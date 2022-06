Se recalientan proyecciones para el dólar: el precio más alto al que podría llegar, según consultoras

Las recientes subas de los precios de los dólares libres, la confirmación oficial que en mayo la inflación siguió en un nivel alarmante de 5,1% mensual y la baja cantidad acumulada de reservas que dispone el Banco Central, generan en el mercado un alto nivel de preocupación, debido a que cada vez son mayores las presiones para que haya un alza en el tipo de cambio oficial.

Esta tendencia a la suba en la cotización de la moneda estadounidense se ve reflejada en el último informe mundial de FocusEconomics, en el que más de 40 economistas de bancos y consultoras nacionales y extranjeras señalan los diferentes problemas que afronta la Argentina, que alarman de cara a los próximos meses.

El consenso de los analistas relevados es que el dólar mayorista llegará a diciembre que viene a los $158,5, cerca de $1,61 por arriba respecto a los pronósticos realizados en mayo pasado, para el mismo período. Y representaría una devaluación de 54,3% para todo el año.

"El peso debería perder más terreno en el futuro, en medio de la sostenida impresión de dinero y una consiguiente alta inflación", resumen los expertos encuestados.

De hecho, la cifra más elevada proyectada por todos los economistas para el dólar mayorista a fin de año, es la que determina la consultora LCG, creada por Martín Lousteau, cuyo pronóstico es de $176,9 para fin de 2022.

Si llega a cumplirse esta estimación más alarmista, la devaluación para todo el corriente año sería de hasta 72%.

Los economistas están proyectando un alza del dólar oficial mayorista que puede llegar hasta $176,9 para fin de año.

Dólar versus inflación: ¿Una "lucha" pareja?

Esta posible depreciación del peso no es para nada disparatada, debido a que es un número muy cercano al consenso de inflación de 68,5%, previsto para todo 2022 por los analistas relevados por FocusEconomics.

Más allá del nivel que alcance la cotización del dólar en los próximos meses, los expertos consideran que el Gobierno acelerará la depreciación de la moneda, debido al atraso cambiario que se ha ido acumulando en los últimos dos años por la aceleración de los precios de la economía.

Esto se debe a que en todo el 2021 "sólo" avanzó la cotización del tipo de cambio un 22%, mientras la inflación fue más del doble.

En tanto, durante casi la primera mitad de 2022, el dólar mayorista está subiendo de precio 19%, una cifra que se ubica por debajo respecto al más de 30% de inflación acumulada en el mismo período.

Incluso, algunos analistas ya están alertando que la suba de precios de la economía puede llegar a tocar el 80% durante todo el corriente año.

"Está todo en revisión y al alza, sobre todo con los movimientos cambiarios vistos en los últimos días. El horizonte que se puede analizar es muy corto y fin de año queda muy lejano, y no está la situación para hacer pronósticos en este momento", refleja a iProfesional el grado de complejidad que tiene la situación el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores.

Para los economistas relevados por iProfesional, el precio del dólar oficial puede avanzar a un ritmo mayor al 4% mensual.

El precio más alto al que puede llegar el dólar

Los economistas consultados por iProfesional, que participaron en el informe internacional de FocusEconomics, coinciden sobre esta mirada incierta y de tendencia alcista para el dólar.

"Los dólares de las exportaciones no alcanzan para acumular reservas y en los próximos meses se viene el desafío de enfrentar fuertes pagos de importaciones de gas y sostener las importaciones para mantener la actividad económica, a la par que la liquidación del agro se reducirá por el fin de la cosecha gruesa", resume Isaías Marini, economista de Econviews, cuyos pronósticos de dólar mayorista a $164,4 para fin de año aumentaron ahora a $169,5.

Al respecto, agrega que el Gobierno tiene dos opciones: apretar más el cepo y ahogar la actividad económica. O bien, acelerar la devaluación del tipo de cambio para evitar un mayor retraso, pero eso echa más nafta a la inflación".

En resumen, Marini considera que el oficialismo optará por una combinación de ambas, ya que "con apretar el cepo no alcanza y, si no se acelera la devaluación, hay riesgo de una mayor suba de la brecha".

Por otro lado, Tomás Álvarez Kuhnle, economista de Analytica Consultores, sostiene que el tipo de cambio deberá ubicarse a fin de año en $166,5, para "sostener un nivel de tipo de cambio real efectivo similar al que dejó el 2021, y se deberá acelerar el ritmo de depreciación en la segunda mitad del año, llegando a una variación interanual del 60,1%".

Para los economistas, el Banco Central tampoco tiene margen para atrasar más el precio del dólar en un contexto en el que no tiene reservas netas.

Dólar: qué se espera para próximos meses

A la hora de barajar cuál puede ser la estrategia oficial para el precio del dólar para los próximos meses, en un contexto de escasez de reservas netas en el Banco Central y alta inflación, los economistas consideran que la devaluación puede establecerse en un piso de 4% mensual.

"Estamos esperando que el Gobierno mantenga un ritmo de devaluación similar al actual para no dejar atrasar más el tipo de cambio, por lo que esperaríamos que la inflación se estacione en un rango en torno al 5% en el corto plazo", afirma a iProfesional Pablo Repetto, jefe de research de Aurum, cuyos pronósticos en el informe son de $160 para fin de año.

Y completa: "Esto dependerá mucho de la capacidad que tengan para evitar más turbulencias en el mercado de pesos y que se acoten las dificultades que se perciben en el mercado de bienes porque, de lo contrario, el escenario puede empeorar rápidamente".

En ello coincide, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go, al considerar que el tipo de cambio se mantendrá con una devaluación del 4% mensual, porque "se va a seguir utilizando al dólar como ancla antiinflacionaria, mientras se pueda, para poder ralentizar la suba de precios".

Por el lado de Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, indica a iProfesional que también espera para los próximos meses una devaluación en torno al 4% mensual y una inflación con un "piso" en 75%, "con riesgos que se pueda acelerar más".

En un contexto en el que el BCRA tiene poca cantidad de divisas y el ajuste del precio del dólar es administrado, se espera más cepo.

¿Segundo semestre con más cepo al dólar?

Los pronósticos para el segundo semestre, tras pasar la temporada alta de liquidación de la cosecha del campo y las posibilidades del Banco Central de poder sumar más reservas, es que el cepo al dólar se profundice.

"Puede haber faltantes de productos importados, sobre todo si las presiones cambiarias se trasladan a la brecha, y puede haber un impacto sobre los precios, por una mayor participación de los dólares financieros en las importaciones, porque no vemos que el ajuste cambiario se vaya a dar en el mercado oficial", resume Giorgio.

Es decir, se considera que será más relevante el tipo de cambio financiero en la presión al alza a la inflación.

"El Banco Central tiene escaso margen para convalidar un ritmo de devaluación significativamente más elevado que el actual, a los efectos de frenar la apreciación cambiaria. Esto, de por sí, contribuye a agregarle combustible a la inflación y a cristalizar una mayor inercia hacia adelante", dice a iProfesional Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.

Para completar que el BCRA viene "racionalizando su política cambiaria con una aceleración en la devaluación, aunque esto sigue resultando insuficiente para interrumpir la apreciación cambiaria, la cual roza el 20% en el último año y medio".

Te puede interesar Cómo hacer un plazo fijo en el Banco Nación

Y finaliza: "Sostener el tipo de cambio real con una política gradual luce cada vez más difícil. Con estos niveles de inflación, no existen opciones que no impliquen un costo: si se acelera el deslizamiento cambiario para no perder competitividad, se le agrega combustible a los precios. En tanto, si no lo hace, se atrasa más el tipo de cambio oficial y esto atenta contra la necesidad de acumular reservas".