cambio se le corre el techo de la inflación".

En la misma tónica, Ballester opinó que "si no hay grandes tensiones políticas adentro del gobierno las posibilidades de que haya un evento en el tipo de cambio oficial de acá hasta el fin del mandato son bajas".

"El gobierno tiene todavía mucho margen por el lado de restricciones a las importaciones con estos términos de intercambio, así que puede manejar la parte de flujo de dólares hacia el BCRA, y con eso controla bastante la parte del tipo de cambio oficial,