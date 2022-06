Las magras compras de dólares del BCRA encienden alarmas: ¿cumplirá la meta de reservas?

En la última jornada de mayo, el Banco Central debió vender u$s190 millones, con lo cual la intervención de la entidad monetaria en el mercado único y libre de cambios (MULC) finalizó el mes con un saldo comprador en u$s784 millones. En este escenario crece el riesgo de un incumplimiento de la meta de acumulación de reservas prevista para el segundo trimestre en el acuerdo con el FMI, lo que podría motivar el pedido de un waiver al organismo.

Es que los economistas argumentan que es "improbable" acumular lo suficiente para cumplirla teniendo en cuenta el magro monto que logró el BCRA en mayo pese ser el mes de mayor estacionalidad de ingreso de divisas y el buen ritmo de liquidación por la cosecha gruesa por el alto precio de los commodities por efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El acuerdo con el FMI contempla una pauta de acumulación de reservas netas para este año de u$s5.800 millones. En el primer trimestre del año que implicaba conseguir un aumento de u$s1.200 millones con respecto al stock de diciembre de 2021, lo que se logró cumplir en forma ajustada gracias al primer desembolso recibido del Fondo.

Además, el acuerdo con FMI contempla una meta acumulativa de reservas de u$s4.100 millones al segundo trimestre. El BCRA cerró mayo con compras por784 u$s millones, monto muy inferior a los u$s2089 de igual mes de 2021

Dólares: magro nivel de compras

El BCRA había cerrado abril con un saldo comprador de u$s160 millones, y para mayo el mercado esperaba un mejor número que los u$S784 millones cosechados para despejar las dudas sobre la meta, que se suman a la incertidumbre también en el cumplimiento de la pauta fiscal con el FMI .

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios señaló que en la última rueda del mayo el BCRA vendió u$s190 millones "para atender una demanda muy tonificada por el pago de importación de energía y por el impacto del cierre de posiciones que vencieron hoy".

Emiliano Anselmi, líder del equipo de macroeconomía de PPI, comparó que en mayo de 2021 el BCRA había logrado acumular compras netas por u$s2.089 millones,y calculó que en los primeros cinco meses del año la entidad monetaria cosechó un saldo positivo de apenas u$s920 millones "frente a u$s5.771 millones de igual lapso de 2021".

Sobre las causas de la mala dinámica de compras, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go afirmó que "demandas puntuales del sector energético donde también hubo una escalada fuerte en los precios internacionales, complicaron la absorción de divisas por parte del BCRA".

Para Anselmi, "la razón de la pobre acumulación es el mismo cepo, hay un alto exceso de pesos al tipo de cambio oficial, y todos encuentran la manera de sacarle los dólares al BCRA a este precio: importadores, empresas que cancelan deuda privada, turismo".

El analista financiero Christian Buteler coincidió en que "hay un cepo que desalienta el ingreso de dólares". Y fundamentó: "Con una brecha cambiaria de 70% lo más probable es que el que no está obligado a liquidar por el BCRA ingrese dólares por otro lado".

Alejandro Giacoia, economista de EconViews remarcó que el saldo comprado de este mes "es el más alto desde mayo de 2021, claramente el efecto estacional de las liquidaciones jugó a favor, pero desde el lado de la demanda empezaron a realizarse pagos de importaciones de energía".

Asimismo, la consultora LCG planteó que "por el lado de la cuenta de servicios, en tanto se mantenga la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos, se impulsará un mayor registro de importaciones, subsidiando en gran parte las mismas, mientras que se desincentivará la liquidación de divisas por ventas de servicios al exterior".

¿Es posible cumplir la meta de reservas del segundo trimestre?

La meta de acumulación de reservas es de u$s4.100 millones al fin del segundo trimestre. En base al cálculo del stock actual de reservas netas de PPI, Anselmi calculó que "tienen que sumar en junio u$s2.500 millones aproximadamente para llegar a la meta", y juzgó que "es muy improbable que la cumplan".

El acuerdo con FMI contempla una meta acumulativa de reservas de u$s4.100 millones al segundo trimestre.

En Eco Go estiman que para cumplir la pauta del trimestre restan comprar u$s2.600 millones.

Garay Méndez comentó que "el ritmo de compra de dólares es bajo y preocupante dado que la liquidación de divisas viene en niveles altos por el efecto precio que produjo la guerra". En ese marco, el economista dijo que en la consultora "vemos poco probable el cumplimiento de la meta del segundo trimestre, la liquidación seguramente siga alta, pero con eso no alcanza por lo que vimos en lo que va del 2022".

De igual diagnóstico, el economista Federico Glustein también auguró que "no se podrá cumplir la meta" y justificó: "el agro ingresó más de u$s4.000 millones, el monto más alto del año y la autoridad monetaria solo pudo absorber el 19% de las divisas por lo que acumular u$s3.000 millones en 30 días va a ser virtualmente imposible por lo cual entramos en un waiver formal".

Giacoia concordó que "para cumplir con la meta de reservas netas del segundo trimestre, en junio debería acumular entre u$s2.700 y u$s2.800 millones netos, si bien en ese mes también pueden jugar a favor las liquidaciones, es muy poco probable que puedan cumplir".

Para Buteler "claramente el tema reservas es el objetivo más difícil de cumplir con el FMI, creo que la única forma que el gobierno tiene para lograrla es a través de desembolso de créditos de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial)".

Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, estimó que "el BCRA debería acumular unos u$s2.500 millones de reservas netas en junio para no incumplir la meta", y explicó que en el acuerdo con el FMI se proyectan desembolsos brutos por u$s1.300 millones por parte de otros organismos financieros internacionales". Y argumentó: "Dado que de momento no ingresaron estos fondos, si lo hicieran, el BCRA debería comprar divisas a un ritmo diario similar al de mayo para no incumplir la pauta. Ahora bien, si estos fondos no ingresaran, la situación cambia. Probablemente el ingreso o no de estos fondos termine de definir si se cumple o no la meta de reservas del segundo trimestre".

El BCRA podría profundizar el cepo a las importaciones para acumular más reservas, según algunos analistas.

¿El BCRA tomará medidas?

La consultora FMyA también ven "difícil de cumplir" la meta por lo cual prevén que "el BCRA endurecerá el cepo o pedirá un waiver antes de acelerar la tasa de devaluación del dólar oficial, dado que no baja la inflación".

"Lo más seguro es que el ajuste venga por un endurecimiento del cepo tanto en importaciones de bienes, servicios y turismo, como en pagos de deuda", especularon.

En sintonía, Garay Méndez cree que "pueden llegar a pisar importaciones para quedarse con los dólares".

Por su parte, Glustein dijo que "no creo que vayan a endurecer más el cepo porque lo que haría sería presionar sobre las cotizaciones paralelas" por lo que se inclina a que "van a pedir el waiver y que el FMI será flexible otorgándolo, entendiendo el duro contexto global de guerra, inflación y revisión de crecimiento".